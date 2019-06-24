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الرئيسية | مجتمع | العثماني "يُغازل" شباب الحسيمة ويُشيد بتطور البنية التحتية بالريف

العثماني "يُغازل" شباب الحسيمة ويُشيد بتطور البنية التحتية بالريف

العثماني "يُغازل" شباب الحسيمة ويُشيد بتطور البنية التحتية بالريف
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:00

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن مدينة الحسيمة شهدت تطوراً مهماً على مستوى العمران والبنيات التحتية، لكنها لازالت تحتاج إلى مزيد من العناية.

وخلال انطلاق أشغال المؤتمر الوطني العاشر للطرق في مدينة الحسيمة، تحت شعار "شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة"، اليوم الاثنين، قال رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة: "احتضان الحسيمة لهذا المؤتمر يحمل رسالة إيجابية، لأنه اعتراف لهذه المدينة العزيزة واعتراف للإقليم الذي نتمنى له مزيدا من النمو البشري والإنساني والاقتصادي والاجتماعي وكذا الثقافي والحضاري".

ووجه العثماني تحية خاصة إلى شابات وشبان هذه المنطقة، موردا أن انعقاد أشغال الدورة العاشرة لمؤتمر الطرق في الحسيمة "اعتراف لهذه المدينة ولأهلها ولعمقها التاريخي والحضاري".

ودعا رئيس الحكومة المتدخلين في مجال البنيات الأساسية والطرق إلى بذل مزيد من الجهود لتوسيع الشبكة الطرقية، باعتبار "دورها الهام في التنمية والاستثمار وفي إيصال الخدمات إلى المواطنين".

ووقف العثماني عند أهم الإنجازات التي حققها المغرب في مجال الطرق والبنيات التحتية، منذ الاستقلال، مشيرا إلى توفر المغرب حاليا على 43 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة، وعلى 1800 كيلومتر من الطرق السيارة، وعلى 1100 كيلومتر من الطرق السريعة، إلى جانب شبكة واسعة من الطرق المصنفة وغير المصنفة.

وبعد أن توقف عند التحديات التي مازالت تواجه شبكة الطرق، خصوصا القروية منها، وجه رئيس الحكومة رسالة إلى الفاعلين في القطاع الخاص للمساهمة في توسيع شبكة الطرق، وقال: "دورهم مازال قائما ونتمنى أن يزداد في المستقبل القريب في إطار الشراكة مع القطاع العام".

وأضاف العثماني أن مؤتمر الحسيمة "له أهمية كبيرة وسيكون له ما بعده، لأنه يؤشر لمرحلة جديدة"، مبرزا أن "طرح موضوعي التمويل والحكامة في مؤتمر شبكة الطرق له ما يبرره، لأنهما بمثابة تحديين لا يهمان المغرب فقط، بل عددا من دول العالم".

وتابع المتحدث بأن تفعيل مبدأ الحكامة في تدبير شبكة الطرق سيمكن من الاستفادة إلى أقصى حد من الإمكانيات البشرية والمالية وغيرها، "وسيكون لهذا تأثير إيجابي في المستقبل، والأمر نفسه بالنسبة لتطوير التمويل".

وفي هذا الصدد اقترح رئيس الحكومة ضرورة تطوير التمويل بالانتقال من وسائل التمويل التقليدية إلى وسائل التمويل المبتكرة، وذلك بالاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والعمل على تطويره ليواكب الديناميكية والحركية الموجودة.

ونوه رئيس الحكومة، بالمناسبة، بالدور الذي تضطلع به المقاولة الوطنية، مشيرا إلى استعداد الحكومة للتعاون معها بحكم دورها الأساسي، وزاد: "نحن نتطلع إلى أن تكون مساهمة المقاولة فاعلة وديناميكية."

ويشارك في المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس أكثر من 700 مشارك، من بينهم ممثلو الحكومة المغربية وحكومات بلدان أخرى، إضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب وممثلي جهات مانحة معنية بالقطاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - Hamido الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:09
اذا كنت تقوم بحركات تسخينية لاستخقاق 2021 ،فانت واهم فنسبة التصويت هناك ستدخل كتاب كنيس للارقام القياسية الخاصة بعدم التصويت.واذا كانت رسالة مخزنية بان هناك عفو ما يلوح في الافق فهذا عين المنطق .على اي حال نحن من المنتظرين.
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32
2 - رأي الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:14
كلام كلام كلام ندوات ندوات ندوات . الهوس بالمظاهر و الافتخار بانجازات أقل ما يقال عنها التعبير المتداول في تطوان " و يالاه قضي حاجة " أين الفعل ؟
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18
3 - رضى الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:14
حتى عتاقلتو الحسيمة كاملة عاد كتقولو البنية التحتية دابا مزيان فين كونتو شغال هدي قبل ما يعصرون الناس د الحسيمة .....حكومة النفاق كاتخافو ماتحشمو
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26
4 - الملاحظ الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:17
لو كنت في الحسيمة لقمت باحتجاج يسمع في العالم بٱكمله!!!
السيد رءيس الحكومة يزور الحسيمة دون ٱن يقدم اعتذارا للساكنة على اتهامهم بالانفصالبالانفصال!!!! هل هذا يجوز؟؟؟
هل يقبل ٱحدكم ٱن ٱسبه ثم ٱدخل بيته بلا اعتذار؟؟؟ هل يقبل عاقل ٱن نعامل المواطنين هكذا ؟؟؟؟ ٱبعد كل ماقيل حول الريف تزورونه و كٱن شيءا لم يقع؟؟ لا يا رءيس الك
حكومة المحترم،اسمح لي،هذا غير لاءق إطلاقا و الا سيكون إمعانا في تثبيت التهمة التي رميتم بها ساكنة الريف،ذاك يوم مشؤوم،و سيحتفل به اهل الريف كل سنة مثل يوم نكبة.!///!!!
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22
5 - Simmo الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:17
الضحك على الذقن. قال ما زالت تحتاج إلى العناية. نقول لك الى متى. إلى حراك جديد يفضح المشاريع الوهمية. وأما الشباب يا العثماني فقد هاجر إلى الخارج بحثا عن عيش كريم بعيدا عن العسكرة والحكرة.
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20
6 - ودادي ومغربي اصيل الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:17
لاحول ولا قوة بالله تستحمروننا ماهذا الخبث يا رئيس الحكومة؟ تغازل شباب الريف الحسيمي بعد سقوطها الى القسم الثاني.اولا كان عليك ان تزرع في لاعبيها الحماس بغزلك قبل السقوط ثانيا تغازل فريقا كرويا حسيميا ولماذا لا تغازل الزفزافي ورفاقه.والله لا افهم خبثكم ولا مكركم.شباب الريف سيعود الى مكانه الطبيعي والزفزافي سيطلق سراحه ان شاء الله بعفوي ملكي سام وانتم في مزبلة التاريخ
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5
7 - Anti-Anti الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:24
أية مغازلة، وشباب الحسيمة يقبعون في السجون، والحزن يخيم على هذه المدينة المنكوبة منذ الانزال العسكري المشؤوم عليها سنة 2017، اطلقوا سراح المعتقلين أيتها العصابة.. لا ولن ننسى.
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8 - Oujdi de Belgique الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:24
سمنتوا بفلوس الشعب بانت اعلك النعمة
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13
9 - الوطنية الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:27
ليسوا في حاجة إلى مؤتمرات وإنما إلى تفعيل المشاريع المتوقفة التي كانت السبب في تأجيج الوضع وإخراج الشباب للتضاهر
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0
10 - باراكا لقد هرمناااااا... الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:28
نطالب بالمناوبة على منصب رئيس الحكومة مادامت الأحزاب السياسية لا تقوم بدورها، لا وجود لمبدأ و لا فكر اشتراكي و لا شيوعي و لا اسلامي و لا انفتاحي و لا يميني و لا يساري، المبدأ الوحيد الذي ينهجه كل من يجلس في منصب رئاسة الحكومة هو انتهاز كل الفرص الممكنة لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال من تعويضات و استفادات و كريمات و صنادق سوداء غير معروفة و استغلال الميزانيات لمصالح شخصية... ما دامت المحاسبة غير موجودة و ما دام شعار عفى الله عما سلف مرفوعا و معمولا به... الشعب يريد المحاسبة و المحاكمة، هرمنا من وجوهكم رغم اختلافها... الله يعفو علينا منكم و يرزقنا شي جنسية أخرى، كرهتونا في الانتماء لهذا البلد العزيز علينا.
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11 - Ali الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:30
هذا المؤتمر عقد السنة الفارطة و نفس الشيئ بالنسبة لتعليق العثماني.
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12 - محمد بلحسن الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:35
لا يهم 2018 أو 2019 !, المهم هو الحس الوزاري القوي في رصد أعطاب على الطريق الوطنية 2 بين شفشاون و تطوان قرب "دار أقوبع" كمثال.
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13 - حسيمي سابقا الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:35
"شابات وشبان هذه المنطقة" غادروا أو في طور مغادرة هذه البلاد و أنت (يا دمية المخزن) لن تضحك عليهم بأكاذيبك...
أين المستشفى الجامعي ؟
أين الجامعة ؟
أين و أين...
لو تنقطع تحويلات المهاجرين المُهَجّرين عن ذويهم لماتوا فقراً.


.
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14 - نن تخوم الريف الهولندي الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:37
طرهات ليس إلا. نحن في حاجة إلى شيء آخر تماما في هذه الآونة. نحن في حاجة إلى إطلاق سراح مختطفينا و تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم و بأهلهم ثم الشروع السريع في تلبية مطالب الساكنة بدون لف و لا دوران. كل شيء آخر مؤجل إلى وقت لاحق.
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15 - سعيد المغربي الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:38
عادي جدا ! اقتربت الإستحقاقات والباجدة جد خائفون من السقوط اللذي هو مصيرهم وبالمذلة إن شاء الله.
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16 - عمر الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:41
اعتذر لاساتذة اللغة العربية،جملتي ركيكة حاولت ان اصلحها فلم استطع."ماذا كان سيكون المشروع:الحسيمة منارة المتوسط لولا حراك الريف؟"حضرت حفل الاعلان عن هذا المشروع كفاعل جمعوي بمدينة تطوان مع كل الاسف لم يستفد الدوار الذي انتمي اليه ولو
بتزفيت الطريق الذي يربط دوار تفنسة بالتجمع السكني تاندا افران(2،6 كم) علما ان السادة لفتيت واليعقوبي مرا من هنا وان ملك المغرب مر من هنا للوصول الى شاطىء بوسكور.انذاك سميته:le trajet royal اما انت السيد العثماني فابتسامتك تخفي اشياء كثيرة.
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17 - معتقلون الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:41
نعم سيدي الرئيس الحكومة بنية تحتية السجون لا مكان الدكاكين السياسية في الريف فمن يعتقد ذالك فهو واهم وموعدنا 2021
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18 - Ziryab الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:46
ووجه العثماني تحية خاصة إلى شابات وشبان هذه المنطقة
هل للذين يقبعون في السجن أو من هم في سراح مؤقت ؟. غريب أمركم كيف تقفزون على الأحداث و تتجاهلون الواقع السئ الذي تعيشه الساكنة.
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19 - خبر عاااااااااااااااااااااااجل الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:49
البرلمان الاروبي يرشح الصنديد ناصر الزفزافي لنيل جائزة خاصة بحقوق الانسان,اما في ما يخص الوظع في الحسيمة ونواحيها راه كارثي وعباد الله عايشين تما بالبركة ديال الله ولو كان ماعندناش الجالية في اروبا كان دابا الريف غادي يكون بحال اريتريا وبنغلاديش وموزمبيق.
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20 - متتبع ٥ الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:50
بعملية الميزان ممكن قياس وزن الخلفي في 2011 و 2019 ووزن الرميد بن كيران العثماني الرباح الحقاوي وصاحبة البيئة ... سنرى الفرق وكذلك النعم التي وصلوا إليها اما الشعب فله الله
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21 - السكيزوفرينا الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:55
دولة السكيزوفرينا.. الدولة سجنت جميع شباب الريف و شردت عائلاتهم في إخلال سافر لكل الاعراف الحقوقية الدولية... و هذا الكوركوز يشطح شطحا قبيحا على جراحات و الآم الأمهات و الآباء الذين زج بفلاذات أبنائهم في سجون الذل و العار المنتشرة في المغرب. حقا إنك مشلول
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