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لجنة مختلطة تحجز لحوما فاسدة بمدينة الصويرة
الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 05:30
تمكنت لجنة مختلطة بالصويرة، أمس الاثنين، من حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة الفاسدة، التي كانت في طريقها إلى بطون المواطنين بمدينة الرياح.
وحسب مصادر هسبريس، فإن تدخل هذه اللجنة المختلطة جاء خلال قيامها بمراقبة لمجموعة من المحلات التجارية؛ وهو ما أسفر عن ضبط جزار بمحل للجزارة، يوجد بتجزئة سقالة بمدينة الصويرة، متلبسا بالاستعداد لبيع أكثر من 150 كلغ من اللحوم الفاسدة، والسقط ولحوم الديك الرومي.
وأوردت المصادر نفسها أن الجزار المعني وُضع، بأمر من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تقديمه للقضاء.
يشار إلى أن اللجنة المختلطة المذكورة أغلقت محل الجزارة المذكور، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.