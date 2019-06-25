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استطلاع هسبريس
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كُتّاب وآراء
استطلاع يكشف تضاعف نسبة غير المتدينين في المغرب 4 مرات
كشفت دراسة حديثة، أجرتها شبكة البارومتر العربية البحثية المستقلة لفائدة شبكة "بي بي سي" البريطانية، عن معطيات مثيرة حول الدين والتوجه الجنسي والهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تقول الدراسة إن مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تُصور غالبا على أنها مجتمعات متدينة ومحافظة حضاريا ومتجانسة، تُضمر عكس هذا التصور، حيث كشف الاستطلاع أن عددا متزايدا من سكان المنطقة "يديرون ظهورهم للدين وللتدين".
وحسب المعطيات التي تضمنها الاستطلاع، الذي شمل 25 ألف شخص من عشر دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية، فإن نسبة الذين يصفون أنفسهم بغير المتدينين ارتفعت منذ عام 2013 من 8 في المائة إلى 13 في المائة.
وصنف الاستطلاع المغربَ ضمن البلدان التي تعرف تزايدا لغير المتدينين، إذ تضاعف عددهم أربع مرات، بينما تضاعف عددهم مرتين في مصر، وتحتل تونس المرتبة الأولى، حيث يعتبر ثلث سكانها أنهم غير متدينين، ويَعتبر ربُع الليبيين أنفسهم كذلك، بينما جرى العكس في اليمن، حين انخفضت نسبة غير المتدينين من 12 في المائة في عام 2013 إلى 5 في المائة في عام 2019.
وتُعتبر الفئة العمرية دون سن الثلاثين، حسب استطلاع "بي بي سي"، الفئة التي تضم أكبر نسبة من غير المتدينين، بـ 18 في المائة.
وبخصوص مسألة الهجرة، كشف الاستطلاع المذكور أن أعدادا متزايدة من سكان المنطقة ما زالت تفكر في الهجرة، إذ عبّر واحد من كل خمسة مشاركين في الاستطلاع في كافة المناطق التي أجري فيها عن رغبة في الهجرة، بدواع اقتصادية بالأساس.
وتصدّر المغرب والأردن الدول التي تسود لدى شعوبها رغبة كبيرة في الهجرة، بنسبة بلغت أزيد من 40 في المائة؛ وكشف الاستطلاع أن المغاربة لم تعد وجهتهم مقتصرة على أوروبا كما كان الحال في السابق، بل انفتحوا على وجهات أخرى، كإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والخليج.
وفيما يتعلق بنظرة شعوب المنطقة إلى الوضع السياسي في بلدانها، كشفت بيانات الاستطلاع أن سكان الجزائر وليبيا والسودان والعراق والأردن هم الأكثر ترجيحا لاعتبار بلدانهم أقرب إلى الديكتاتورية، بينما تحسنت نظرة المغاربة إلى بلدهم، وإن كان 50 في المائة منهم لا يزالون يعتقدون بأن المغرب أقرب إلى الديكتاتورية من الديمقراطية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
معرفنا شنو نتبعو؟
شيء طييعي أن يبتعد الناس عن الإسلام فس مجتتمعات كهاته... غادي يجيهم ثقيل على القلب.. حيث تعودوا على حياة بدون قيود أخلاقية... "كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم" صدق الله العظيم.
ينقص الإسلام عند أهله و يظهر عند غيره...سنة الحياة.
المثير أن الإسلام ليس مرتبط بعرقية محددة...إنما على من يقوم به و يتبناه.
Free zefzafi
Religion started when the first con man met the first fool.
Have nice day!
السائد ويقتل ويحارب من يعارضه، وإن كان شيعيًا أصبح المذهب
الشيعي هو السائد والمقبول وما يسري في الجوامع وخطب الجمعة،
وإن كان عاشقا للعلم والترجمة اتجهت البلاد للترجمة والعلوم،
وإن كان متزمتا أصوليا أصبح التزمت هو المفروض والمطلوب.
وهكذا كانت شعوبنا مغيبة مجهلة ألعوبة في أيدي الحكام
ووعاظهم من الشيوخ المرتزقة ومرتادي موائدهم، واستمر
هذا الحال حتى يومنا الحاضر فنجد طبقة الحكام فوق
القوانين التي تسري على البقية، سواء في أسلوب حياتهم
وترفهم وانعزالهم عما يتشدق به رجال الدين ليلا نهارا
من أوامر ونواهي على مغيبي الشعوب البسطاء أو في فرض
قدسيتهم وتبجيلهم كأنهم آلهة مصغرة تمشي على الأرض.
وحتى ننزع هذه الهالة عن الحكام، ونتخلص من ازدواجية
تقديس الحاكم وتقديس الدين، ونعترف أنهم مجرد موظفين
عندنا لخدمتنا وخدمة بلادنا يتغيرون ويذهبون ويأتي غيرهم،
وعليهم ما علينا من القوانين والتشريعات ولا قداسة لهم من أي
نوع، عندها سيحدث التغيير.
و حكومتنا تعترف ان الأمية بالمغرب تتعدى سبعين بالمئة
الله يعبد بالعلم و ليس بالجهل
لذلك تجد ان اغلب متورطين في الإرهاب من جنسية مغربية
المغاربة معروفون فقط بالدعارة و تجارة المخدرات و الإرهاب
و ليس بالدين
باعتراف غير المغاربة
تعالو إلى أوروبا وسترون كيف حال غير المغربة مع الدين والأخلاق دون تعميم .فكلما اتجهت الى الشرق ترى العجب العجاب
المساجد المنظمة كلها للمغاربة
هذا هو المهم في المقال، و انا أؤكد انا نسبة الراغبين في الهجرة أكثر بكثير بل تفوق 95% الكل يرغب في الهجرة من هذا البلد البئيس.