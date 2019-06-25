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الرئيسية | مجتمع | استطلاع يكشف تضاعف نسبة غير المتدينين في المغرب 4 مرات

استطلاع يكشف تضاعف نسبة غير المتدينين في المغرب 4 مرات

استطلاع يكشف تضاعف نسبة غير المتدينين في المغرب 4 مرات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:00

كشفت دراسة حديثة، أجرتها شبكة البارومتر العربية البحثية المستقلة لفائدة شبكة "بي بي سي" البريطانية، عن معطيات مثيرة حول الدين والتوجه الجنسي والهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تقول الدراسة إن مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تُصور غالبا على أنها مجتمعات متدينة ومحافظة حضاريا ومتجانسة، تُضمر عكس هذا التصور، حيث كشف الاستطلاع أن عددا متزايدا من سكان المنطقة "يديرون ظهورهم للدين وللتدين".

وحسب المعطيات التي تضمنها الاستطلاع، الذي شمل 25 ألف شخص من عشر دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية، فإن نسبة الذين يصفون أنفسهم بغير المتدينين ارتفعت منذ عام 2013 من 8 في المائة إلى 13 في المائة.

وصنف الاستطلاع المغربَ ضمن البلدان التي تعرف تزايدا لغير المتدينين، إذ تضاعف عددهم أربع مرات، بينما تضاعف عددهم مرتين في مصر، وتحتل تونس المرتبة الأولى، حيث يعتبر ثلث سكانها أنهم غير متدينين، ويَعتبر ربُع الليبيين أنفسهم كذلك، بينما جرى العكس في اليمن، حين انخفضت نسبة غير المتدينين من 12 في المائة في عام 2013 إلى 5 في المائة في عام 2019.

وتُعتبر الفئة العمرية دون سن الثلاثين، حسب استطلاع "بي بي سي"، الفئة التي تضم أكبر نسبة من غير المتدينين، بـ 18 في المائة.

وبخصوص مسألة الهجرة، كشف الاستطلاع المذكور أن أعدادا متزايدة من سكان المنطقة ما زالت تفكر في الهجرة، إذ عبّر واحد من كل خمسة مشاركين في الاستطلاع في كافة المناطق التي أجري فيها عن رغبة في الهجرة، بدواع اقتصادية بالأساس.

وتصدّر المغرب والأردن الدول التي تسود لدى شعوبها رغبة كبيرة في الهجرة، بنسبة بلغت أزيد من 40 في المائة؛ وكشف الاستطلاع أن المغاربة لم تعد وجهتهم مقتصرة على أوروبا كما كان الحال في السابق، بل انفتحوا على وجهات أخرى، كإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والخليج.

وفيما يتعلق بنظرة شعوب المنطقة إلى الوضع السياسي في بلدانها، كشفت بيانات الاستطلاع أن سكان الجزائر وليبيا والسودان والعراق والأردن هم الأكثر ترجيحا لاعتبار بلدانهم أقرب إلى الديكتاتورية، بينما تحسنت نظرة المغاربة إلى بلدهم، وإن كان 50 في المائة منهم لا يزالون يعتقدون بأن المغرب أقرب إلى الديكتاتورية من الديمقراطية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - عبد السلام بن حميدة الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:10
عيتونا بالاحصاءات،مرة المغرب سعيد، مرة غير سعيد
معرفنا شنو نتبعو؟
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9
2 - Driss الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:10
Quand on vit dans un pays sans foie ni loi qui manipule en bleufant... normal la religion c'est pour la naifs...
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-6
3 - أبو الفضل الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:11
موضة هذه ألأيام هي استطلاعات ودراسات مجهولة المصدر،والتي تجعل المتلقي يصدر أحكام جاهزة على الواقع انطلاقا من تلك الدرسات .كلنا نتذكر في رمضان دراسة قالت أن المغاربة أكثر الدول العربية تدينا أي أكث من 80في الماءىة .واليوم العكس ،سبحان الله.
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18
4 - ساخط الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:14
من خلال مانعاينه في شوارعنا بخصوص سلوكيات وتصرفات شباب اليوم.تأكد جليا مدى ابتعادهم عن تعاليم ديننا الحنيف.وارجع السبب اولا وثانيا للوالدين وثالثا للدولة.والله كم تمنيت ان اجد ولو شيئ واحد ايجابي في شباب اليوم والله لم اجده.لا قراية لا رجولة لا ترابي لا اخلاق لا احترام لا وعي لا دين .والله لاشيئ من كل هدا للاسف.فقط اشباه الرجال وليسوا برجال.اشباه النساء وليسو بنساء.غير الله يدير تاويل الخير في هاد البلاد اوصافي.هادشي لايبشر بالخير للمستقبل.
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5
5 - إدااا الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:14
كل الاديان ستزول في دول شمال افريقيا و تونس البلد الصغير الذي سيكون رائدا لهذه الدول لاعتمادها العلمانية.لان العلمانية هي الحل و ليس الدين
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-12
6 - Топ الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:16
ظهر الحق زمن العلم عبر العولمة وزهق باطل الخرافة رغم ان عقولا مازالت تخاف الظلام انهم خفافيش الظلام
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-5
7 - أصبحت حرا الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:19
أغلبية الشباب الان اصبح لاديني وهذا راجع الى السهولة في الحصول على المعلومة الصحيحة الدقيقة بدل الاعتماد على خطب اىىمة المساجد. العالم اصبح الان يعيش حرية التعبير والنقاش الحر المبني على الحجج الدامغة بدل الانصياع وراء اقاويل اكل عليها الدهر وشرب بل أصبحت هي المعيق للتنمية والتقدم امام المجتمعات المتخلفة.
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-8
8 - saadi الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:21
جاء الاسلام غريبا و سيعود غريبا ، فطوبى للغرباء. الله يهدي امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى دينه، و لا يزال الخير في هذه الامة الى يوم القيامة.
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20
9 - موظف فاهم الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:23
أشجع هيسبريس ان تقوم باستطلاع لنرى نسبة الغير متدينين من مجموع قراء الجريدة
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11
10 - مواطن الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:24
هذا نتاج طبيعي ان يزداد الغير متدينين وذلك بسبب غياب الوازع الديني عند الحكام واطلاق العنان لحرية الميوعة على حساب الحرية الدينية..
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7
11 - soussi الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:25
tous les signes montrent que le Maroc est un pays laïc , les boites de nuits , les bars , les pubs ,la prostitution les plages , et celles et ceux qui croient que tous les Marocains sont musulmans rah ri kaytfla 3la rassou , bref vive la liberté vive la laïcité .l'avenir est laic .
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-6
12 - سعيد الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:25
ماذا تتوقعون من بلاد انتشر فيها الفساد و الغش و الزتى و سوء الاخلاق و الأحقاد و حب الدنيا و المال و الإعلام الفاسد و المهرجانات الهابطة و العقد النفسية و القيادة المنافقة الفاشلة؟ تضاعف عدد المؤمنين؟
شيء طييعي أن يبتعد الناس عن الإسلام فس مجتتمعات كهاته... غادي يجيهم ثقيل على القلب.. حيث تعودوا على حياة بدون قيود أخلاقية... "كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم" صدق الله العظيم.
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8
13 - فرانز كافكا الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:28
جميع اﻷديان ستندتر مع الوقت و الزمن بفعل انتشار الصحوة العقلية و العلمية ... كثرة التدين المنتشرة حاليا بين الشباب لا تدل على كثرة اﻹيمان ... أغلبية من يؤدون الفرائض ليس عن اقتناع و إيمان خالص لله .. اغلبية من يصلون فقد يتقربون من الله كي يرزقهم من حيث لا يحتسبوا او أن يجدو عمل او تيسير زواج و كذا
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0
14 - cnc الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:30
شيء عادي...
ينقص الإسلام عند أهله و يظهر عند غيره...سنة الحياة.
المثير أن الإسلام ليس مرتبط بعرقية محددة...إنما على من يقوم به و يتبناه.
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2
15 - mohammed zarwal الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:31
La dictature c'est emprionner un mec en chomage pour 20 ans de prisons parce qu'il a dit la vérité

Free zefzafi
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0
16 - omar us الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:31
لقد انتشر التدين بشكل مهول في التسعينيات بفضل الفضائيات القادمة من الخليج. تم جاء عصر التنوير بواسطة الإنترنت التي سمحت للإنسان ان يبحث عوض ان يكون مجرد مستهلك. فتبين لمن أراد استعمال العقل ان الدين مجرد خدعة من صناعة الإنسان كما تقول العبارة المشهورة:
Religion started when the first con man met the first fool.
Have nice day!
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-4
17 - عبد الحميد الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:32
الأمر عادي ولا غرابة فيه يا هسبريس، فأغلب الذين يؤمّون المساجد ليسوا متديّنين إذا قِسْناهم بمعيار الصدق في العمل والمعاملة وباقي العلاقات... وهذا نعرفه جميعًا. فبمجرد مغادرة أحدهم للمسجد ينزع عنه لباس الورع ويرتدي لباس المصلحة الدنيوية ويسعى في قضائها بكل الوسائل، حتى غير المشروعة...
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2
18 - capitaine الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:34
les résultats de l'islam politique
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0
19 - mann الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:34
السبب الرئيسي يعود الى ظهور الحركات الاسلامية، بحيث كان المغاربة مسلمون أبا عن جدا لا يناقشون الدين و لا يعرفون الشيعي من السني و لا السلفي من المعتدل ...الى أن سلطت علينا رهوط الخوانجية و أصبح الدين يناقش على الملأ و طفت التناقضات الموجودة في الأحاديث المنسوبة الى الرسول و انكشف المستور و طبيعي أن الناس سيديرون ظهورهم للدين وللتدين لأنه أصبح محتل من طرف الخوانجية يتكلمون باسمه و يريدونه بطريقتهم المعينة بعدما كان يشمل كل الأطياف
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1
20 - Bouhssin الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:35
Si on aime notre cher pays le maroc et on veut avancer il faut laisser la religion d un cote et qu il soit completement individuel et la constitution laique si non on restera toujours sous developer comme jusqu a present en arriere , il faut faire un choix claire et nette et vite plus de temps a perdre reveillons nous
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0
21 - Wadanit الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:35
الازعاج العلمي بدات تضهر نتايءجه يحكي ان الرسول قال لا اخاف عليكم كافرا ولا اخاف عليكم مومنا ولكن اخاف عليكم منافقا
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2
22 - zoro الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:35
إن كان الخليفة معتزليًا أصبح الاعتزال هو الاتجاه
السائد ويقتل ويحارب من يعارضه، وإن كان شيعيًا أصبح المذهب
الشيعي هو السائد والمقبول وما يسري في الجوامع وخطب الجمعة،
وإن كان عاشقا للعلم والترجمة اتجهت البلاد للترجمة والعلوم،
وإن كان متزمتا أصوليا أصبح التزمت هو المفروض والمطلوب.
وهكذا كانت شعوبنا مغيبة مجهلة ألعوبة في أيدي الحكام
ووعاظهم من الشيوخ المرتزقة ومرتادي موائدهم، واستمر
هذا الحال حتى يومنا الحاضر فنجد طبقة الحكام فوق
القوانين التي تسري على البقية، سواء في أسلوب حياتهم
وترفهم وانعزالهم عما يتشدق به رجال الدين ليلا نهارا
من أوامر ونواهي على مغيبي الشعوب البسطاء أو في فرض
قدسيتهم وتبجيلهم كأنهم آلهة مصغرة تمشي على الأرض.
وحتى ننزع هذه الهالة عن الحكام، ونتخلص من ازدواجية
تقديس الحاكم وتقديس الدين، ونعترف أنهم مجرد موظفين
عندنا لخدمتنا وخدمة بلادنا يتغيرون ويذهبون ويأتي غيرهم،
وعليهم ما علينا من القوانين والتشريعات ولا قداسة لهم من أي
نوع، عندها سيحدث التغيير.
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2
23 - omar الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:37
ذاخلنا عليكم بالله لاتندهشوا الي هده النتائج من الطبيعي ان تكو ن. هل الإسلام مطبق بكل حدافره في البلاد. فالاسلام حورب مند سنين عديدة وهده هي النتائج التي حصدناها. الله يرد بنا الي صراطه المستقيم.
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2
24 - رشيد45 الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:38
موجة جديدة من الإلحاد بدأت تعصف بالشباب المغربي في السنوات القليلة الماضية كانت في البداية محتشمة في بعض المنتديات والبالتوك ثم انفجرت بعد ظهور اليوتوب والفيسبوك الدولة في سبات عميق ولا تقوم بأي شيء للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة..........
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2
25 - سنبل الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:41
الفقر يؤدي إلى الفقر ، إذن لا غرابة في هذه الإحصائيات و المؤكد أن نسبة الإنتحار في بلدنا أصبحت تضاهي نسبة الإنتحار في الدول العلمانية.
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1
26 - Motherafrica الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:44
إثيوبيا بها نسبة الأمية لا تتعدى عشرة بالمئة
و حكومتنا تعترف ان الأمية بالمغرب تتعدى سبعين بالمئة
الله يعبد بالعلم و ليس بالجهل
لذلك تجد ان اغلب متورطين في الإرهاب من جنسية مغربية
المغاربة معروفون فقط بالدعارة و تجارة المخدرات و الإرهاب
و ليس بالدين
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0
27 - mird zagora الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:45
المغاربة والجزاءريين أكبر شعب عربي متدين ومحافظة على الصلاة
باعتراف غير المغاربة
تعالو إلى أوروبا وسترون كيف حال غير المغربة مع الدين والأخلاق دون تعميم .فكلما اتجهت الى الشرق ترى العجب العجاب
المساجد المنظمة كلها للمغاربة
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0
28 - هراء في هراء الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:46
ولمادا لا يعطوننا الإحصائيات عن الاموال والميزانيات التي ينهبها حكام الدول العربية واين تدهب ، بدلا من الخوض في الاحصائيات الكادبة والمغرضة التي تخدم الماسونية واعداء الشعوب.
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0
29 - جلال الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:47
الاستطلاعات ليس لها قيمة كاذبة مخدومة خدمة التيارات الايدلوجبة معروفة تعدي التيارات الإسلامية الاستطلاع قنةBBC مرتبطة بريطانيا أوروبا الفاهم يفهم نفترض جدلا أن الاستطلاع صحيح علاش متلازمة العدالة والتنمية المغربي يكتسح الانتخابات يكتسح المدن يسكن فيها غير متدنيين في الجزائر اكتسح الحزب الاسلامي الانتخابات نزيهة واحدة رغم أن الفرنسيين بقايا في الجزائر القرن وزمارة تركوا الأبناء الجنرالات مع ذلك خسروا حتى في تونس يقال انها بلد بورقيبة والعلمانية الحركة النهضة الإسلامية هي تفوز الانتخابات تتصدر الاستطلاعات الرأي كيف تفسر هذه مفارقة الغريبة أن أرى العكس أن هذه الدول من بينها المغرب تتجه أكثر تكون أكثر الاسلاموية تتجه الانغلاق شاهد المهرجان الموازين عندما انطلق المهرجان كان الجميع يحتضده يشيد بيه أصبح الآن المهرجان مكروه اول في المغرب شعبيته والإعداد حضوره تتقلص المغرب قبل 20 سنة مختلف الان التدين يزداد من عاش في المغرب في الثمانينات والتسيعينات والآن سوف يعرف الفرق
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30 - احمد الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:47
الامور واضحة غير من التعليقات تعرف ان نسبة العلمانيين كبيرة جدا وهده الفئة مع الاسف الشديد تظن انها بعلمانيتها وتحررها من كل الضوابط وتخليها عن عاداتها وتقاليدها على حق وفي طريق صحيح وقد حققت شيئا ما فوق العادة
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0
31 - Hagen الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 10:48
وتصدّر المغرب والأردن الدول التي تسود لدى شعوبها رغبة كبيرة في الهجرة، بنسبة بلغت أزيد من 40 في المائة؛ وكشف الاستطلاع أن المغاربة لم تعد وجهتهم مقتصرة على أوروبا كما كان الحال في السابق، بل انفتحوا على وجهات أخرى، كإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والخليج.

هذا هو المهم في المقال، و انا أؤكد انا نسبة الراغبين في الهجرة أكثر بكثير بل تفوق 95% الكل يرغب في الهجرة من هذا البلد البئيس.
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