خمسة سجناء يجتازون الباكالوريا بنجاح في تطوان

جمال سماحي من تطوان

تمكّن خمسة سجناء بالسّجن المحليّ بتطوان من اجتياز امتحانات الباكالوريا لهذا الموسم بنجاح، حصل اثنان منهم على شهادة الباكالوريا في شعبة الآداب العصريّة، فيما حصل ثلاثة نزلاء آخرين على شهادة في شعبة العلوم الشّرعيّة.

وفي تصريح لهسبريس، قال فؤاد الماكي، مدير السّجن المحلّيّ بتطوان، إنّ "إدارة السّجن تسهر على توفير المقرّر لكل السّجناء الّذين يبدون رغبة في متابعة الدّراسة والتّحصيل العلميّ، ويتمّ استقدام أساتذة متطوّعين وبعض أطر المجتمع المدنيّ لتقديم الدّعم لهم في جميع الموادّ، والاشتغال معهم بالمؤّسسة السّجنيّة ".

وأضاف مدير السّجن المحلّيّ بتطوان، أنّ "الجهود المبذولة في إطار تشجيع نزلاء السّجن المحلّيّ على التّحصيل العلميّ تندرج ضمن سياسة إعادة التّأهيل والإدماج"، مشيرا إلى أنّ "هناك فرصا لمتابعة الدّراسة من داخل المؤسّسة السّجنيّة تهمّ كلّا من المستويات الابتدائيّ، الإعداديّ والثّانويّ، وكذا السّلك الجامعيّ، إضافة إلى إمكانيّة ولوج أقسام التّربيّة غير النّظاميّة، وبرنامج محو الأميّة، وشعب في التّكوين المهنيّ".

وأوضح المتحدّث ذاته أنّ "المندوبيّة العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج تقوم كلّ سنة بتوجيه دعوة إلى السّجناء النّاجحين في سلك الإجازة والماستر، من أجل حضور برنامج الجامعة في السّجون الّذي يقام في دورتين، إحداهما خريفيّة والأخرى ربيعيّة"، مضيفا أنّه "يتمّ تجميع السّجناء سالفي الذّكر في هذا البرنامج لمدّة ثلاثة أيّام تكوينيّة، يلتقون خلالها مع عدد من الأدباء والمثقّفين والوجوه الإعلاميّة، آخرها كانت الدّورة الرّبيعيّة السّادسة الّتي نظّمت ببني ملّال".