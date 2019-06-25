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الرئيسية | مجتمع | أطباء العيون يطالبون النظاراتيّين بتنفيذ الوصفات البصريّة دون تشخيص

أطباء العيون يطالبون النظاراتيّين بتنفيذ الوصفات البصريّة دون تشخيص

أطباء العيون يطالبون النظاراتيّين بتنفيذ الوصفات البصريّة دون تشخيص
هسبريس - مصطفى شاكري (تصورير: إلياس بوحيا)
الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:00

أعرب أطباء العيون بالمغرب عن إدانتهم الواسعة لـ"ضغوط لوبي الشركات المحلية والخارجية لصناعة الزجاج"، داعين البرلمان إلى "الحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات"، مشددين على أن "قياس البصر عمل طبي محض، يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون المنظم لممارسة الطب".

صرخات أطباء العيون بخصوص الجدل الدائر في الفترة الأخيرة بخصوص الصلاحيات المخولة للنظاراتيين، أطلقوها في ندوة نظمت بالدار البيضاء، أكدت أن "الفحوصات البصرية التي يقوم بها النظاراتيون لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة". ومن ثم، فإن دور النظاراتي، حسب أطباء العيون، يتجسد فقط في "تنفيذ الوصفات الطبية البصرية وعدم القيام بأعمال التشخيص وتصحيح رؤية المرضى".

محمد حنين، أستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط، أجاب عن سؤال عام: ماذا يقول القانون في الموضوع؟، بالقول "استغربت الحديث عن المبصاريين في المغرب، لأنه من خلال الدراسات القانونية التي قمت بها اتضح أن المهنة غير مقنّنة، على اعتبار أن مفهوم المبصاري غير موجود بالمغرب، بل نتحدث فقط عن النظاراتي".

وأضاف الأستاذ الجامعي أن "قانون سنة 1954 نظم فقط كيفية تعاطي مهنة بيع النظارات بالتقسيط، كما لا يوجد أي بند يمنح مهمة قياس النظر للنظاراتيين، بل يكتفي فقط بإعطاء تعريف للمهنة وكيفية ممارستها وشروط الترخيص لبيع النظارات"، مبرزا أن "الأمر يتعلق بمغالطات كبيرة يمكن أن تكون لها نتائج وخيمة على صحة المواطن"، ومشيرا إلى كون "قياس البصر لا يعد عملية تقنية".

المادة الخامسة من ظهير 4 أكتوبر 1954 التي تستدل بها الهيئات الوطنية التي تدافع عن حقوق المبصاريين المغاربة، يؤكد أطباء العيون أنها "لا تشير في أي وقت إلى أي حق يتعلق بفحص عيون المرضى، بل على العكس تشير إلى ضرورة العمل فقط بالوصفات الطبية، بينما تتعلق الاستثناءات المذكورة بتجديد النظارات على أساس الوصفات الطبية القديمة، وليس قياس التصحيحات البصرية الجديدة من قبل النظاراتي".

من جانبه، أوضح البروفيسور محسن البقالي، الاختصاصي في طب العيون، أن "سلامة النظر لا تعني سلامة البصر، بحيث يجب أن نستوعب جميعا ثقل 13 سنة من التكوين بعد الحصول على شهادة البكالوريا، وما يرافق ذلك من معطيات علمية دقيقة"، مبرزا أن "المغرب انتقل من مركزين جامعيين استشفائيين إلى عشرة خلال العقد الأخير، إلى جانب العدد المحترم من الأطباء"، متسائلا عمّا أسماه بـ"مفارقة التقدم العلمي والطبي مقابل استمرار هذه الممارسات".

ومضى مسترسلا: "في السابق، لم نلمس هذا الهيجان والصراع، ما مرده أساسا إلى تكاثر مدارس النظاراتيين، التي انتقل عددها من خمسة إلى ما يقرب ثلاثين حاليا، ما ينتج نحو 300 نظاراتي، في ظل غياب دفتر تحملات محدد"، معتبرا أن "الأمانة العامة للحكومة تتحدث عن وجود 1609 نظاراتيين منذ سنة 2000، في حين يقولون إن عددهم يناهز الـ4000".

وأكد البروفيسور، الذي تطرق إلى طبيعة تكوين طبيب العيون للتدليل على أن "قياس النظر عمل طبي محض"، أن "النقاش الدائر حاليا تجاري بالدرجة الأولى، في حين نطالب بأن يكون ذا بعد طبي بالأساس"، مشددا على أن "اللوبيات الدولية لصناعة الزجاج دخلت على الخط، لأن المواطن بات يذهب إلى النظاراتي أكثر من طبيب العيون، الأمر الذي جعل من المجال فرصة سانحة للربح".

ويرى البقالي أن "الأمانة العامة للحكومة لا تعترف بالمِبصاري، ومن ثمة فالهيئات المدافعة عما يُسمونه بالمكتسب هي جهاز غير موجود بالأصل"، منبها إلى "غياب مباراة الولوج وامتحانات التخرج وانعدام الحضور الإجباري في المدارس المخصصة لتكوين النظاراتيين، ما جعل الدولة لا تفتح مباريات مخصصة للنظاراتي".

أما الدكتور ياسر الرفاعي، الاختصاصي في طب وجراحة العيون، فقد لفت الانتباه إلى كون "دافِع النقاش يكمن في ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة إلى النظاراتيين"، موردا أنه "من بين الأمراض الصامتة التي تهدد المريض، نجد مرض الزرق (Glaucome) الذي يعاني منه قرابة 600 ألف مغربي، على الرغم أن المريض قد يكون قياس النظر لديه يصل إلى عشرة على عشرة".

وتابع: "هنالك أمراض أخرى تتعلق بالاعتلالات الشبكية الناتجة عن مرض السكري، ثم الثقوب والتمزقات والانفصالات الشبكية وأورام القزحية وأورام الدماغ وغيرها، بحيث يمكن أن تؤدي إلى ضرر عميق على مستوى العين أو عمى لا رجعة فيه، على الرغم من أن حدة البصر هي 10/10، والأمر نفسه ينطبق على تركيب العدسات التي تستلزم طرق علمية محددة؛ لكن التطاول على هذه الاختصاصات يؤدي لمضاعفات سلبية خطيرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مغربي الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:12
عندكوم الحق و لكن را المواطن المغربي مني كايجي عندكم كيتفاجأ بللي خاصو بخلص فديك 10 دقايق 500 درهم ... ويلا مشى عند النظاراتي كاتقام عليه الزيارة و النضاضر ب 700 درهم وكايكون القياس عندهم حسن من بعض الاطباء اللي شراو الديبلومات من اكرانيا
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14
2 - Houssam الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:17
ايها الأطباء ارحموا ضعفاء الناس واتقوا الله فيهم فقد سرقتم جيوبهم بفحص سريع لا يستحق ثمنه. أين أنتم من الله تعالى في هذا.
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12
3 - هشام الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:18
الشعب في واد و الاطباء في واد...
اذا كانت صحة المواطن ما يقلقكم فلماذا الاتجار بها.

ياريت لو كان النقاش يخص تخفيض ثمن زيارة الطبيب أو محاربة الاخطاء الطبية أو بالاحرى التقليل منها ...
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13
4 - Tarik الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:20
كل ما جئتم به بهتان تريدون به زيادة ملاء جيوبكم من عرق المواطن البسيط الذي قهرتموه بأسعاركم الملتهبة.إذا كان همكم مصلحة المواطن فاصمتوا ثم انصرفوا
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11
5 - زعزع الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:23
اتقوا الله و اعيدو النظر في تمن التشخيص اقل ما يمكن دفعه هو 250 دىهم في 5 دقائق. تجربتي مع اطباء العيون كانت كارتية فقد قمت بزيارة الطبيب الدي حدد لي نصبة النظر و لما قمت بحيتزة نطارات تبين لي ان المقاس لا يلائمني فعاودت التشخيص عند النظاراتي الذي كان عمله جيدا للغاية و اليوم كلما مرت سنتين ادهب عند النظاراتي دون الحاجة الى الطبيب الجي لا هم له سوى ربح المال (40 زبون في اليوم بقيمة 520 درهم للفرد يعني 10000 درهم يوميا ناهيك عن العمليات الجراحية الفاشلة و تبعاتها)
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9
6 - عينك ميزانك الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:24
راه غلاء الفيزيتا 300 درهم هو الدي يدفع المغاربة لقياس النظر عند النظاراتي ديروها ب60 درهم وشوفو من حال المحتاج.
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7
7 - جهر الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:24
احنا لي دار معنا ثمن مزيان هو ديانا
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8
8 - walid الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:30
عند النظاراتي التشخيص ب 50 درهم عند الطبيب ب 400 كفى تغطيتا للشمس بالغربال المشكل واضح فل يصبح الكشف ب 100 درهم و سترى ان الناس لن يذهبوا للنظاراتي و الامر نفسه بالنسبه للتداوي بالاعشاب و غيسه من الامور التي يلجؤ لها المواطنون
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4
9 - تلغزواني الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:31
في نضري جشع الأطباء هو ما يحركهم . قياس النضر هو من اختصاص النضراتي و هدا هو من يعمل به في كل الدول في كل بقاع العالم. اما عن تشخيص الأمراض فهو من اختصاص أطباء العيون و هدا كدلك ما يعمل به في كل الدول . اما ان يضم الطبيب تخصص النضراتي فهدا جشع . و سؤالي مادا عن النضراتيين الدين اشتروا أجهزة بملايين الدراهم لقياس النضر هل سترمى في الزبالة و مادا عن تلاتة سنين من التعليم التي كلفتهم ملايين الدراهم . و الله من الغباء ان يغلبون الأطباء عن النضارتيين . و من العقل أن يبقى كل واحد في تخصصه قياس النضر للنضارتي و تشخيص الأمراض للطبيب
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4
10 - مواطن الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:35
أضن أن طبيب العيون ﻻيكترت لصحة المواطن وإنما لجيبه 300 درهم لهم هدا منكر ديرونة 100 درهم وﻻ150درهم ونمشيو عند طبيب لكنهم طماعة بزافو منين تيشوفو ناس عندهم عاد تيزيدو فتمن لهم هدا منكر
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5
11 - marrocci الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:37
للأسف نفس المشكل يتكرر من مهنة إلى أخرى في المغرب . اطباء العيون مع المبصاريين . المهندسين مع التقنيين .....الخ .
ولم يعد هناك تعاون و تكامل بل اصبح صراع حول الغنائم .
واعتقد أنه يجب اعادة النظر في الدور الذي يجب ان تلعبه الهيئات المهنية و إعادة هيكلتها لتكون المهمة الأولى المنوطة بها هي تنظيم القطاع بشكل عام و تحديد الإختصاصات لا ان تكون نقابة للاطباء فقط او المهندسين فقط .
الهيئة يجب ان تكون هيئة مهنة طب العيون مثلا وليس هيئة لأطباء العيون ...الخ تمثل جميع من يشتغل في القطاع.
إن الخلل و الضعف الذي ابانت عنه الهيئات المهنية بالمغرب جعل من المواطنين سوقا تجاريا فوضويا تتناقص فيه القيم الأخلاقية و الضمير المهني كلما اختلت معادلة العرض و الطلب.
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2
12 - بوراضي الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:40
الرداءة تستأسد في كل مكان. سمعت قبل فترة عن شخص كان مكلفا في البداية بفتح باب صببدلية و تنظيفها فأصبح بقدرة قادر يتولى مسؤولية تنفيذ الوصفات بل و يقدم الإرشادات للمرضى أيضا.
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0
13 - بشير الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:41
أطباء العيون هل لهم غيرة على صحة عيون المغاربة ام يريدون ان يملؤوا جيوبهم اكثر. نفس آلة قياس البصر عند المبصاريين أيضا والفحص مجانا. ولكن من كان يعاني من مشاكل مرضية في العينين لا بد له من الطبيب
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3
14 - جواد الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:55
يجب أن يناقش السبب الذهاب عند النظاراتي لقياس النظر ..هو ارتفاع الطريفة قياس االنظر عند الطبيب والتي لا تتجاوز عشرة دقائق او اكثر بقليل ..بالاضافة الى أخد موعد مع الانتظار...تخيل معي أردت الاستفسار عن أمر معين عند طبيب حول ثمن امر طبي..الثمن فقط..فقالت لي السكريتيرة لا بد أن تدفع قبل الدخول ..الامر لا يتطلب خمسة دقائق ..لاخد القرارلأن الاثمنة مختلفة..إنه استغلال .
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2
15 - مواطنة الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:55
عند زيارتي لطبيب العيون يستغرق الأمر أقل من 5 دقائق .. لا أظنه يفحص العين أحسن من المبصاري (l'opticien) بل بالعكس يعطي المبصاري الوقت الكافي لي للفحص و نتيجة أفضل في القياس و هذا عن تجربة... أظن أن المشكل هو جشع أطباء العيون و التعريفة الجديدة 300 درهم تثقل كاهل المواطن
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4
16 - مواطن الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:07
أيها الأطباء المحترمين إن كنتم فعلا تفكرون في صحة و سلامة المواطن أنصحكم بخفظ الأثمنة من 300درهم إلى 150درهم ولما لا ...
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