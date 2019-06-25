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كُتّاب وآراء
أمزازي: معدل 14,40 لدخول كليات الطبّ الخاصّة
قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن المذكرة الوزارية الموجهة إلى رؤساء الجامعات الخاصة والشريكة بخصوص ولوج كليات الطب وطب والصيدلة، برسم السنة الجامعية 2019-2020، تهدف إلى تعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
ويصل عدد المقاعد، المحدد برسم السنة الجامعية المقبلة، إلى 856 مقعدا بين كل من جامعة محمد السادس لعلوم الصحة (230 بالنسبة لكلية الطب و80 مقعدا مخصصا لكلية طب الأسنان و70 بكلية الصيدلة)، وجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة (144 بكلية الطب، و72 بكلية طب الأسنان و70 بكلية الصيدلة)، والجامعة الدولية بالرباط (120 بالكلية الدولية لطب الأسنان بالرباط)، والجامعة الخاصة مراكش تانسيفت الحوز (70 مقعدا مخصصا للكلية الخاصة للطب بمراكش).
وأوردت الوزارة، في بلاغ، أن المذكرة الوزارية تحت رقم 272/01 والموجهة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تهدف إلى تعزيز الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، وذلك من خلال تحديد شروط الترشيح وكذا عتبة الانتقاء والتي، خلافا لما يتم تداوله، لن تقل عن 14,40.
كما تتضمن المذكرة الوزارية، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، معطيات متعلقة بمدة التكوين والشهادات الممنوحة وعدد المقاعد المخصصة لهذه الكليات برسم الموسم الجامعي 2019-2020، ومواد المباراة وكيفية وتواريخ تنظيمها، إضافة إلى تواريخ الإعلان عن النتائج وانطلاق الدراسة.
وحسب المصدر نفسه فإن مدة التكوين بمسلك الطب محددة في سبع سنوات، تتوج بنيل دبلوم دكتور في الطب، فيما تستغرق مدة الدراسة بمسلك طب الأسنان ست سنوات، تتوج بدبلوم دكتور في طب الأسنان، أما التكوين بمسلك الصيدلة فيستغرق ست سنوات تتوج بنيل دبلوم دكتور في الصيدلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
نحن مواطنو هذا البلد ما يهمنا هو زيادة عدد الأطباء وبطبيعة الحال بالتكوين والحنكة المتطلبين ولا يهمنا هل الطبيب تخرج من كلية الدولة أو من كلية خاصة طالما تم احترام المعايير العلمية، حتى ولو اقتضى الأمر جلب أطباء من الخارج لأن صحة المواطن المغربي أضحت في خطر ....
سؤال للوزير، أين هي المساوات بين المواطنين حسب الدستور ؟
Rappelez-vous le plan de Driss Jettou pour former 10.000 ingénieurs au lieu de 1000. Ce plan a donné son fruit car si non aujourd’hui les entreprises du secteur privé n’auraient pas trouvé suffisamment d’ingénieurs pour embaucher.
J’invite les médecins et les professeurs à accepter les plans du gouvernement et de ne pas être égoïste car ces plans vont dans l’intérêt des citoyens :
- Plus de médecins = prix de visite plus bas et rendez-vous plus courts.
- Enseignants avec contrats = meilleurs qualité d’enseignement + pas d’heures supplémentaires
Tous les marocains ne cessent de critiquer le pays et sont pour le changement. Alors commençons par ça.
تخيلوا ان للولوج لهذه الكليات يجب دفع 13 مليون سنوياِ.لماذا لا تعطى منح لأولاد الشعب للولوج لهذه الكليات.
للعلم فأغلبية المتخرجين من هده الكليات لن يشتغلوا مع الدولة بل سينشؤون مصحات وعيادات خاصة لأن لديهم الإمكانيات
اذا كان هناك تكافء للفرص فيجب تحديد العتبة بنفس النقطة فالخاص والعام
أودي التعليم مشا فخلا
الدولة رفعت يدها عن التعليم العمومي
وهي الان تدافع عن الخصوصي وصحاب الشكارة
هزلت هزلت هزلت
السيد امزازي ان المغاربة في القرن 21 ليس هم المغاربة في القرن 20
الكل اصبح ناضجا فمعدل الادنى لولج كلية الطب الخاصة هو 10/20 المهم ان يدفع الملايين لا يهم المعدل كفانا زفاقا الكل يعرف