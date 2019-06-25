أمزازي: معدل 14,40 لدخول كليات الطبّ الخاصّة

هسبريس من الرباط

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن المذكرة الوزارية الموجهة إلى رؤساء الجامعات الخاصة والشريكة بخصوص ولوج كليات الطب وطب والصيدلة، برسم السنة الجامعية 2019-2020، تهدف إلى تعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.

ويصل عدد المقاعد، المحدد برسم السنة الجامعية المقبلة، إلى 856 مقعدا بين كل من جامعة محمد السادس لعلوم الصحة (230 بالنسبة لكلية الطب و80 مقعدا مخصصا لكلية طب الأسنان و70 بكلية الصيدلة)، وجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة (144 بكلية الطب، و72 بكلية طب الأسنان و70 بكلية الصيدلة)، والجامعة الدولية بالرباط (120 بالكلية الدولية لطب الأسنان بالرباط)، والجامعة الخاصة مراكش تانسيفت الحوز (70 مقعدا مخصصا للكلية الخاصة للطب بمراكش).

وأوردت الوزارة، في بلاغ، أن المذكرة الوزارية تحت رقم 272/01 والموجهة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تهدف إلى تعزيز الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، وذلك من خلال تحديد شروط الترشيح وكذا عتبة الانتقاء والتي، خلافا لما يتم تداوله، لن تقل عن 14,40.

كما تتضمن المذكرة الوزارية، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، معطيات متعلقة بمدة التكوين والشهادات الممنوحة وعدد المقاعد المخصصة لهذه الكليات برسم الموسم الجامعي 2019-2020، ومواد المباراة وكيفية وتواريخ تنظيمها، إضافة إلى تواريخ الإعلان عن النتائج وانطلاق الدراسة.

وحسب المصدر نفسه فإن مدة التكوين بمسلك الطب محددة في سبع سنوات، تتوج بنيل دبلوم دكتور في الطب، فيما تستغرق مدة الدراسة بمسلك طب الأسنان ست سنوات، تتوج بدبلوم دكتور في طب الأسنان، أما التكوين بمسلك الصيدلة فيستغرق ست سنوات تتوج بنيل دبلوم دكتور في الصيدلة.