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الرئيسية | مجتمع | أمزازي: معدل 14,40 لدخول كليات الطبّ الخاصّة

أمزازي: معدل 14,40 لدخول كليات الطبّ الخاصّة

أمزازي: معدل 14,40 لدخول كليات الطبّ الخاصّة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:15

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن المذكرة الوزارية الموجهة إلى رؤساء الجامعات الخاصة والشريكة بخصوص ولوج كليات الطب وطب والصيدلة، برسم السنة الجامعية 2019-2020، تهدف إلى تعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.

ويصل عدد المقاعد، المحدد برسم السنة الجامعية المقبلة، إلى 856 مقعدا بين كل من جامعة محمد السادس لعلوم الصحة (230 بالنسبة لكلية الطب و80 مقعدا مخصصا لكلية طب الأسنان و70 بكلية الصيدلة)، وجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة (144 بكلية الطب، و72 بكلية طب الأسنان و70 بكلية الصيدلة)، والجامعة الدولية بالرباط (120 بالكلية الدولية لطب الأسنان بالرباط)، والجامعة الخاصة مراكش تانسيفت الحوز (70 مقعدا مخصصا للكلية الخاصة للطب بمراكش).

وأوردت الوزارة، في بلاغ، أن المذكرة الوزارية تحت رقم 272/01 والموجهة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تهدف إلى تعزيز الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، وذلك من خلال تحديد شروط الترشيح وكذا عتبة الانتقاء والتي، خلافا لما يتم تداوله، لن تقل عن 14,40.

كما تتضمن المذكرة الوزارية، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، معطيات متعلقة بمدة التكوين والشهادات الممنوحة وعدد المقاعد المخصصة لهذه الكليات برسم الموسم الجامعي 2019-2020، ومواد المباراة وكيفية وتواريخ تنظيمها، إضافة إلى تواريخ الإعلان عن النتائج وانطلاق الدراسة.

وحسب المصدر نفسه فإن مدة التكوين بمسلك الطب محددة في سبع سنوات، تتوج بنيل دبلوم دكتور في الطب، فيما تستغرق مدة الدراسة بمسلك طب الأسنان ست سنوات، تتوج بدبلوم دكتور في طب الأسنان، أما التكوين بمسلك الصيدلة فيستغرق ست سنوات تتوج بنيل دبلوم دكتور في الصيدلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - هلالي جواد الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:29
من اجل إرسالها من اجل المصلحة العامة
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2
2 - مواطن الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:30
المغرب يشهد نقصا حادا في الأطباء المتخصصين إلى درجة أن بعض التخصصات تحدد فيها المواعيد لشهر كامل فما بالك بالمستشفيات العمومية...
نحن مواطنو هذا البلد ما يهمنا هو زيادة عدد الأطباء وبطبيعة الحال بالتكوين والحنكة المتطلبين ولا يهمنا هل الطبيب تخرج من كلية الدولة أو من كلية خاصة طالما تم احترام المعايير العلمية، حتى ولو اقتضى الأمر جلب أطباء من الخارج لأن صحة المواطن المغربي أضحت في خطر ....
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17
3 - هذا حيف الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:33
الوزارة عارفة باللي في المبارة العمومية اصحاب معدل 14لا يتمكنون من النجاح فيها والوزارة عارفة باللي الكليات الخاصة يلجها اصحاب 10ف الباك والشمس لا تغطى بالغربال وحسبنا الله ونعم الوكيل
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9
4 - متتبع الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:33
نطلب كذلك من أمزازي تحديد 14,40 كحد أدنى لولوج "التعاقد" للرفع من مردودية التعليم
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17
5 - adam misbah الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:44
العتبة التي تحدث عنها السيد الوزير..منطقية جدا..من أجل بعث روح جديدة في مبدأ تكافئ الفرص... نحن في إنتظار عتبة الكليات العامة.
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6
6 - مواطن اب فقير الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:46
حرام أن يروج الوزير للتعليم الخصوص ونحن في دولة تمانين في المائة فيها لايستطيعون الولوج إلى أبسط شروط العيش الكريم فما بالك بهذه التكاليف الباهظة والحال يقول إن الدولة تقول للي معندوش لفلوس يتلاح لإمكان له عندنا
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12
7 - مختلف الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:48
يا سلام على الإنصاف و تكافؤ الفرص، نصف هذه المقاعد محجوز، و تبقى الربع الآخر رهين بما تتميز به من معارف و أموال ، أما الربع الأخير فسوف سيتناحر عليه أغنياء الفقراء، أما الفقراء كان لهم الله في العون .
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11
8 - Aisa الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:49
يقول المثل
من جد وجد
ومن زرع حصد ........
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6
9 - مواطن الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:50
إذا كليات الطب العمومية يجب أن يكون نفس المعدل أي 14,40 من أجل الدخول إليها، و إلاّ لن تكون مساوات و وجب حرمان الكليات الخاصة من المعادلة.
سؤال للوزير، أين هي المساوات بين المواطنين حسب الدستور ؟
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6
10 - بوشمال الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:52
هادشي علاش شفنا المعدلات ونسبة النجاح هذه السنة منفوخين بدرجة لا تصدق.. الهدف واضح "اللي بغى ينجح فالباك والاجازة وحتى الدكتوراه مرحبا ولكن ما تسولنيش شنو غتدير بيهم" ما انا متأكد منه ان التعليم في المزاد العلني وان الفقير لن يحلم بعد اليوم بتغيير وضعه ووضع اسرته مهما اجتهد.. مازال باب واحد مفتوح "الهجرة"
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15
11 - نور الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 13:01
في هذه الكليات الخاصة ما يهم هو الدولار اما النقطة فهي اخر ما يفكر فيه وبعد التخرج بشراء الشهادة ياتي الدور لحلب المريض بدون شفقة لاسترجاع الاموال.المحصلة اطباء دون اي مستوى ادفع تنجح.
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1
12 - reda الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 13:05
Il faut plus de médecin pour que les Prix des visites baissent et les délais des rendez-vous se raccourcissent. C’est pour l’intérêt général des citoyens.
Rappelez-vous le plan de Driss Jettou pour former 10.000 ingénieurs au lieu de 1000. Ce plan a donné son fruit car si non aujourd’hui les entreprises du secteur privé n’auraient pas trouvé suffisamment d’ingénieurs pour embaucher.
J’invite les médecins et les professeurs à accepter les plans du gouvernement et de ne pas être égoïste car ces plans vont dans l’intérêt des citoyens :
- Plus de médecins = prix de visite plus bas et rendez-vous plus courts.
- Enseignants avec contrats = meilleurs qualité d’enseignement + pas d’heures supplémentaires
Tous les marocains ne cessent de critiquer le pays et sont pour le changement. Alors commençons par ça.
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1
13 - مواطن غيور الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 13:09
على الاقل نضال الطلبة الاطباء لم يذهب هباءا فقد فرضوا على الوزارة تحديد وتوحيد العتبة بالنسبة للطب العمومي والخصوصي فتحية لهم
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1
14 - جمال الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 13:17
معايير الانتقاء في الجامعات ( الخاصة) هي هي تغافل عنها البعض لغاية في نفس يعقوب ربما هناك تجاوزات في القطاعين لا احد يستطيع أن يجزم او ينفي ذلك لكني أرى أنه من العار ان يقبل ابني لمتابعة دراسته في الطب باوروبا بفرنسا ولا يقبل في بلده المغرب وهذا هو الحل الذي اتت به الجامعات ( الخاصة) الكثير من الأطباء والصيدلانيين بل اغلبهم درسو في الخارج وتكبدو مصاريف الدراسة والغربة الان يمكن للطالب متابعة دراساته في المغرب وعلاش خيرنا يمشي لغيرنا
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2
15 - حقيقة الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 13:17
l prochaine fois mes enfants etudiants en médecine arrêter d nous casser l tête q vous êtes l crème d l société, l plupart ont un niveau modeste à moyen. Hélas, l majorité d vous ont fait d cours préparatoires au concours d médecine (4000 dh/15 jours). les méritants st ds écoles d'ing.
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3
16 - جمال الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 13:17
معايير الانتقاء في الجامعات ( الخاصة) هي هي تغافل عنها البعض لغاية في نفس يعقوب ربما هناك تجاوزات في القطاعين لا احد يستطيع أن يجزم او ينفي ذلك لكني أرى أنه من العار ان يقبل ابني لمتابعة دراسته في الطب باوروبا بفرنسا ولا يقبل في بلده المغرب وهذا هو الحل الذي اتت به الجامعات ( الخاصة) الكثير من الأطباء والصيدلانيين بل اغلبهم درسو في الخارج وتكبدو مصاريف الدراسة والغربة الان يمكن للطالب متابعة دراساته في المغرب وعلاش خيرنا يمشي لغيرنا
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1
17 - Marocain الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 13:18
الهدف من الكليات الخاصة هو شراء الدبلومات من طرف الطبقة الغنية اما أولاد الشعب سيبقوا في أسفل الهرمِ.
تخيلوا ان للولوج لهذه الكليات يجب دفع 13 مليون سنوياِ.لماذا لا تعطى منح لأولاد الشعب للولوج لهذه الكليات.
للعلم فأغلبية المتخرجين من هده الكليات لن يشتغلوا مع الدولة بل سينشؤون مصحات وعيادات خاصة لأن لديهم الإمكانيات
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-1
18 - Simoha الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 13:21
متى نخرج نحن المواطنين للتضاهر ضد نقص كفاءة الاطباء. ان كثيرا من الاطباء لا يستطيعون معرفة المرض الذي يعاني به المريض. ومعدل النجاح في لبكلوريا 14،4 سوف لا يحسن الكفاءة المفقودة. وهذا المشكل نعيشه حتى في الدول المتقدمة. اذا كنت تجد القراءة جيدا فيمكنك ان تبحث في الانترنيت وتكون معلوماتك قي بعض الاحيان احسن من معلومات طبيبك
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-1
19 - اشهار مبطن الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 13:28
هو اشهار لدفع الناس للتسجيل بالكليات الخاصة ولكن السؤال المهم هل باستطاعة اصحاب الدخل البسيط أو المتوسط اداء مصاريف التعليم الباهظة
اذا كان هناك تكافء للفرص فيجب تحديد العتبة بنفس النقطة فالخاص والعام
أودي التعليم مشا فخلا
الدولة رفعت يدها عن التعليم العمومي
وهي الان تدافع عن الخصوصي وصحاب الشكارة
هزلت هزلت هزلت
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0
20 - pere الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 13:42
هل اصبح السيد امزازي الناطق الرسمي لكلية الطب الخاصة ولمادا لا يدكر الحدالادنى لولوج كلية الطب العامة
السيد امزازي ان المغاربة في القرن 21 ليس هم المغاربة في القرن 20
الكل اصبح ناضجا فمعدل الادنى لولج كلية الطب الخاصة هو 10/20 المهم ان يدفع الملايين لا يهم المعدل كفانا زفاقا الكل يعرف
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