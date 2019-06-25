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هيئة تربط "اختفاء الأدوية" بمسؤوليّة وزير الصحة

هيئة تربط "اختفاء الأدوية" بمسؤوليّة وزير الصحة
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 15:03

إدانة واسعة من قبل المواطنين، المعنيين بأزمة اختفاء بعض الأدوية الحيوية من السوق المغربية طوال الأشهر الأخيرة، لـ"غياب الوزارة الصحة في تقنين المجال الذي باتت تحتكره لوبيات المختبرات"، داعين الأجهزة الوصية، تحديدا مديرية الأدوية والصيدلة، إلى "العمل على ضبط أسعار الأدوية".

في هذا الصدد اعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الزيادات في أسعار الأدوية "نكوص عن وعود قدمتها وزارة الصحة بالمضي في سياسة التخفيض المتدرج لأثمنة الأدوية"، محذرة من "الآثار الوخيمة للإقدام على هذا الإجراء في ظرف أصبح فيه المستهلك المغربي يكتوي بغلاء العديد من المنتجات ذات الصبغة الحيوية والضرورية".

ودعت الجامعة المغربية للمستهلك الوزارة الوصية على القطاع، في بيان توصلت به هسبريس، إلى "مراجعة هذا القرار الذي سيزيد من تعميق معاناة المواطن المستهلك المغربي وآلامه"، محملة الحكومة "ما قد ينجم من ضحايا عن مثل هذا القرار".

وأورد المصدر عينه، في تشخيصه لوضعية انقطاع الأدوية الحيوية في السوق المغربية، أنه "استمرارا لفصول إنهاك القدرة الشرائية للمواطن، أقدمت وزارة الصحة في خرق سافر للتصريح الحكومي، الذي جعل من مرتكزاته الاهتمام بالجانب الاجتماعي، على الزيادة في أثمنة أربعة عشر دواء مهما لصحة المواطنين الذين يعانون أمراضا مزمنة".

وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "لوبي صناعة الأدوية تسبب في اختفاء أعداد كبيرة من الأدوية في الصيدليات بالمملكة"، معتبرة أن خطورة الوضع الحالي "تكمن في الأدوية الحيوية التي انقطعت عن السوق"، مؤكدة أن "إنهاك القدرة الشرائية للمواطن يشمل مجالات حيوية لها علاقة وطيدة بحياته، على غرار الصحة".

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