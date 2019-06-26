هذه نصائح تحضير التلاميذ لامتحانات المدارس العليا بعد "الباك"

هسبريس - أمال كنين

عقب انتهاء امتحانات الباكالوريا والحصول على النتائج، يدخل التلاميذ في دوامة اختيار المدارس والشعب التي يمكن اتباعها، وأيضا الإعداد لامتحانات المدارس العليا.

وتقول فرح أشباب، الباحثة في سلك الدكتوراه، إن على الطلبة الإعداد بشكل جيد لهذه الامتحانات، ومحاولة الاختيار بشكل جيد وفقا لشروطهم ورغباتهم.

وقالت أشباب، في تصريح لهسبريس، إن التخصصات الموجودة حاليا ستختفي في المستقبل القريب، وبالتالي على الطلبة محاولة التأقلم مع المستجدات ومع ما يتطلبه سوق الشغل، مشيرة إلى أن "اختيار التوجه ينبني على ضرورة أن يرى الطالب ما يرغب فيه وأين يكمن شغفه".

وشددت أشباب على أنه في ما يتعلق بالإعداد للمباريات يجب البدء أولا بسؤال من يملكون الخبرة وسبق أن اجتازوا المباراة نفسها، والبحث على الإنترنيت عن الشعب وآفاقها، موضحة أن هناك مراكز خاصة للتحضير لهذه الامتحانات، ناهيك عن وجود مباريات لامتحانات سابقة عبر الإنترنيت يمكن الاشتغال عليها.

وقالت أشباب إنه يجب التركيز بشكل كبير يوم المباراة الكتابية، مضيفة: "تكون هناك أعداد كبيرة من المتقدمين لهذه الامتحانات، وما يصنع الفرق بينهم هو كيف يستطيع الطالب التغلب على قلقه وتوتره والتحكم في خوفه، ناهيك عن تدبير الوقت".

وفي ما يتعلق بالمباريات الشفوية، تقول أشباب إنها تتطلب الثقة في النفس وأن تكون الرسالة التي يريد الطالب إيصالها واضحة؛ ناهيك عن التحكم في لغة العينين والجسد، وأن يكون متصالحا مع ذاته، وتضيف: "حين عدم التعرف على إجابة ما عليه أن يعترف بذلك، وقبل التوجه إلى المباراة عليه أن يطالع جيدا بشأن المدرسة وأيضا التخصص الذي اختاره".

وتوصي أشباب الطلبة بأن يتوجهوا إلى ما يرغبون فيه لا ما يمليه عليهم محيطهم، قائلة إن "الشغف أمر مهم جدا لبناء حياتنا، وحينما تقوم بما تحب يمكنك أن تعطي أكثر في مجالك وتكتشف في نفسك أشياء يمكنك القيام بها".

وتؤكد المتحدثة أن على الطلبة "ألا يرتهنوا بما يروج له الناس، مثلا الاعتقاد بأن كليات الهندسة أو الطب هي الأفضل"، وزادت: "ليست للجميع نفس الإمكانيات، لكن الجميع يملك العزيمة والإرادة للقيام بما يرغب فيه"

وتشير أشباب إلى "ضرورة محاربة الفكرة التي تقول إن التوجه إلى الجامعة أمر غير جيد، فهي فكرة خاطئة تماما"، قائلة إن "من يجتهد أينما توجه سينجح، في حين من لا قدرة لهم على الاجتهاد فحتى لو توجهوا لأفضل مدارس العالم لن يحققوا أي نجاح".