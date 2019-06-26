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كُتّاب وآراء
تدخّل طبي يزرع وركا اصطناعيا لمُسنّ في بيوكرى
تمكن فريق طبي وتمريضي متخصص في طب وجراحة العظام والمفاصل والإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، مـن استبدال كلي لورك الرجل الأيسر لرجل ينحدر من جماعة وادي الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها.
المستفيد من هذا التدخل الطبي يبلغ عمره 61 سنة، كان يعاني منذ سنوات من هشاشة في مفصل الورك للفخذ الأيسر، مما كان يعيق حياته اليومية.
وقال مصدر طبي إنه بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية وفحوصات الأشعة، "تبين ضرورة إجراء عملية جراحية لتعويض المفصل المتضرر بمفصل اصطناعي، وقد استغرقت العملية الجراحية حوالي أربع ساعات ومرت في ظروف جيدة".
وأضاف المصدر ذاته أن نتائج الفحوصات بالأشعة للمريض كشفت أن العملية كللت بنجاح تام، والمريض يتمتع حاليا بصحة جيدة.