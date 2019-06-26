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الرئيسية | مجتمع | تدخّل طبي يزرع وركا اصطناعيا لمُسنّ في بيوكرى

تدخّل طبي يزرع وركا اصطناعيا لمُسنّ في بيوكرى

تدخّل طبي يزرع وركا اصطناعيا لمُسنّ في بيوكرى
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 26 يونيو 2019 - 14:15

تمكن فريق طبي وتمريضي متخصص في طب وجراحة العظام والمفاصل والإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، مـن استبدال كلي لورك الرجل الأيسر لرجل ينحدر من جماعة وادي الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها.

المستفيد من هذا التدخل الطبي يبلغ عمره 61 سنة، كان يعاني منذ سنوات من هشاشة في مفصل الورك للفخذ الأيسر، مما كان يعيق حياته اليومية.

وقال مصدر طبي إنه بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية وفحوصات الأشعة، "تبين ضرورة إجراء عملية جراحية لتعويض المفصل المتضرر بمفصل اصطناعي، وقد استغرقت العملية الجراحية حوالي أربع ساعات ومرت في ظروف جيدة".

وأضاف المصدر ذاته أن نتائج الفحوصات بالأشعة للمريض كشفت أن العملية كللت بنجاح تام، والمريض يتمتع حاليا بصحة جيدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - نورالدين بولمان الأربعاء 26 يونيو 2019 - 14:42
الحمد لله على سلامة المريض، و وفق الله الفريق الطبي، و من هنا أغتنم الفرصة لاقول ان هؤلاء الأطباء هم بشر الرحمة و يستحقون كل شيء و يجب تلبية جميع مطالبهم و بالزيادة، لأنهم و كما جاء في الخبر، من المركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى هؤلاء النبلاء أعادو و بفضل الله سبحانه و تعالة الحياة العادية لهذا المواطن المغربي و هذا الشخص سيعتبر أن هؤلاء فعلا يستحقون مكافئة لا يمكن حصرها. و يجب منحهم جميع الأمتيازات لأنهم فعلا يستحقونها. و وفق الله كل من يعمل على اسعاد المواطنين في هذا الوطن الحبيب.
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14
2 - AGHEMAD الأربعاء 26 يونيو 2019 - 14:48
Bravo à cette équipe médicale. Il faudrait multiplier ce genre d’opérations qui est très banal en Europe. practice makes perfect.
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