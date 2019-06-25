ترقيم أضاحي العيد يتجاوز 4 ملايين ونصف مليون

هسبريس من الرباط

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأنه "إلى حدود اليوم الثلاثاء، شملت عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى المقبل، التي انطلقت نهاية شهر أبريل المنصرم بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أزيد من أربعة ملايين ونصف مليون رأس من الأغنام والماعز، ومن المرتقب أن يتم هذه السنة ترقيم أكثر من 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز المهيأة لمناسبة عيد الأضحى".

وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى يتمّ باستخدام حلقة صفراء اللون تحمل رقما تسلسليا فريدا، وعبارة: عيد الأضحى، ونجمة وتجسيدا لرأس كبش، ويتم تثبيت هذه الحلقة على إحدى أذني الأضحية من أجل تتبع مسارها والتعرف على مصدرها عند الضرورة".

وأشار البلاغ إلى أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع هذه السنة، على غرار السنة الماضية، برنامج عمل يتضمن مجموعة من الإجراءات، منها تسجيل المربين وترقيم الأغنام والماعز ومراقبة مياه شرب الأضاحي، ومراقبة الأدوية البيطرية والأعلاف، ومراقبة فضلات الدجاج عند مغادرتها من الضيعات وكذا عند وصولها لوجهتها".