"المبادرة المدنية" تدعو الأحزاب إلى دعم الإفراج عن معتقلي الريف

هسبريس - محمد الراجي

دعت المبادرة المدنية من أجل الريف الأحزاب السياسية المغربية إلى دعم الجهود المبذولة في سبيل استكمال الإفراج عن معتقلي حراك الريف، بعد تمتيع 107 منهم بالعفو الملكي بمناسبة عيد الفطر المنصرم.

وتأتي دعوة المبادرة، التي تضمّ عددا من الفعاليات المدنية والحقوقية، بعد لقاء جمعها بالأمناء العامين لثلاثة أحزاب سياسية من الأغلبية وحزبين من المعارضة، حيث تمت دعوة الأحزاب السياسية إلى استرجاع أدوارها في علاقة بقضايا وملفات حقوق الإنسان والتفاعل معها.

وتعوّل المبادرة المدنية من أجل الريف على الأحزاب السياسية للتعجيل بالإفراج عن باقي معتقلي الحَراك، باعتبار أنّ الأحزاب السياسية تملك الوسائل للتوسط لدى الجهات التي تحوز القرار، علاوة على كونها جزءا من السلطة، سواء الموجودة منها في الحكومة أو في البرلمان.

واعتبر محمد نشناش، منسق لجنة المبادرة المدنية من أجل الريف، أنّ الأحزاب السياسية بإمكانها أن تسهم في الدفع بالمبادرات الرامية إلى إيجاد مَخرج للأزمة التي أثارها اعتقال زهاء 500 شخص من نشطاء حراك الريف.

وبَدا نشناش متفائلا بشأن رغبة الأحزاب السياسية في الإسهام بالإفراج عن المعتقلين، بقوله، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "بعض الأحزاب تطالب الطرف الآخر (معتقلو الحراك) بتقديم تنازلات، ولكن عموما فهي ترغب في طي هذا الملف".

وأكدت المبادرة المدنية من أجل الريف أنّ دعوتها الأحزاب السياسية من أجل استرجاع أدوارها في علاقة بقضايا وملفات حقوق الإنسان والتفاعل مع مستجداتها تنطلق من كون مختلف الاحتجاجات، وما يتصل بها من مطالب وما يترتب عنها من احتقان وتداعيات، تقع في قلب السياسة، وتتطلب تدخلا استباقيا وموازيا للفاعل السياسي بمختلف مواقع تواجده.

وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية قد أثارت غضب المتظاهرين في الريف، حين أصدرت بلاغا مشتركا اتهمتهم فيه بتبني مطالبَ انفصالية، قبل أن تتراجع عن هذه الاتهامات. وفي المقابل وجّه المتظاهرون انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية، واعتبروها غير ذات جدوى.

وترى المبادرة المدنية من أجل الريف أن "الشعارات التبخيسية التي تواترت ضمن الخطاب المؤطر للحركة الاحتجاجية بالحسيمة على مدى أشهر من التظاهر، لا يمكن أن تكون مبررا لنفض اليد من طرف الفاعل السياسي من المسؤولية تجاه وضعية المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية والأحكام التي طالتهم".

وتأمل المبادرة أن يتمّ جسر الهوة بين السلطة السياسية ومعتقلي حَراك الريف، من أجل الإفراج عمّن تبقى منهم في السجون خلال المناسبات الوطنية والدينية المقبلة.

واعتبر محمد نشناش أن "ثمة حاجة إلى مبادرة تأتي من أعلى لتخفيف الوضع، ونحن ننتظر المناسبات القادمة، خاصة ذكرى 30 يوليو التي تصادف تربع صاحب الجلالة على العرش، لطي هذه الصفحة وفتح صفحة جديدة بين الدولة وأهل الريف".

وعبرت المبادرة المدنية من أجل الريف، في بلاغ صادر عنها، عن "ارتياحها للقرار الملكي الحكيم الذي أدخل الفرحة على المعتقلين والعائلات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان"، مبدية "تطلعها وبتفاؤل لاستكمال تدابير الإفراج عمّن تبقى من معتقلين محاكمين على خلفية نفس الوقائع، وفي إطار نفس الملفات"، بتعبير البلاغ.