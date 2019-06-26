بنيوب وبوعياش يطلقان مبادرات لطي "ملف الحراك"

هسبريس - مصطفى شاكري

مبادرات سياسية وحقوقية تلوح في الأفق من شأنها التسريع بالطيّ النهائي لملف احتجاجات منطقة الريف، حيث يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إخراج العديد من التدابير إلى حيّز الوجود؛ في مقدمتها بناء متحف ودار لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة، فضلا عن تعبير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عن استعدادها لعرض تقرير حقوقي شامل حول الأحداث التي عرفتها المنطقة في المدينة عينها.

تلك هي إحدى الخلاصات الأساسية، التي توجت اللقاءات الثنائية التي عقدتها لجنة إقليم الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، مع كل من "مندوبية بنيوب" و"مجلس بوعياش"، خلال الأسبوع الماضي، حيث أعربت اللجنة سالفة الذكر عن انطباع إيجابي يُبرز "الاستعداد لطي الملف في أسرع وقت ممكن للتفرغ لبناء شروط عدم تكرار الانتهاكات والخروقات".

في هذا الصدد، قالت اللجنة ذاتها إنها تستحسن في تقييمها "ما وعد به المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من استعداد لتنظيم لقاء بالحسيمة لعرض تقريره حول الأحداث التي عرفتها المنطقة. وتترقب أن يكون التقرير المذكور، حسب المندوب، مُؤسسا على منهجية حقوقية ترتكز على المعطيات النوعية، باعتبار الحراك له هوية خاصة وشعارات نوعية ومطالب موضوعية".

وأضافت لجنة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "العوامل الأساسية التي ساهمت في تأجيج الأوضاع بالريف ترتبط بفشل مسار عدالة الإنصاف، لا سيما في الشق المرتبط بجبر الضرر الجماعي وبالتاريخ والذاكرة وعدم الإفلات من العقاب؛ وهي إجراءات لا محيد عنها للحيلولة دون عودة الدولة إلى الفوضى والتسلط، وهي مطالب لم يتنكر لها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم اعترافه بكونها عبئا صعباً".

ومضت مسترسلة: "في هذا السياق، كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تدابير قيد الإنجاز، تهم بناء متحف ودار لحقوق الإنسان؛ غير أنها تفضل إرجاء البتّ في مركز الذاكرة والتاريخ حتى تتوفر شروط التدبير الجيد للخلاف السياسي والفكري، من أجل بناء سياسة عادلة للذاكرة".

وطالبت اللجنة الموسعة بـ"تحسين أوضاع معتقلي حراك الريف الموزعين على عشر مؤسسات سجنية بالمغرب، ثم تجميعهم في سجن واحد نزولا عند رغبتهم والتصدي لبعض مظاهر انتهاك كرامة البعض"، معتبرة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفى المعلومات التي يتم ترويجها بدعوى أنها "لا تعكس الحقوقية الموضوعية"، مبرزة أنها طالبت بـ"تمكينها من زيارتهم للاطلاع على شروط حياتهم داخل السجون؛ وهو المطلب الذي أخذه المجلس بكامل العناية من أجل التفكير في طرق تنفيذه".

واستحسنت اللجنة "مبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المرتقبة خلال الأيام المقبلة لتنظيم يوم للتأمل في قضايا العدالة المجالية وتدبير الاحتجاج العمومي، إذ من المنتظر أن تحضره مؤسسات لها خبرة في الميدان، يمكن أن يساهم اللقاء في تهيئ شروط الانفراج العام"، مسجلة "التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها وتقييمها لمسار الحراك وأسباب اندلاع الاحتجاج بالريف عموما والحسيمة على وجه الخصوص".

وأكد المصدر عينه أن "السلطات فشلت في التدبير الأمني للاحتجاج السلمي مع ما رافقه من تسعير للأجواء السياسية والإعلامية للتغطية، على سيناريو تلفيق تهم خطيرة للنشطاء بدعوى الانفصال وتلقي أموال من جهات أجنبية لزعزعة استقرار المغرب؛ وهي تهم لم تستطع السلطات الأمنية والقضائية إثباتها بالدليل والحجة".