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كُتّاب وآراء
"جمعيات المستهلك" تنتقد أوضاع مجازر عمومية
قالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إنها "تتابع باهتمام كبير ما آلت إليه أوضاع مجموعة من المجازر العمومية (البلدية والجماعية)، والتي أصبحت لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية، لا من حيث البنيات التحتية، ولا من حيث طريقة التعامل مع الحيوانات قبل وأثناء وبعد الذبح".
وأضافت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن ما ذُكر "يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك الذي غالبا ما تؤدي الدولة فاتورة علاج الأمراض الناتجة عن هذا الإهمال".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والتي تكمن في تنبيه وتحذير المستهلك لتجنب الأخطار، فالجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك تطالب الجهات المختصة بتأهيل المجازر البلدية والجماعية وتحسينها، وإخضاعها للمراقبة من طرف الجهات المختصة".
وطالب التنظيم الجمعوي، في البلاغ الموقع من طرف محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، بـ"تأهيل الأسواق النموذجية والأسبوعية بشكل يضمن للمستهلك الحقوق التي يضمنها له القانون وخاصة 27/08"، و"احترام سلسلة التبريد وشروط تخزين اللحوم، سواء أثناء نقلها آو عرضها للبيع"، و"إقرار المنافسة الشريفة وعدم احتكار بعض المهنيين بمجال إنتاج وبيع اللحوم الحمراء للسوق.
وحملت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك المسؤولية الكاملة لـ"مكتب السلامة الغذائية في مراقبة هذه اللحوم وعدم ختم الذبائح التي تذبح في مجازر لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، لأن ختمها هو الضمان لسلامتها وصحتها".