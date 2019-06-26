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الرئيسية | مجتمع | الحقاوي تؤيد خبرة الحمض النووي لإثبات نسب المولود إلى الخطيب

الحقاوي تؤيد خبرة الحمض النووي لإثبات نسب المولود إلى الخطيب

الحقاوي تؤيد خبرة الحمض النووي لإثبات نسب المولود إلى الخطيب
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:00

عبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عن موقف جد متقدم بشأن مسألة إثبات نسب المولود الناجم عن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في فترة الخطوبة إلى الخطيب، داعية إلى فتح النقاش حول هذا الموضوع من طرف جميع الأطراف المعنية، من المؤسسة التشريعية والمجلس العلمي الأعلى وعلماء النفس والأطباء الشرعيين.

واعتبرت الحقاوي، في يوم دراسي نظمته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بمجلس النواب، الأربعاء، أن إثبات نسب المولود إلى الخطيب عبر إجراء فحص الحمض النووي (ADN) موضوع ذو راهنية، لإنصاف المرأة، في ظل إنكار الخطيب لحمل الخطيبة.

ورغم أن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة لا ترقى إلى علاقة زواج، حسب ما تنص عليه مدونة الأسرة، فإن الحقاوي ترى أن الخاطب "لا يمكن أن يكون متحللا من أي مسؤولية، وبالتالي فإن فحص الحمض النووي يصير ضروريا قصد إثبات المسؤولية، لأن المرأة هي التي تتحمل العبْء لوحدها، بينما يُعفى الرجل من أي مسؤولية ويمكن أن يكرر الأمر مرة أخرى".

وعضدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية موقفها بالمعطيات الرقمية لدراسة سبق للوزارة أن أنجزتها سنة 2016 حول تقييم المغاربة لمدونة الأسرة، حيث أيّد 92 في المائة من المبحوثين إجراء فحص الحمض النووي لإثبات نسب المولود إلى الخاطب أثناء فترة الخطوبة، بينما عبر 8 في المائة عن رفضهم هذا الأمر. وعلقت الحقاوي على هذا الرقم بالقول: "الرافضون ربما قد يكونون من المجرمين الذين يرتكبون الجرم".

وذهبت الوزيرة إلى اقتراح أن تتحمّل الدولة مصاريف إجراء فحص الحمض النووي للحالات المتعلقة بإثبات نسب المولود إلى الخاطب، لكون عدد من النساء لا يملكن الإمكانيات المالية لإخضاع موالديهن لهذا الفحص، مبرزة أن الغاية من هذا الأمر هي "رفع الظلم عن المرأة وتمكينها من حقوقها".

وطغت على اليوم الدراسي سالف الذكر مطالب بتعديل مدونة الأسرة وملاءمتها مع دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، إذ قالت رئيسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة إن التجربة أظهرت وجود حاجة إلى إدخال تعديلات بناء على عمل محكمة النقض والمحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف، التي وقفت على عدد من النقائص في مقتضياتها.

من جهته قال محمد أوجار، وزير العدل، إن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية ذات حساسية بالغة في جميع دول العالم، وتعرف نقاشات حادة، داعيا إلى "مساءلة نص مدونة الأسرة بهدوء وبعقلانية، وتهييء المناخ الملائم لهذا النقاش حتى لا نسقط قي تجاوزات".

واستطرد وزير العدل في كلمة مقتضبة: "نحن في عالم بالغ التعقيد، فيه أفكار وتصورات ونظريات متضاربة، ونحن جزء منه، لذلك لا بد من مناقشة نص مدونة الأسرة بعقلانية، بناء على توجهات دستورنا، وبناء على دور إمارة المؤمنين، وإشراك جميع الحساسيات في النقاش للوصول إلى تعديلات متوافق حولها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Simoni الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:14
البينة على من ادعى و اليمين على من انكر. La preuve est a la charge du requérant
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2 - ام سلمى الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:17
لو كنا فعلا في دولة إسلامية لن نحتاج لسن هذه القوانين لان الخطوبة وعد بالزواج وليست زواجا.ولكن للأسف بدعوى الانفتاح ترى الخاطب والمخطوبة يتصرفون كالازواج حتى تحدث الكارثة ثم بعد ذلك يبحثون عن الحلول.
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4
3 - نعم لاكن بشروط الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:19
لا بد من أن تتوفر شروط حتى يمكن نسب المولود الى الخطيب
اولا ان تكون الخطوبة رسمية و معروفة بين العائلتين
ان يكون الحمل داخل فترة الخطوبة ليس قبلها
وعند شكك الخطيب في الأمر يمكن اللجوء الى التحاليل الطبية
لاتبات النسب علميا
ليس ان تكون خطوبة و يكون حمل رغم ان الخطيب متأكد من انه لم يلمس الخطيبة و تقولون له انه ابنك هههه
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4 - أحمد أمير الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:21
السلام عليكم..
اتقوا الله فس دينكم وفي عباده..
الأولى أن تحرموا مثل هاته العلاقات وتضربوا عليها بيد من حديد كما جاء في ديننا الحنيف الإسلام !
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5 - agnaw الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:21
هذا الزمان من سيء إلى أسوأ اللهم ارحمنا برحمتك ولا تجعل علينا سلطة للظالمين يالله
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6 - جمال وهبي الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:23
الفكرة زوينة ولكن تطبيقها صعيب بزاااااااف حيث المرأة مغادي تستافد والو أولا شوهة وتشوهات ثانيا الخاطب مملزومش عليه يتزوج بيها علاش متديرش عقلها فراسها وقاليه منين كدخلك سخونية الفرأن قاليه من فمي إذن سدي تيكتب عليك مالك على زربة
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7 - محتسب الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:23
لذالك سماه الله عز وجل بالميثاق الغليظ.........بادرة حسنة من جهتي........والله اعلم
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8 - drissh الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:23
اذا تبث حمل في أطار "الخطوبة"هذا يسمى فساد.يعاقب الاتنين.بقوة القانون يحق لل"خطيب"الن يرفض اتباث الابوة و"الخطيبة"تحمل مسؤولية المولود.
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9 - سعيد سعدات الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:24
كلما جلست لاحتساء فنجان شاي او قهوة داهمك طابور طويل من نساء في ريعان الشباب تحملن رضيعا وقد وضعن صوب عينيك علبة حليب تتوسلن صدقة... هؤلاء كثيرات والظاهرة هذه أصبخت عملة رائجة وليست الوحيدة فقد تقتحم جلستك صبيات تحملن قطعا من حلوى تتوسلن هن الأخريات صدقة.. وهنا تتساءل ونتساءل هل لنا الحق في الامتناع عن اداء حسنة لهؤلاء لكي لانشجعهن علي متابعة هذا المشوار الذي عنوانه التواكل.. هل لترشيد الحسنات وأهلية اصحابها. ومستحقيها محل في الحديث. هل من حقنا نصحهن بالعمل بدل التوسل.. ما سبب ارتفاع منسوب التسول... هل هي حالات شادة تعبر عن تفسخ المجتمع..هل تشكلن حالات من حالات الضياع الناتجة عن الزواج غير المشروع. ..هل هي فلتان لاشكالية النفقات. هل كلهن فقدن ازواجهن واصبحن عرضة للضياع في غياب عمل الزوجة وضيق حال اسرتها ... اسئلة تظل ترهق تفكيرنا.. كتمشي تقهوي باش تنسى الهم كتولي وسطو. ....
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10 - دياب الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:26
كمسلم فأنا أكيد ضد أي علاقة خارج إطار الشرع ،، لكن بما أن الواقع المر يفرض نفسه علينا للأسف والعلاقات المحرمة موجودة ،، فأنا أؤيد كلام الأستاذة بسيمة إذ يجب على الخطيب "الزاني" تحمل مسؤوليته كاملة وإثبات نسب الرضيع "الضحية" له ،، فلا يُعقل أن يتنصل من المشكل ويترك الخطيبة "الزانية" تُعاني الويلات رفقة رضيع مسكين لا ذنب له سوى أنه أتى إلى الحياة عن طريق نزوة طائشة من طرفين غير مسؤولين.. والله أعلم
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