24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. "الڭارديانات" يحْكُمون عين الذياب ويتحدّون السلطات في الدار البيضاء (5.00)

  2. انتقادات نقابية تطال مستشفيات العاصمة وما جاورها (5.00)

  3. حناجر تقنيي المملكة تصدح برفض "جُبن" الحكومة واقتطاع الأجور (5.00)

  4. الكتبيون ينددون بتغيير المؤلفات الدراسية وقرارات "قطع الأرزاق" (5.00)

  5. وزير رياضة مصر يعتذر رسمياً للمغرب بسبب بتر خريطة الصحراء (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة الفلاحة تباشر تمليك الأراضي السلالية بمنطقتي الغرب والحوز

وزارة الفلاحة تباشر تمليك الأراضي السلالية بمنطقتي الغرب والحوز

وزارة الفلاحة تباشر تمليك الأراضي السلالية بمنطقتي الغرب والحوز
هسبريس - نورالدين إكجان (صور: سهيل الرميدي)
الأربعاء 26 يونيو 2019 - 16:00

باشرت مصالح وزارة الفلاحة، بتنسيق مع الداخلية ووكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب، عملية التمليك التجريبة لحوالي 67.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الغرب والحوز، حيث بات من المسموح تحويل ملكية الأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية غير القابلة للتقسيم إلى ملكيات فردية لصالح ذوي الحقوق، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

العملية التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، بحضور وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، ونورالدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وستيفاني مايلي، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، تروم "تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لذوي الحقوق، وتحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، عبر الرفع من الاستثمار الفلاحي، وتنشيط سوق العقار القروي، وخلق فرص الشغل".

وفي هذا الإطار، سيتم "إطلاق هذه العملية على مستوى المدارات السقوية لجهة الغرب بحوالي 51.000 هكتار من الأراضي السلالية بأقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم لفائدة حوالي 25.000 من ذوي الحقوق، وتشمل كذلك حوالي 16.000 هكتار من الأراضي السلالية بإقليم قلعة السراغنة بالدائرة السقوية للحوز لفائدة حوالي 5.800 مستفيد".

ومن شأن المبادرة التي ستواكبها وزارة الفلاحة والصيد البحري، عبر مكاتبها الجهوية للاستثمار الفلاحي، المتواجدة في جميع المدارات السقوية بالمملكة، تحويل المستفيدين إلى ملاك حقيقيين يتوفرون على جميع الامتيازات، وتعزيز قدراتهم التقنية والمهنية.

وبلغت نسبة دعم برنامج تحدي الألفية الأمريكي لهذا المشروع 33 مليون دولار، إذ ستمكن العملية التي أطلق عليها "العقار القروي" من تأسيس نموذج لتطوير الأراضي السلالية بالمدارات السقوية، من أجل مكافحة الفقر في العالم القروي والنهوض بمستوى عيش الساكنة.

وإلى جانب الشركاء الرئيسين في العملية، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجموعة القرض الفلاحي، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، في قيام المشروع، وذلك عبر تعزيز القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتوفير برامج لمحو الأمية الوظيفية للمستفيدين، أو تقديم الدعم المالي لهم.

وفي هذا الصدد قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إن "العملية تأتي تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي دعا إلى تحويل الأراضي الجماعية إلى وسيلة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق القروية"، مشيرا إلى أنها كذلك "ضمن الإستراتيجية الفلاحية الجديدة التي تروم تحقيق التنمية وفرص العمل للقرويين".

وأضاف أخنوش، في كلمة له بالمناسبة، أن "العملية ستطلق دينامية جديدة في البلاد، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في الوضع القانوني للأراضي الجماعية"، مطالبا بتوحيد الجهود من أجل كسب الرهان، وزاد: "نحن نشهد ثورة حقيقية في سرعة الإجراءات على عدة أصعدة، وذلك بفعل التنسيق بين مختلف القطاعات، فضلا عن استعمال الوسائل التكنولوجية في هذا الورش".

وأوضح المسؤول الحكومي أن "المشروع سيمكن كذلك من صيانة الأراضي في المناطق القروية"، مسجلا وجود مؤشرات تقدم عديدة تنطلق أساسا من مخطط المغرب الأخضر، وواصفا الأراضي الجماعية بـ"الاحتياطي الحقيقي الذي ينبغي دعمه ومواكبته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - لطيفة الأربعاء 26 يونيو 2019 - 16:18
و بالنسبة ل لي بايع الأرض ديالو واش غاتخرج شعادة الملكية ف الإسم ديالو الله يخليكم لي عارف الإجابة يجاوبني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ياسمين الأربعاء 26 يونيو 2019 - 16:36
الوزير المحترم يباشر المشاريع التنموية الفلاحية و المشجعة على الاستثمار ان هذا العمل يدل على انخراط وزارته باحترافية لتتبع كل الاوراش الفلاحية المنجزة و التي في طور الانجاز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
3 - hamza الأربعاء 26 يونيو 2019 - 16:37
je veux savoir les droits des citoyens qui ont achètent c 'est type de terrains par contrat des exploitation 99 ans ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - أمينة الأربعاء 26 يونيو 2019 - 16:48
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
5 - أزرق الأربعاء 26 يونيو 2019 - 16:52
السيد الوزير لك كل الاحترام والتقدير ....استراتيجيتك في العمل دائما لها مردودية هلى ارض الواقع ولنا كل الثقة ان النجاح مستمر معك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
6 - باب لمريسة الأربعاء 26 يونيو 2019 - 16:54
نجاحات الوزير في تدبير هذا القطاع الحيوي متواصلة في إشارة على أنه قادر على تطوير أي قطاع في المملكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
7 - hamza الأربعاء 26 يونيو 2019 - 16:55
الوزير الوحيد الذي اراه يشتغل في هذا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
8 - aymane الأربعاء 26 يونيو 2019 - 16:57
ولو كان جميع الوزاراء مثل وزير الفلاحة و الله حتى سنتقدم و سيصبح المغرب قطب اقتصادي قوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
9 - عمر الأربعاء 26 يونيو 2019 - 16:58
السيد الوزير تحية تقدير واحترام،نحن سكان دوار تفنسة جماعة ازمورن اقليم الحسيمة نتساءل هل هذه المبادرة تهم فقط الحوز والغرب ام جميع اقاليم المملكة ،اذا كان هناك تعميم فقد حان الوقت لتتخلى وزارة الداخلية عن اراضينا التي ترامت عليها بالمكان المسمى اجوب .خصوصا واننا في حملة التحفيظ الجماعي.شكرا السيد الوزير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - Zakaria الأربعاء 26 يونيو 2019 - 16:58
قطاع الفلاحة هو اهم القطاعات المعول عليها لخلق التنمية الاقتصادية ببلدنا و يحق لنا ان نفتخر بما حققته هذه الوزارة من 10 سنوات من خلال مختلف مجهوداتها خاصة في اطار البرنامج الاخضر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
11 - أحمد ريان الأربعاء 26 يونيو 2019 - 17:00
مجهود كبير يبدله السيد وزير الفلاحة من اجل اصلاح كل ما يعاني منه المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
12 - هشام الأربعاء 26 يونيو 2019 - 17:02
تحسب للسيد الوزير خصوصا اذا علمنا ان السلالين طال انتظارهم لحل هذا المشكل الذي استغرق وقت طويل ، من أجل تحسين وضعيتهم الاقتصادية و تحقيق تنمية مستدامة بالمناطق التي ينتمون اليها .
في اعتقادي ان وزير الفلاحة استطاع تحيقي جزئ كبير من البرامج التي يشتغل عليها أكيد ان هناك اخطاء و هفوات ولكن في المجل هناك نتائج جد اجابية في حصيلة وزارة الفلاحة ولعل حلحلة هذا الملف دليل على الاشتغال الدؤوب داخل اروقة الوزارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
13 - حمزة الأربعاء 26 يونيو 2019 - 17:03
الوزير الوحيد الذي يشتغل بضميره و يهتم بالمصلحة العامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.