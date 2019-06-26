الزفزافي يرشح لجائزة هافل الأوروبية لحقوق الإنسان

هسبريس من الرباط

من بوابة جائزة "فاكلاف هافل" لحقوق الإنسان، يعود اسم القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، ليلج مبنى البرلمان الأوروبي للمرة الثانية تواليا؛ فبعد أن أسقط اسمه من اللائحة النهائية لجائزة ساخاروف، جدد النواب الأوروبيون تحركهم من أجل ترشيح ناصر للجائزة التي تمنح للهيئات غير الحكومية أو الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان.

ومن المرتقب أن يعلن عن اسم الفائز في شهر شتنبر المقبل.

وتوجت بهذه الجائزة، التي يبلغ تعويضها المادي 65 مليون سنتيم مغربي، العديد من الأسماء البارزة في مجال حقوق الإنسان خلال الدورات السابقة، من بينهم الناشطة الإيرانية العراقية نادية مراد، والروسي أوب تيفيف، والبيلاروسي أليس بيالاتسكي.

ويعود اسم الجائزة إلى فاكلاف هافل، أديب وسياسي تشيكي توفي سنة 2011، خلف العديد من النصوص المسرحية، وحاز على جائزة غاندي للسلام، كما تولى رئاسة الجمهورية التشيكية سنة 1989.