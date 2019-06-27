"صرامة العدول" والقضاء تطيح بطلبات زواج القاصرات بالبيضاء

هسبريس – محمد لديب

كشفت بيانات إحصائية تسجيل تراجع لافت في عدد زيجات القاصرات بمدينة الدار البيضاء خلال السنتين الماضيتين، نتيجة تشدد العدول ورئيس محكمة الأسرة بالعاصمة الاقتصادية في المساطر الخاصة بالحصول على الإذن القانوني للسماح بهذا النوع من الزيجات.

وقال عدل بهيئة عدول مدينة الدار البيضاء إن البيانات المتوفرة تشير إلى أن ما يزيد عن 90 في المائة من الطلبات التي تتقدم بها الأسر البيضاوية، الراغبة في تزويج بناتها القاصرات، تقابل بالرفض النهائي.

واعتبر المتحدث أنه هذا التشدد في إعطاء تصريح الزواج للقاصرات، خاصة في الأحياء الشعبية التي تنتشر فيها هذه الظاهرة بشكل لافت، مرده إلى حماية هذه الفئة من الفتيات مما يطلق عليه بـ"الاغتصاب المقنن".

وأضاف العدل ذاته، الذي يشتغل بمنطقة بوسمارة في المدينة العتيقة، إن كافة العدول الذين يشتغلون في المناطق الشعبية يتعاملون بحذر شديد مع ملفات زواج القاصرات، حفاظا منهم على مستقبلهن إلى أن يبلغن سن الرشد القانوني.

وكان المغرب قد سن قبل 14 عاما قانونا جديدا للأسرة، وصف آنذاك من قبل ناشطين حقوقيين ومهتمين بـ "الثورة الاجتماعية الهادئة"، حيث تم رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعدما كان محددا في 16 عاما، وأعطي للمرأة حق حضانة أطفالها، وجعل الطلاق بيد القاضي، كما قيد نسبيا تعدد الزوجات.

لكن المدافعات عن حقوق المرأة في المغرب يجدن أنفسهن اليوم من جديد في مواجهة مع فصول قانون الأسرة، أو ما يطلق عليه بـ"المدونة"، إما "لوجود ثغرات قانونية" تم استغلالها بشكل سيئ، أو بسبب عدم مواكبتها للعصر وتوفر معطيات جديدة تستلزم تحديثها.

ومن بين المطالب النسائية إلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يعطي للقاضي استثناء في تزويج الفتاة القاصر آخذا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات، كمراعاة الأعراف والتقاليد التي تحتم على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن، أو وجود علاقة حب بين فتاة لم تصل إلى السن المؤهلة للزواج بعد وشاب يقاربها في السن. ومن المفارقات أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ارتفعت بعد صدور المدونة الجديدة.