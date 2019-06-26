الزفزافي يرفض مبادرات طيّ "حراك الريف" بدون إشراك المعتقلين

هسبريس - مصطفى شاكري

في الوقت الذي بادرت فيه العديد من الهيئات السياسية والحقوقية إلى عقد سلسلة لقاءات متواصلة مع بعض المجالس الدستورية والقطاعات الوزارية المعنية من أجل التسريع بالطي النهائي لملف معتقلي حراك الريف، وفقاً للتصور الذي تقترحه لإنهاء مأساة المعتقلين القابعين في مختلف سجون المملكة، أعلن ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، عن كون جميع المبادرات في هذا الصدد لا تمثله شخصياً، سوى في حالة إشراك المعتقلين المعنيين بالأزمة.

تبعا لذلك، قال ناصر الزفزافي، قائد الحراك الميداني في منطقة الريف، على لسان والده، أحمد الزفزافي، الذي نَقل عبارات ابنه القابع في سجن "رأس الماء" بمدينة فاس، إن "أي مبادرة بدون معتقلي حراك الريف القابعين بالسجون والمعتقلين المفرج عنهم وعائلاتهم لا تمثلني"، متسائلا بنبرة من الاستياء: "كيف لمن كان جزءاً من المشكل أن يتحدث اليوم عن الحل؟"، مؤكدا بلغة حازمة: "لا أريد رجال إطفاء".

ويأتي موقف "أيقونة حراك الريف" هذا ردّا على مختلف المبادرات الأخيرة، التي تردد صداها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث شرع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في استقبال بعض الهيئات والجمعيات التي نصّبت نفسها طرفاً للدفاع عن مطالب الحراك، لاسيما ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين القابعين في سجون المملكة.

في هذا الصدد، قال ناشط في حراك الريف بإمزورن فضّل عدم الكشف عن هويته: "نعتقد من داخل الحراك أن الخطأ الذي ترتكبه الدولة منذ الاستقلال إلى الآن في علاقتها بالريف هو مخاطبة المنطقة عبر وسطاء في أغلب الأحيان لا يتوفرون على أي امتداد أو قبول شعبي"، موردا أن "الممثلين الشعبيين كانوا دائما محط إقصاء من طرف الدولة، لذلك كان أي حل يأتي بواسطة الوسطاء حلا مؤقتا أشبه بالعمل الإطفائي، مفعوله يزول عند أول حركة احتجاجية أخرى".

وأضاف الناشط في الحراك الميداني لمنطقة الريف قائلا: "أثناء الاحتجاجات، عوض أن يتوجه المسؤولون لمحاورة قادتها، توجهوا إلى الحوار مع منتخبين؛ كثير منهم هو محط سخط شعبي، وهو ما ينطبق على المبادرات الموجودة الآن، فهي مبادرات محمودة، لكنها لا تملك أدنى تأثير على الشارع، وأي حل تمنحه لهم الدولة لن يحظى بالرضى الشعبي".

وتابع المتحدث عينه: "يجب أن تسمح الدولة، إذا ما أرادت مصالحة حقيقية، لقادة الحراك المعتقلين وغير المعتقلين بأن يكونوا جزءا من الحل، لا على هامشه، فحتى لو خرج جميع المعتقلين من السجن، فالأمور لن تعود إلى سابق العهد، لأن هناك ضحايا ماتوا ومعطوبين سيظلون لباقي حياتهم غير قادرين على العمل، وشبانّا تم إهدار سنوات من عمرهم داخل السجون بسبب تهم ملفقة. لذلك، يحتاج الأمر حقا إلى مصالحة أكثر من إطلاق سراح المعتقلين فقط، وهذه المصالحة لن تحظى بالرضى الشعبي إلا إذا كان قادة الحراك طرفا في هندستها."