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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يرفض مبادرات طيّ "حراك الريف" بدون إشراك المعتقلين

الزفزافي يرفض مبادرات طيّ "حراك الريف" بدون إشراك المعتقلين

الزفزافي يرفض مبادرات طيّ "حراك الريف" بدون إشراك المعتقلين
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 26 يونيو 2019 - 23:00

في الوقت الذي بادرت فيه العديد من الهيئات السياسية والحقوقية إلى عقد سلسلة لقاءات متواصلة مع بعض المجالس الدستورية والقطاعات الوزارية المعنية من أجل التسريع بالطي النهائي لملف معتقلي حراك الريف، وفقاً للتصور الذي تقترحه لإنهاء مأساة المعتقلين القابعين في مختلف سجون المملكة، أعلن ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، عن كون جميع المبادرات في هذا الصدد لا تمثله شخصياً، سوى في حالة إشراك المعتقلين المعنيين بالأزمة.

تبعا لذلك، قال ناصر الزفزافي، قائد الحراك الميداني في منطقة الريف، على لسان والده، أحمد الزفزافي، الذي نَقل عبارات ابنه القابع في سجن "رأس الماء" بمدينة فاس، إن "أي مبادرة بدون معتقلي حراك الريف القابعين بالسجون والمعتقلين المفرج عنهم وعائلاتهم لا تمثلني"، متسائلا بنبرة من الاستياء: "كيف لمن كان جزءاً من المشكل أن يتحدث اليوم عن الحل؟"، مؤكدا بلغة حازمة: "لا أريد رجال إطفاء".

ويأتي موقف "أيقونة حراك الريف" هذا ردّا على مختلف المبادرات الأخيرة، التي تردد صداها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث شرع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في استقبال بعض الهيئات والجمعيات التي نصّبت نفسها طرفاً للدفاع عن مطالب الحراك، لاسيما ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين القابعين في سجون المملكة.

في هذا الصدد، قال ناشط في حراك الريف بإمزورن فضّل عدم الكشف عن هويته: "نعتقد من داخل الحراك أن الخطأ الذي ترتكبه الدولة منذ الاستقلال إلى الآن في علاقتها بالريف هو مخاطبة المنطقة عبر وسطاء في أغلب الأحيان لا يتوفرون على أي امتداد أو قبول شعبي"، موردا أن "الممثلين الشعبيين كانوا دائما محط إقصاء من طرف الدولة، لذلك كان أي حل يأتي بواسطة الوسطاء حلا مؤقتا أشبه بالعمل الإطفائي، مفعوله يزول عند أول حركة احتجاجية أخرى".

وأضاف الناشط في الحراك الميداني لمنطقة الريف قائلا: "أثناء الاحتجاجات، عوض أن يتوجه المسؤولون لمحاورة قادتها، توجهوا إلى الحوار مع منتخبين؛ كثير منهم هو محط سخط شعبي، وهو ما ينطبق على المبادرات الموجودة الآن، فهي مبادرات محمودة، لكنها لا تملك أدنى تأثير على الشارع، وأي حل تمنحه لهم الدولة لن يحظى بالرضى الشعبي".

وتابع المتحدث عينه: "يجب أن تسمح الدولة، إذا ما أرادت مصالحة حقيقية، لقادة الحراك المعتقلين وغير المعتقلين بأن يكونوا جزءا من الحل، لا على هامشه، فحتى لو خرج جميع المعتقلين من السجن، فالأمور لن تعود إلى سابق العهد، لأن هناك ضحايا ماتوا ومعطوبين سيظلون لباقي حياتهم غير قادرين على العمل، وشبانّا تم إهدار سنوات من عمرهم داخل السجون بسبب تهم ملفقة. لذلك، يحتاج الأمر حقا إلى مصالحة أكثر من إطلاق سراح المعتقلين فقط، وهذه المصالحة لن تحظى بالرضى الشعبي إلا إذا كان قادة الحراك طرفا في هندستها."

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - مجانين الأربعاء 26 يونيو 2019 - 23:39
مجانين هؤلاء الاعضاء للهيئات الحقوقية ,عن اي مبادرة تتكلمون ماذا تعنون بالطي النهائي لملف الزفزافي واصحابه .اهل نسيتم ان هؤلاء حكم عليهم وهم الان يقبعون في عدة سجون حول المملكة
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9
2 - كلمة حق الأربعاء 26 يونيو 2019 - 23:41
الزفزافي رمز للمغاربة الأحرار من طنجة إلى لكويرة
عاش المغرب عاش المغاربة عاش الملك
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-22
3 - Hakim الأربعاء 26 يونيو 2019 - 23:42
كلام منطقي،كيف يعقل أن تتفاوض الدولة مع أناس لا علاقة لهم بالحرام. الحراك هم أناس من خيرة شباب الريف إذا أراد المخزن فعلا حل المشاكل يجب أن يكون مع شباب ب الريف القابع في سجون المخزن.هم أصل الحل قادة الحراك وليس منتخبي المخزن الذين لا علاقة لهم بالشعب.أرجوا من الدولة محاورة قادة الحراك الأصليين. لتعتنم الدولة الفرصة وطي هذا الملف إلى الأبد.
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-16
4 - حسن الطنجاوي الأربعاء 26 يونيو 2019 - 23:43
إوا زيدتي فيه أ البا الزفزافي
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10
5 - المصطفى الأربعاء 26 يونيو 2019 - 23:44
الزهراني بطل من الكارتون اخد من المشهد السياسي اكتر مما يستحق علئ الدولة ان تتركه ليكمل عقوبته عن اخرها
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22
6 - محمود الأربعاء 26 يونيو 2019 - 23:48
هدا الشخص في نظري أمي ولا يفقه شيئا في الأدب ولا القانون ويتلقى هو وأبوه أوامر ومشورة من أطراف خارجية معادية للمملكة ولهذا فهو لا يستحق أي مشاركة المحادثات الجارية للمصالحة
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19
7 - خالد الأربعاء 26 يونيو 2019 - 23:51
والده تعود الاسترزاق على حساب المعتقلين
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22
8 - essaid الأربعاء 26 يونيو 2019 - 23:52
في قراءة خاطفة لما وراء مانسب الزفزافي الاب لابنه وكذالك ما قاله الغير الراغب في ذكر اسمه ،ان هذه الفئة تبتغي لنفسها موقعا يمكنها من ابتزاز الدولة و لربما اذلالها ،لهذا يجب الحذر من سوء النية التي يضمرها من يسمون انفسهم قادات حراك ،فكيف لمن لجأ لدول غربية لمواجهة بلده و من طالب باللجوء ان تستأمنه على مطالب الناس المشروعة والتي ركب عليها هؤلاء المستعلين المتغطرسين حاملي الفكر الانفصالي وانا مسؤول عما اقول ، وللتوضيح انا امازيغي حر ولا يشرفني حمل علم دون الراية المغربية ،كما لا يشرفني التفريق بين المعاربة العرب و الامازيغ فما بالك بمن يقول عاش الريف ،و الخطابي و نحن الريافا وووو، المغرب بلد واحد بريفه و اطلسه و عربه وصحراءه ،كفى من العنجهية الفارغة ،ما قدمت للبلد يا هذا،اتقي الله في وطنك .
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21
9 - مغربي مستغرب الخميس 27 يونيو 2019 - 00:03
هادي هي قضية نديرو العصا فالرويضة... منين كاتغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة...
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16
10 - حسن التادلي/ متصرف الخميس 27 يونيو 2019 - 00:03
قلنا لكم ايها الجمعويون المتحينين للفرص للظهور بمظهر المدافعين عن حقوق الانسان ... ان مبادراتكم مرفوضة شعبيا لأن الامرلا يتعلق بحق شعب في القصاص من مدانين اعتدوا على اولاد الشعب من القوات العمومية وعلى الممتلكات العامة ... واهانوا شعبا بكامله بعبارات قدحية من قبيل الاستعمار العروبي ... و الفساد الاخلاقي .. والعياشة ... وهلم جرا ...
ها أنتم ترون الآن رد فعل المجرم المدان المسمى الزفزافي ...الذي يتبختر و يقول ب\غشراك جميع المعتقلين ... هاهو مرة أخرى يريد ان يلعب دور زعيم ... وهو بالكاد فك خيوط فمه...
وآخر يريد ان يعطينا دروس حول أخطاء تعامل الدولة مع الريف .... وكأن الامر يتعلق بإقليم غير تابع للسيادة المغربية .....
لعلمك أن ريافة واهل الحسيمة بالتحديد ما هم الا اشخاصا متعصبين قبليا غير منفتحين على الآخ... وبالتالي فهم يعتقدون انهم جنس بشري لا ككل الاجناس و الواقع ان التخلف معشعش في عقولهم ....
إذن رجاء يا جمعويون ...سخانين التعارج ....ادخلوا سوق انفسكم فلن ينفع مع المدانين الا قضاء محكوميتهم ...وان عادوا عدنا ....
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13
11 - عبد السلام حنفي مدرسة ابن حزم الخميس 27 يونيو 2019 - 00:03
سوف يتم طي ملف حراك الريف بحلول عيد العرش وسوف ينسى الشعب المغربي ومعهم معتقلي الحراك المحنة التي عاشها المعتقلون وعاءلاتهم لا الشعب المغربي لاذاكرة له اعلم ان بعض عديمي الذاكرة سوف ينتقدونني ولن تعجبهم الحقيقة المرة زلم ينتقدو انغسهم ولو مرة المهم هذا واقعنا ولا داعي للنفاق
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-14
12 - Le moi الخميس 27 يونيو 2019 - 00:04
صخرة شامخة لا تنال منها الظروف الطبيعية رغم قساوتها انها شخصية ناصر الزفزافي. تحية تقدير واحترام له ولمن حملته في بطنها تسعة اشهر دون ان انسى ابونا وجدنا وقدوتنا احمد الزفزافي
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-16
13 - متتبع الخميس 27 يونيو 2019 - 00:04
عن أي إشراك للمعتقلين يتحدث هذا الزفزافي؟؟؟ هل من اجرم في حق المغرب والمغاربة ولم يعتدر ويرفع علم الوطن عوض شرويطتهم ويرفع صور جلالة الملك فلا ينتظر منه أي خير.لان نيته غير صافية. والآن ليس له أي حق أن يشترط اي شيء . وعليه أن يكمل المدة التي حكمت عليه في السجن .فلا مكان للخونة في بلادنا.
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7
14 - متابع الخميس 27 يونيو 2019 - 00:06
عطاوكم كثر من الأهمية ديالكم. الى مزبلة التاريخ
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7
15 - من الحسيمة الخميس 27 يونيو 2019 - 00:07
الى الذين يريدون طمس الحراك بالترقيعات اقول: ان تنطقوا التمساح وتصيدوا السمك المشوي من البحر وتدخلوا الفيل من ثقب ابرة اهون عليكم من ان تميتوا وميض فكرة الزفزافي والحراك المبارك .
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-8
16 - ريفينو الخميس 27 يونيو 2019 - 00:11
اختزال تمثيلية المنطقة برمتها في جماعة زفزافي لا يستقيم

الريف طويل وعريض من السعيدية إلى طنجة.

الملف المطلبي:
ثمن السردين كما حدده زفزافي ب 8 دراهم غالي. نريده طريا وبنصف هذا الثمن.

فتح جامعة مطلب ملح.

طريق تازة الحسيمة يجب أن تكتمل فورا.

مستشفى كبير ومتعدد التخصصات ضروري.

متحف كبير للمقاومة وجيش التحرير في تازة.

استثمارات أبناء المنطقة ضرورية وملحة.

يتبع
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-2
17 - مول سكيمو الخميس 27 يونيو 2019 - 00:11
لو افرجت الدولة على الزفزافي فسيطغى اكثر اللهم خليه يتربى
حراك الجزاءر ابتدا قويا بالملايين و عما قريب كل من خرج سيتم اعتقاله فبالاحرى الزفزافي و قبيلته
الشعب المغربي لن يتبع الطفيليين و الاميين و ابطال الكارطون
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10
18 - Kamal الخميس 27 يونيو 2019 - 00:11
تحية من مدينة جرادة لأبناء الريف المناضلين.
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-9
19 - مواطن مغربي الخميس 27 يونيو 2019 - 00:14
يجب طي هذه الصفحة بشكل نهائي و ذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون استثناء و معاقبة ناهبي المال العام و معرقلي المشاريع بجميع مناطق المغرب
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-8
20 - المغاربي الخميس 27 يونيو 2019 - 00:14
رفض لك الله كل ما تكنه وتضمره من شر وشرور ان كان الأمر كذلك... والله أعلم
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9
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