هيئتان تحمّلان المغرب مسؤولية وفيات مهاجرين

هسبريس من الدار البيضاء

أثار حادث غرق 22 مهاجرا غير نظامي، خلال الأسبوع الماضي، في بحر "البوران"، الواقع بين سواحل المغرب وإسبانيا، غضب الهيئات الحقوقية الإسبانية التي وجّهت انتقادات لاذعة إلى الهيئات الرسمية في الجارة الشمالية، وكذلك إلى الحكومة المغربية، بدعوى أن الحكومتين معا "تخلّيتا عن المسؤولية المنوطة بهما".

الاحتجاج الحقوقي على غرق القارب، الذي أبحر من سواحل مدينة الحسيمة، عبّرت عنه كل من الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن حقوق الإنسان، بحيث أكدا أن "المغرب يتحمل المسؤولية أيضا في وفاة المهاجرين، من خلال التنسيق المشترك مع إسبانيا".

وأوضحت الهيئتان الحقوقيتان سالفتي الذكر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أنه "حينما تتحول أولوية فرق الإنقاذ البحرية من إنقاذ الأرواح البشرية إلى منعها من الوصول إلى سواحل الدولة، فإن النتيجة هي الارتفاع الهائل في أعداد الوفيات"، مبرزتين أن هنالك "تدريبات مكثفة لفرق الإنقاذ المغربية، إلى جانب تزويده بوسائل الإنقاذ والمراقبة من قبل الاتحاد الأوروبي، وكذلك منحه الـ140 مليون أورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية".