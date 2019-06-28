نشطاء مغاربة يرفضون "خيانة قضية فلسطين" في "صفقة القرن"

هسبريس - أمال كنين

لازالت التفاعلات مع مشاركة المغرب ضمن "ورشة البحرين" مستمرة، إذ يعبر مجموعة من الناشطين عن استنكارهم هذه الخطوة، معتبرين أنها بمثابة "خيانة للقضية الفلسطينية"، ومطالبين بضرورة المحاسبة.

وعبرت مجموعة العمل من أجل فلسطين عن إدانتها "الموقف الرسمي المغربي القاضي بالمشاركة في ورشة الخيانة في البحرين"، واعتباره "متناقضا مع موقف الشعب المغربي وواجب ومقتضيات الحفاظ على السيادة الوطنية".

وطالبت المجموعة بضرورة "تقديم الحساب عن هذه الجريمة الخطيرة أمام الشعب المغربي، كما تقديم الاعتذار المعلن عن خذلانه وطعن قضية القدس وفلسطين"، قائلة إن "ما تسمى صفقة القرن هي صفقة عار"، وإنه "لا مجال لأي مشاركة مغربية رسمية أو غير رسمية وبأي مستوى وتحت أي ظرف أو مبررـ وفي تناقض صارخ بين الموقف الفلسطيني الجامع وبين هذه المشاركة المشؤومة".

واعتبرت المجموعة أن "غياب فلسطين ومقاطعة سلطتها الوطنية وفصائل شعبها وكل مكوناته ورشة العار في البحرين يشكل إدانة لكل من شاركوا في هذه الجريمة، موجبة للمحاسبة الشعبية أمام المؤسسات وأمام التاريخ" .

وقالت المجموعة إن "إعلان وزارة الخارجية والتعاون مشاركة مغربية في ورشة الخيانة في المنامة بالبحرين، عبر تمثيل للمغرب في شخص "إطار بوزارة المالية"، والذي جاء عشية الورشة المشؤومة ببضع ساعات من انطلاقها، هو عبارة عن سلوك مرتبك يؤشر على عدم ثبات الموقف السياسي الوطني المركزي وغموضه وارتجاليته، فضلا عن طبيعته اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية، لكونه جاء متجاهلا بشكل مطلق موقف الشعب المغربي في المسيرة التي شهدت حالة إجماع وطني واسع"، على حد تعبيرها.

واعتبرت المجموعة أن هذه المشاركة "تأتي في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وشعبها، وفي خذلان صارخ لمسؤوليات المغرب الحضارية والتاريخية والسياسية تجاه القدس، وفي تجاوز صادم لإرادة الشعب المغربي وقواه السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية التي أجمعت على التصدي لمؤامرة ما تسمى صفقة القرن".