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الرئيسية | مجتمع | طلبات تأشيرة "شنغن" ترتفع في المغرب وفرنسا تحارب "الوسطاء"

طلبات تأشيرة "شنغن" ترتفع في المغرب وفرنسا تحارب "الوسطاء"

طلبات تأشيرة "شنغن" ترتفع في المغرب وفرنسا تحارب "الوسطاء"
هسبريس من الرباط (صور: يوسف صدور)
الخميس 27 يونيو 2019 - 23:55

قال مسؤولون فرنسيون في القنصلية العامة لفرنسا بالرباط إن هناك مجهوداً كبيراً يُبذَل من أجل تدبير جيد لطلبات الحصول على تأشيرات شنغن، خصوصاً خلال فترات الذروة التي تتزامن مع أشهر يونيو ويوليوز وغشت.

وقالت فلورانس كوس تييي، القنصل العام لفرنسا بالرباط، إن التساؤل الذي طرح من لدن عدد من المواطنين خلال الأشهر الماضية بخصوص غياب مواعيد للحصول على تأشيرة فرنسا مرده إلى العدد المتزايد بشكل كبير للطلبات.

وأضافت المسؤولة الفرنسية، خلال زيارة صحافية نظمتها سفارة بلادها اليوم الخميس بالرباط إلى مكتب "TLS Contact" المكلف بتلقي طلبات الحصول على تأشيرات شنغن، إن موظفي المكتب والقنصلية العامة يشتغلون بتفان لكي تتم معالجة كل الطلبات في أوقات معقولة.

وبحسب المعطيات التي قدمتها المسؤولة الفرنسية، فإن طلبات "الفيزا" تضاعفت في خمس سنوات، وهو ما خلق ضغطاً على النظام المعتمد في هذا الصدد حتى وصل مداه، لكنها أكدت أن مصالح السفارة والشركة المفوض لها تدبير الأمر تعملان على مواكبة هذا الارتفاع.

وأشارت القنصل العام لفرنسا بالرباط، في حديثها للصحافيين، إلى وجود تعاون مع السلطات المغربية لمحاربة الوسطاء الذين "يبيعون" المواعيد بشكل غير قانوني، وأكدت أن عددهم ليس بكثير لكن الأمر يتطلب جهوداً مشتركة بعد ورود شكايات من مواطنين أدوا مقابل الحصول على موعد علماً أن الأمر مجاني.

وقال بسام ميساوي، مدير "TLS Contact" بالمغرب، وهو فرنسي من أصول تونسية، إن الشركة التابعة لمجموعة "Teleperformance" الفرنسية تحرص على تقديم خدمات جيدة وسريعة لفائدة المغاربة للحصول على تأشيرات عدد من الدول الأوروبية.

ويتم تحديد موعد تقديم طلب الحصول على "فيزا" شنغن عبر الأنترنيت حسب المواعيد المتاحة، ويشترط أن يتم أداء مبلغ هذه الخدمة مسبقاً لصالح "TLS Contact"، فيما يتم أداء رسوم التأشيرة خلال وضع الملف لديها.

وتواجه الشركة حالياً نسبة تغيب بعد أخذ الموعد في حدود 5 إلى 9 في المائة، وتراهن على مزيد من خفض هذه النسبة بعدما اعتمدت الأداء المسبق في دجنبر الماضي، ما ساهم في خفضها بـ60 في المائة في جميع مكاتب الشركة لتلقي الطلبات.

ويتم استقبال الحاصلين على موعد في مكتب "TLS Contact" الواقعة في شارع محمد السادس، وبعد أن تتم مراقبة مختلف الأوراق يمكن لطالب "الفيزا" أن يختار بين المسطرة العادية مقابل 263 درهماً، أو خدمة سريعة مقابل أداء مبلغ إضافي في حدود 271 درهما، ولا تعني الخدمة السريعة الحصول على تسهيل أو تسريع في البت في الملف.

ويتم استقبال طالبي التأشيرات من قبل موظفين مغاربة يدققون كل الوثائق التي تتضمنها ملفاتهم، وفي حالة نقص وثيقة يمكن إضافتها في حدود وقت يبلغهم به الموظفون لدى "TLS Contact" التي تتوفر على 7 مكاتب مختلفة في المغرب.

ويستقبل مكتب الرباط لوحده معدل 750 ملفاً لطلب تأشيرة فرنسا، ويبلغ الإجمالي سنوياً في مختلف المكاتب عبر جهات المغرب حوالي 450 ألف طلب، أكثر من 80 في المائة منها خاصة بطلب تأشيرة الدخول إلى فرنسا، ويحصل حوالي 315 ألفا على الفيزا سنوياً.

وتمنح مصالح فرنسا في المغرب حوالي 1500 فيزا كمعدل في اليوم، لكن في حالات الذروة يصل العدد إلى 2000 فيزا في اليوم.

ويؤكد المسؤول الأول على مكاتب "TLS Contact" بالمغرب أن دورها ينحصر في تلقي الملفات ومعالجتها، ثم بعثها إلى مصالح القنصلية العامة لفرنسا التي تبت فيها، وإرجاعها إلى مكتب "TLS Contact" لتسليمها لأصحابها.

وشدد على أن الشركة الفرنسية لا تحتفظ بأي معلومات لطالبي "الفيزا"، مؤكداً أنها تحترم القوانين الدولية والوطنية المؤطرة لعملية معالجة المعطيات الشخصية، بحيث تبعث كل الملفات التي تتلقاها إلى القنصلية العامة التي تتخلص منها حين يتم تسليم الوثائق للمعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - نادية الغنيمي الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:14
نطلب من السفارة و القنصليات الفرنسية الغاء التأشيرة على جميع من يريد زيارة فرنسا لاسيما و ان الكثيرين علاقات عائلية و مصالح و رغبة في السياحة و العمل و الدراسة و التطبيب و شراء عقارات (مثل وزيرة الصحة السابقة و غيرها من مسؤولي البلد...)...المغرب بلد فرنكوفوني و الكل فيه يثقن الفرنسية و يريد المزيد من اثقانها بالسياحة و الزيارة و الدراسة و العمل و الزواج و الهجرة...فلم يفرض على المغربي اكثر من 80 يورو +مصاريف الطائرة و الفندق و غيرها من الشروط المذلة علما ان الفرنسيين يزورون المغرب لا فيزا...لا نريد الاستقرار في فرنسا بل زيارة باريس و المتاحف و الماغزات و شراء العطور و بعض النبيذ و الفروماج و شطائر اللحم و التمتع بالاثار..و التحدث مع اهل فرنسا الذين نحبهم كثيرا و نعرف انهم كرماء و نبلاء...
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-14
2 - Alvaro الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:22
موظفوا القنصلية الفرنسية في الدار البيضاء لئيمون جدا و يتعاملون مع المواطنين باحتقار شديد.زد عليهم الشرطة هناك و القوات المساعدة.يحس الفرد أنه ضمن قطيع من الأغنام. القنصلية الفرنسية في أكادير أكثر تنظيما.
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17
3 - amine الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:24
هذا شيئ رائع شكرا لكم على هذا الخبر المهم لكن يبقى السؤال مطروح هو هل هذه التأشيرة المحددة تهم كل المواطنين المغاربة أو تهم فقط المواطنين الموضفين ?
وكم هو المبلغ الإجمالي للحصول على هذه التأشيرة باعتباري مواطن مغربي?
وشكرا
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4 - حق ي قة الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:32
أقسم بالله هذه السنة ثلات من أخواني موظفون ذاهبون مع عائلاتهم في عطلة للخارج. وثلاثة أيضا إخوة زوجتي موظفون وبعائلاتهم أيضا للخارج. أقسم بذلك. والله حرام حجم الأموال التي تخرج هباء من المغرب أشنو وقع لكم. لم المظاهر والتفاخر بعطلة للخارج. في الماضي كنا نقول وحدهم الفاشلون في المغرب أو ذو المشاكل هنا يهجرونه لأوروبا الآن نقضي عطلنا عندهم.
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5 - اسماعيل الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:35
هل سيتم فتح مركز جديد بمدينة بني ملال للتخفيف عن الدار البيضاء
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6 - أكاديري من ألمانيا الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:39
هههه أين هو ذالك الرجل للي قال أن المغرب أحسن من فرنسا وأن الجالية المغربية تريد الإستقرار بالمغرب !!!!
فتحوا الحدود باش تشوفو شكون للي غادي يبقا في البلاد ... فقط أنتم خدام الدولة والوزراء وكل من يتمتع بخيرات وثروات البلاد بدون حق ...
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7 - MOHA الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:40
تغيير طريقة طلب الموعد من الهاتف للأنترنت هو السبب فبواسطة الهاتف كانت الأمور سلسة والحصول على الموعد يتم خلال أيام فقط
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8 - تزنيتي الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:44
الصراحة بحكم حصولي عدت مرات على تأشيرة فرنسا بأكادير أجد دائما النظام والإحترام والإنظباط لكن صراحة حتى المواطن السوسي يساهم في ذالك الكل يأتي لقضاء مصلحته في صمت وأحترام لا يوجد ولو مخزني عكس الدار البيضاء و مدن أخرى عربدة و فوضى
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9 - Mimou الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:44
ما حصل لي البارحة شيء غير معقول،عندما قدمت وثائقي لموظفة ب tls contact وجدت أن هناك أخطأ بالمطبوع formulaire فكانت علي مغادرة المقر لإصلاح الشيء الذي يتطلب حوالي 10دقائق لكن عند عودتي رفضوا إتطةئي رقما لتقديم الملف فأحالوني على جناح يجلس به أصحاب المعالي الذين يرفضون الاختلاط مع الناس العاديين لكن فرض علي مبلغ 271 درهما إضافية،لعلها شركة مسعورة اثقلت كاهل طالبي التاشيرة بمبالغ إضافية عالية،وهذه الشركة أصبحت مفروضة لأنها أزالت مسؤولي كبيرة عن بعض القنصلية لكن على حساب المواطن المغربي.
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10 - مغربي مقهور الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:48
لماذا أنا مجبر بأداء 660 درهما و تأمين السفر و تذكرة الطائرة و و و وأنا لم أتأكد بعد من الحصول على الڤيزا من عدمه ؟؟؟؟؟؟!
أليس هذا احتقارا و مهانة فى أبشع تجلياتهما ؟؟
أين هي وزارة الخارجية لتتدخل للحفاظ على ما تبقى من كرامة المواطن إن كانت له كرامة أصلا ؟؟؟
أسيدي يدرسو الملف ديالي و إدا كانو غادي يعطيوني الڤيزا نمشي أنذاك نخلص ليهم أتعابهم و الطائرة ذهابا و إيابا و نعطيهم وصل الٱداء و نسحب جواز السفر ديالي
مصاريف الڤيزا حاليا تتعدى 1600 درهم للفرد الواحد (التأمين + القنصلية + الوسيط). واش عرفتو فرنسا شحال كتاخذ من فلوسنا في العام. حسبو 450 ألف طلب فيزا شحال فيها.
اللهم إن هذا منكر.
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11 - هشان الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:49
للتصحيح يجب دفع مبلغ 1100درهم تمن الفيزا وحدها وليس 263 درهم كما ورد. لكن المشكلة هو عدم إمكانية استرداد المبلغ او جزء منه في حال تم رفض الطلب.
المرجو ايجاد حل لهذا المشكل
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12 - سمير الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:51
تبقى دائما فرنسا ذلك التاجر الإمبريالي المستعمر الذي لا يعرف إلا مصلحته و مصلحته فقط، حيث أنه فرنسا لا تعطي التأشيرة سوى للنخبة الذين سبق لهام و أن زارو كندا و أمريكا ... ، و عددها كبييير وفي تزايد ، لأنه أصبح معروف أن تأشيرة فرنسا هي الأسهل و الأقرب و الأضمن لذلك السائح المغربي الغني ، فيحصل عليها ويعيد تجديدها ولو كان ينوي الزيارة للدنمارك أو النرويج ، الكل أصبح يعرف أن ملف طلب التأشيرة لتاجر أو أي شخص من الطبقة التوسطة مرفوض مسبقا ، لدي أصدقاء أساتذة و تجار حرمو من التأشرة لأسباب تافهة كعدم توفر ضمانة الرجوع إلى المغرب ، و قنصلية فرنسا بمدينة فاس خير نموذج
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13 - مواطن مغربي في ايطاليا الجمعة 28 يونيو 2019 - 00:57
رفضو ليا اكثر من عشرة المرات في الاخير قصدت البحر سقمت وراقي الحمدالله
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