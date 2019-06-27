طلبات تأشيرة "شنغن" ترتفع في المغرب وفرنسا تحارب "الوسطاء"

هسبريس من الرباط (صور: يوسف صدور)

قال مسؤولون فرنسيون في القنصلية العامة لفرنسا بالرباط إن هناك مجهوداً كبيراً يُبذَل من أجل تدبير جيد لطلبات الحصول على تأشيرات شنغن، خصوصاً خلال فترات الذروة التي تتزامن مع أشهر يونيو ويوليوز وغشت.

وقالت فلورانس كوس تييي، القنصل العام لفرنسا بالرباط، إن التساؤل الذي طرح من لدن عدد من المواطنين خلال الأشهر الماضية بخصوص غياب مواعيد للحصول على تأشيرة فرنسا مرده إلى العدد المتزايد بشكل كبير للطلبات.

وأضافت المسؤولة الفرنسية، خلال زيارة صحافية نظمتها سفارة بلادها اليوم الخميس بالرباط إلى مكتب "TLS Contact" المكلف بتلقي طلبات الحصول على تأشيرات شنغن، إن موظفي المكتب والقنصلية العامة يشتغلون بتفان لكي تتم معالجة كل الطلبات في أوقات معقولة.

وبحسب المعطيات التي قدمتها المسؤولة الفرنسية، فإن طلبات "الفيزا" تضاعفت في خمس سنوات، وهو ما خلق ضغطاً على النظام المعتمد في هذا الصدد حتى وصل مداه، لكنها أكدت أن مصالح السفارة والشركة المفوض لها تدبير الأمر تعملان على مواكبة هذا الارتفاع.

وأشارت القنصل العام لفرنسا بالرباط، في حديثها للصحافيين، إلى وجود تعاون مع السلطات المغربية لمحاربة الوسطاء الذين "يبيعون" المواعيد بشكل غير قانوني، وأكدت أن عددهم ليس بكثير لكن الأمر يتطلب جهوداً مشتركة بعد ورود شكايات من مواطنين أدوا مقابل الحصول على موعد علماً أن الأمر مجاني.

وقال بسام ميساوي، مدير "TLS Contact" بالمغرب، وهو فرنسي من أصول تونسية، إن الشركة التابعة لمجموعة "Teleperformance" الفرنسية تحرص على تقديم خدمات جيدة وسريعة لفائدة المغاربة للحصول على تأشيرات عدد من الدول الأوروبية.

ويتم تحديد موعد تقديم طلب الحصول على "فيزا" شنغن عبر الأنترنيت حسب المواعيد المتاحة، ويشترط أن يتم أداء مبلغ هذه الخدمة مسبقاً لصالح "TLS Contact"، فيما يتم أداء رسوم التأشيرة خلال وضع الملف لديها.

وتواجه الشركة حالياً نسبة تغيب بعد أخذ الموعد في حدود 5 إلى 9 في المائة، وتراهن على مزيد من خفض هذه النسبة بعدما اعتمدت الأداء المسبق في دجنبر الماضي، ما ساهم في خفضها بـ60 في المائة في جميع مكاتب الشركة لتلقي الطلبات.

ويتم استقبال الحاصلين على موعد في مكتب "TLS Contact" الواقعة في شارع محمد السادس، وبعد أن تتم مراقبة مختلف الأوراق يمكن لطالب "الفيزا" أن يختار بين المسطرة العادية مقابل 263 درهماً، أو خدمة سريعة مقابل أداء مبلغ إضافي في حدود 271 درهما، ولا تعني الخدمة السريعة الحصول على تسهيل أو تسريع في البت في الملف.

ويتم استقبال طالبي التأشيرات من قبل موظفين مغاربة يدققون كل الوثائق التي تتضمنها ملفاتهم، وفي حالة نقص وثيقة يمكن إضافتها في حدود وقت يبلغهم به الموظفون لدى "TLS Contact" التي تتوفر على 7 مكاتب مختلفة في المغرب.

ويستقبل مكتب الرباط لوحده معدل 750 ملفاً لطلب تأشيرة فرنسا، ويبلغ الإجمالي سنوياً في مختلف المكاتب عبر جهات المغرب حوالي 450 ألف طلب، أكثر من 80 في المائة منها خاصة بطلب تأشيرة الدخول إلى فرنسا، ويحصل حوالي 315 ألفا على الفيزا سنوياً.

وتمنح مصالح فرنسا في المغرب حوالي 1500 فيزا كمعدل في اليوم، لكن في حالات الذروة يصل العدد إلى 2000 فيزا في اليوم.

ويؤكد المسؤول الأول على مكاتب "TLS Contact" بالمغرب أن دورها ينحصر في تلقي الملفات ومعالجتها، ثم بعثها إلى مصالح القنصلية العامة لفرنسا التي تبت فيها، وإرجاعها إلى مكتب "TLS Contact" لتسليمها لأصحابها.

وشدد على أن الشركة الفرنسية لا تحتفظ بأي معلومات لطالبي "الفيزا"، مؤكداً أنها تحترم القوانين الدولية والوطنية المؤطرة لعملية معالجة المعطيات الشخصية، بحيث تبعث كل الملفات التي تتلقاها إلى القنصلية العامة التي تتخلص منها حين يتم تسليم الوثائق للمعني بالأمر.