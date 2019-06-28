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هذه مواعيد اختبارات الدورة الاستدراكية للبكالوريا

هذه مواعيد اختبارات الدورة الاستدراكية للبكالوريا
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 يونيو 2019 - 11:02

ذكّرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، المترشحين المؤهلين لاجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا بأن "اختبارات هذه الدورة ستجرى كما هو مقرر لها أيام 4 و5 و6 و8 يوليوز المقبل".

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، بالنسبة للمترشحين الممدرسين والامتحان الجهوي الموحد الخاص بالأحرار، ستجرى يومي 2 و3 يوليوز.

وأضاف البلاغ ذاته أن "المترشحين الأحرار المؤهلين لاجتياز الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا ملزمون باجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الخاص بالأحرار في الموعد المذكور أعلاه"، مشيرا إلى أن "الاعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا سيتم يوم 13 يوليوز".

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