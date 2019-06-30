شباب ينفضون عناء الدراسة بـ"مهن بسيطة" على رمال الشواطئ

زينب بوزار*

كلنا ننتظر فصل الصيف بفارغ الصبر، منّا من ينتظره بعد عام دراسي طويل ومتعب، ومنّا من ينتظره بعد سنة من العمل الشاق والممتد، إنه موسم الصيف، موسم الهجرة إلى الشواطئ، حيث يحجّ الجميع إلى البحر، ومن ذلك الجميع طائفة ترتاد الشاطئ كل يوم لكن من أجل غرض آخر.

لا يهمها البحر في حد ذاته أو أسماكه بقدر ما يهمها تكاثر زواره، ينطبق عليها مثل "لا تبني بيتك على الرمال في الصيف، يجب أن تفكر في العواصف التي ستأتيك في الشتاء".

هم شباب في عقدهم الثاني، أنهوا عامهم الدّراسي وتوجهوا لقضاء عطلتهم الصيفية في البحر، ليس لأنه مصدر الرطوبة في موسم الحر، بل لأن الشاطئ مصدر الرزق وكسب المال، حكاياتهم تتشابه إلى درجة التطابق، قاسمهم المشترك البساطة والكدّ المتواصل والبحث عن مصدر رزق حلال، قد يكون موسميّا لكنه من عرق جبينهم.

سيف الدين (19 سنة)، طالب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يأتي كل يوم إلى شاطئ الصخيرات ليعمل مدربا في رياضة ركوب الأمواج، يقول: "أحاول التنسيق ما بين الاستمتاع بالبحر والعطلة وبين العمل لتوفير مدخول شخصي يضمن لي سدّ احتياجاتي فيما يخص الدراسة"، ويضيف أن ركوب الأمواج هوايته وهو يستغلها كمصدر للدخل الموسمي.

أما مهدي فيعمل على كراء الكراسي والمظلاّت رفقة أصدقائه، ومن خلال ما يكسبه يستطيع تأمين بعض حاجيات الأسرة ولو على قلّتها. والشيء نفسه يقوم به ياسين، الطفل الذي يتابع دراسته في المرحلة الإعدادية المنحدر من مدينة الرحامنة، للسنة الثانية على التوالي.

إمكانية تمييز هؤلاء الشباب سهلة جدّا، تعلو أجسادهم سمرة قاتمة، بعضلات صغيرة مشدودة وقبعات شمسية للتخفيف من لهيب الحرّ المستمر، قد تؤاخذ عليهم عدم الالتزام بثمن موحد والفوضى واللا تنظيم، لكن المسألة تكتسي بعدا اجتماعيا إيجابيا يرسخ عمق التضامن والتحمل المشترك للأعباء داخل الأسرة الواحدة، ويمكن اعتبارها مهنا مدرسية مهمّتها تمويل الدخول المدرسي.

ظاهرة المهن الموسمية، حسب الباحثين في علم الأنثروبولوجيا، تعبر عن عمق ثقافي مغربي يدخل في إطار التكافل عن طريق التشارك في تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى أنها تنتشل هذه الفئة المجتمعية النشيطة من العديد من المخاطر التي تحيط بالشباب، والتي من شأنها أن تؤثر على مسارهم في الحياة واندماجهم في المجتمع.