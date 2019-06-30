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كُتّاب وآراء
شباب ينفضون عناء الدراسة بـ"مهن بسيطة" على رمال الشواطئ
كلنا ننتظر فصل الصيف بفارغ الصبر، منّا من ينتظره بعد عام دراسي طويل ومتعب، ومنّا من ينتظره بعد سنة من العمل الشاق والممتد، إنه موسم الصيف، موسم الهجرة إلى الشواطئ، حيث يحجّ الجميع إلى البحر، ومن ذلك الجميع طائفة ترتاد الشاطئ كل يوم لكن من أجل غرض آخر.
لا يهمها البحر في حد ذاته أو أسماكه بقدر ما يهمها تكاثر زواره، ينطبق عليها مثل "لا تبني بيتك على الرمال في الصيف، يجب أن تفكر في العواصف التي ستأتيك في الشتاء".
هم شباب في عقدهم الثاني، أنهوا عامهم الدّراسي وتوجهوا لقضاء عطلتهم الصيفية في البحر، ليس لأنه مصدر الرطوبة في موسم الحر، بل لأن الشاطئ مصدر الرزق وكسب المال، حكاياتهم تتشابه إلى درجة التطابق، قاسمهم المشترك البساطة والكدّ المتواصل والبحث عن مصدر رزق حلال، قد يكون موسميّا لكنه من عرق جبينهم.
سيف الدين (19 سنة)، طالب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يأتي كل يوم إلى شاطئ الصخيرات ليعمل مدربا في رياضة ركوب الأمواج، يقول: "أحاول التنسيق ما بين الاستمتاع بالبحر والعطلة وبين العمل لتوفير مدخول شخصي يضمن لي سدّ احتياجاتي فيما يخص الدراسة"، ويضيف أن ركوب الأمواج هوايته وهو يستغلها كمصدر للدخل الموسمي.
أما مهدي فيعمل على كراء الكراسي والمظلاّت رفقة أصدقائه، ومن خلال ما يكسبه يستطيع تأمين بعض حاجيات الأسرة ولو على قلّتها. والشيء نفسه يقوم به ياسين، الطفل الذي يتابع دراسته في المرحلة الإعدادية المنحدر من مدينة الرحامنة، للسنة الثانية على التوالي.
إمكانية تمييز هؤلاء الشباب سهلة جدّا، تعلو أجسادهم سمرة قاتمة، بعضلات صغيرة مشدودة وقبعات شمسية للتخفيف من لهيب الحرّ المستمر، قد تؤاخذ عليهم عدم الالتزام بثمن موحد والفوضى واللا تنظيم، لكن المسألة تكتسي بعدا اجتماعيا إيجابيا يرسخ عمق التضامن والتحمل المشترك للأعباء داخل الأسرة الواحدة، ويمكن اعتبارها مهنا مدرسية مهمّتها تمويل الدخول المدرسي.
ظاهرة المهن الموسمية، حسب الباحثين في علم الأنثروبولوجيا، تعبر عن عمق ثقافي مغربي يدخل في إطار التكافل عن طريق التشارك في تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى أنها تنتشل هذه الفئة المجتمعية النشيطة من العديد من المخاطر التي تحيط بالشباب، والتي من شأنها أن تؤثر على مسارهم في الحياة واندماجهم في المجتمع.
*صحافية متدربة
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ما ينقص هو تحظير البلديات لموسم العطلة في فصل الصيف. مثلا ان تقوم البلديات بإعطاء دروس مجانية للمستفيدين في النظافة ورونقة الكراريس والملابس والتعامل مع الناس وتجنب الاوساخ والموسيقى المفرطة وغيرها من الاشياء التي تخدم المجتمع
هم شباب رجال و ليس مخنتين كشباب اليوم قصات شعر انتوية و سراويل تظهر جزء من مؤخرتهن "نون النسوة" و انتظار ما ستجود عليه محفظات امهاتهن من دريهمات للتسكع في المقاهي.
الحمد الله درسنا بعرق اكتافنا كنت ادرس و استيقظ الرابعة صباحا لاشتغل في المجزرة لكي اوفر مصروفي و لا امد يدي او اعلق شمعة للفشل على الدولة على العكس و الحمد الله اخدت شواهد من معهدين في الهندسة الكهربائية و الالكترونية و ابتعدت نهائيا على التوظيف و اخترت التجارة لما لها من فوائد كتيرة :الوقت و الحرية و الاستقلالية و الابتعاد عن سادية و شوفينية الباطرونا.
اشد بحرارة على هؤلاء الرجال و وفقكم الله لما فيه خير.