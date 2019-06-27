الحكومة تفاوض "أطباء المستقبل" .. والترقب يسبق "السنة البيضاء"

هسبريس - مصطفى شاكري

ترقب يَسِمُ الأيام المقبلة بغية حَلْحَلة أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمملكة، تفادياً للسنة البيضاء التي تهدد السنة الجامعية الحالية، حيث دخلت الحكومة من جديد في مفاوضات موسعة مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، من أجل "التوصل إلى صيغة مشتركة تضمن مصالح الطلبة، دون الإضرار بالتزامات الدولة تجاه الكليات الخصوصية"، وفق ما أسرّت به مصادر مطلعة للجريدة.

وأبدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، في تصريحات متطابقة، أن "هنالك مفاوضات جارية على قدم وساق بين الحكومة وطلبة الطب"، دون أن تكشف بالاسم عن الجهة التي تُحاور التنسيقية؛ لكنها لم تنفِ دخول وزارة الداخلية على خط الملف، لا سيما أن الملفات الكبرى التي تصل إلى الباب المسدود دائما ما تُسند لـ"أم الوزارات".

تبعا لذلك، أكدت المصادر عينها أن "الاجتماعات والمفاوضات يتم التناقش حاليا في صيغتها النهائية، لكن الطلبة قرروا مناقشة امتحانات الدورة الاستدراكية بصفة رسمية"؛ وهي الامتحانات التي عقدت الوزارة الوصية على القطاع آمالها من أجل عودة الطلبة لمقاعد الدراسة، إلا أن الجموعات المحلية لطلبة الطب في مختلف المدن سارت في منحى التصعيد، من أجل "إعطاء إشارة واضحة للحكومة"، يفيد طالب في كلية الطب والصيدلة.

التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، وفق مصادر هسبريس، أبرزت أنها "لم تعلن بعد عن أي تصعيد، سواء تعلق الأمر بمسيرات أو وقفات احتجاجية خلال فصل الصيف، بغية التعبير عن حسن النية لدى الحكومة"، مشيرة إلى أن "الطلاب ليسوا من دعاة الأزمة، بل نريد العودة إلى مقاعد الدراسة"، مشددة على أن "الطلبة سيعودون إلى الكليات في حالة التوصل إلى حل مشترك؛ لكن إن وصل الملف إلى الباب المسدود، فإننا سندافع عن مطالبنا".

وتتابع المصادر ذاتها، حسب التصريحات المتعددة التي استقتها الجريدة، ولو بصيغة كلامية مختلفة؛ لكنها تحيل على معنى واحد، وهو أن "التصعيد الرسمي غير مطروح في الوقت الحالي بالتحديد، حتى لا تعتبر الجهة الأخرى بأننا نستهين بها، لكن مقاطعة الامتحانات الاستدراكية أمر محسوم في حالة استمرت الأزمة".

وحاولت الجريدة ربط الاتصال بمختلف قيادات التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في مختلف الجهات، من أجل نيل تصريح رسمي بخصوص خطوة التفاوض معها، وإن كان الأمر متعلقا بوزارة الداخلية، لكن هواتف المعنيين ظلت مغلقة طوال عشية الخميس، وإن أجاب البعض فإنه يرفض التصريح بأي شيء، لكن مصادرنا أرجعت رفض التنسيقية التواصل مع الصحافة إلى كون "الجهة التي تتفاوض مع التنسيقية طلبت من أعضائها عدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، إلى حين التوصل إلى حل نهائي يتم الكشف عنه بطريقة رسمية".

وممّا يعزز دخول جهات معينة على خط أزمة طلبة الطب، التصريح الذي أدلى به مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب نهاية المجلس الحكومي، أمس الخميس، حيث قال: "نأمل أن نصل في القريب إلى حل يعالج المشكل، خاصة أن الوزارة الوصية معبأة لذلك، لكن في إطار المبادئ التي تخدم مصلحة الطلبة والوطن واحترام أحكام الدستور"، مؤكدا أن "إرادة الحكومة في الحوار لإيجاد حل يُمكّن من إنقاذ السنة الجامعية ثابتة وقوية؛ لأن همنا اليوم هو حق الـ20 ألف طالب".