24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. الأمم المتحدة تقتفي انتشار "الكراك" والكوكايين بين تلميذات المغرب (5.00)

  2. صور "حمد الله" .. عطلة بريئة أم رسائل استفزاز؟ (5.00)

  3. جنازة مهيبة تحف جثمان جندي مغربي من القبعات الزرق بفاس (5.00)

  4. رصيف الصحافة: "النصب والاحتيال" يجران ضابطا ساميا إلى القضاء (5.00)

  5. مندوبية التخطيط تعلن استقرار أثمان الكهرباء والماء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حمزة ومحمد .. "طفلا قمر" يتحديان المرض باجتياز عتبة الباكالوريا

حمزة ومحمد .. "طفلا قمر" يتحديان المرض باجتياز عتبة الباكالوريا

حمزة ومحمد .. "طفلا قمر" يتحديان المرض باجتياز عتبة الباكالوريا
هسبريس - محمد الراجي (صور: سهيل الرميدي)
الجمعة 28 يونيو 2019 - 21:00

لم تمنعهما حياتهما الصعبة، بسبب الحساسية المفرطة من الأشعة ما فوق البنفسجية، والتي تحتم عليهما المكوث في الظلام، وعدم التعرض لأشعة الشمس، علاوة على كونهما يعانيان من ضعف البصر، من مواصلة مشوارهما الدراسي بنجاح مسترسل، توجّاه بحصولهما على معدل مرتفع في امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي المنقضي.

لم يبدأ حمزة تيزمرت دراسته في سن العاشرة، حيث أكمل تعليمه الابتدائي، في القرية التي ولد وترعرع فيها نواحي مدينة تارودانت، ومنها انتقل إلى معهد تعليم المكفوفين بتارودانت، ثم إلى المعهد نفسه في مدينة تمارة، الذي نال منه شهادة الباكالوريا هذه السنة، بمعدل 12.45 على عشرين.

المسار نفسه سلكه شقيقه حمزة تيزمرت، الذي يؤكد أن مرحلة الدراسة في التعليم الابتدائي بقريتهما النائية في جنوب المملكة لم تكن سهلة بالنسبة إليهما؛ لكنّ وطأة الشقاء خفّت بعد انتقالهما إلى معهد تعليم المكفوفين بتارودانت، حيث نالا شهادة التعليم الإعدادي، قبل أن يشدّا الرحال إلى مدينة تمارة لاستكمال مشوارهما الدراسي.

ينتمي حمزة ومحمد تيزمرت إلى أسرة من الطبقة الاجتماعية المتواضعة، ولم تمنعهما الظروف الاجتماعية الصعبة لأسرتهما، ولا مرضهما الذي يمنعهما منعا كليا من التعرض لأشعة الشمس، وكذا ضعف بصرهما من الجد والاجتهاد طيلة مشوارهما الدراسي، ليشكلا نموذجا فريدا بين أقرانهما الذين غالبا ما يركنون، إلى بيوتهم ولا يبرحونها إلا عندما يغيب آخر شعاع من أشعة الشمس ويرخي الليل سدوله.

لم يكرر حمزة ومحمد تيزمرت أي سنة من السنوات الثلاث من الباكالوريا، إذ اجتازاها جميعها بنجاح، وختما مشوار النجاح بنقطة مرتفعة نالا بها شهادة الباكالوريا.

يضم معهد محمد السادس لرعاية المكفوفين بتمارة، التابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، 147 تلميذا من المكفوفين وضعاف البصر، 17 منهم ترشحوا لاجتياز امتحانات الباكالوريا هذه السنة، ونجحوا جميعهم في الامتحان الوطني، حسب إفادة إبراهيم بنشرقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعمالة الصخيرات-تمارة.

وأوضح بنشرقي أن معهد محمد السادس لرعاية المكفوفين يتم تدبيره من حيث توفير الأطر التربوية وكذلك من ناحية الإدارة التربوية من طرف وزارة التربية الوطنية، مبرزا أن المعهد يتوفر على جميع التجهيزات التي تمكن التلاميذ الذين يعانون من الإعاقة البصرية من متابعة دراستهم كباقي زملائهم في المؤسسات التعليمية العادية.

يتذكر محمد تيزمرت الظروف التي درس فيها خلال مرحلة التعليم الابتدائي، حيث كان يقضي ساعة من الزمن ويزيد للوصول إلى المدرسة، على الرغم من كونه من "أطفال القمر" الممنوعين من التعرض لأشعة الشمس؛ وهو ما يجعله غير قادر على التركيز حين يصل إلى الفصل، لكن شغفه بالتعلم جعله يغامر ويتخطى الصعاب، ويطمح الآن، بعد اجتياز عتبة الباكالوريا، إلى الولوج إلى كلية الحقوق بالرباط، "ونْعطيو فيها كيما عْطينا من قبل"، كما يقول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - omar الجمعة 28 يونيو 2019 - 21:54
تبرك الله عليكما
الله سبحانه نسأل أن يحفظكم ويعينكم على ظروفكم الصعبة
لا تنسى بالمناسبة شكر معهد المكفوفين الذي وفر لكم الظروف للتربية والتحصيل ونثمن مجهودكم حين تيسرت لكم الظروف فاجتهدتم وصبرتم فنلتم
حفظكم الله ورعاكم أمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.