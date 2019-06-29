تدابير مالية استثنائية تواكب ارتفاع معدلات النجاح في الباكالوريا

هسبريس - عبد الرحيم العسري

اضطرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير مالية استثنائية لمواجهة نسبة النجاح المرتفعة في امتحانات الباكالوريا، والتي بلغت في دورة يونيو العادية 65.55 في المائة، ويتوقع أن ترتفع إلى أزيد من 70 في المائة بعد نتائج الدورة الاستدراكية.

ويرتقب أن تواجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عجزا ماليا في الموسم الجامعي المقبل، بسبب الميزانيات المخصصة للمنح والأحياء الجامعية والمطاعم والتغذية.

وبلغ عدد الناجحين في الباكالوريا 226.761، 212169 منهم ممدرسون، بنسبة 65.55 %، مقابل 57.36 % في الدورة نفسها لعام 2018، وبزيادة بلغت 8.19 نقطة مئوية؛ ما يعني أن عدد الطلبة الممنوحين الذي يصل حاليا إلى 382 ألف طالب سيرتفع إلى حوالي نصف مليون طالب.

وخصصت حكومة العثماني في الموسم الدراسي الحالي ما يقارب مليارا و800 مليون درهم، بزيادة 27 ألف منحة؛ لكن هذه الميزانية تبقى غير كافية لتغطية الطلبة المغاربة الذين يصل عددهم إلى حوالي مليون طالب.

وتواجه الحكومة تحدي تعميم المنح الجامعية على جميع طلبة المملكة، بالإضافة إلى ضبط الاختلالات التي ترافق عملية الاستفادة من هذه المنح، والتي تشوبها في كثير من الأحيان المحسوبية والزبونية، ما يؤدي إلى حرمان جزء من الطلبة رغم الحاجة الملحة إليها لاستكمال المسار الدراسي.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت البدء في الإجراءات التنظيمية لتوفير الخدمات الاجتماعية للطلبة، خاصة اتخاذ قرار فتح الأحياء والمطاعم الجامعية مع بداية السنة الجامعية، مع إرساء آلية لصرف المنح الجامعية بالنسبة للطلبة القدامى ومواكبة الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الجامعية الجديدة.

وقال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إنه "تم إطلاق البرنامج الخاص بالاستعداد لاستقبال الطلبة الجدد على المستوى البيداغوجي، إذ تمت برمجة الامتحانات الخاصة باجتياز مباريات الولوج إلى المدارس العليا ومدارس المهندسين والأقسام التحضيرية".

وقررت "وزارة أمزازي" إرساء عتبة موحدة بكلية الطب، سواء على المستوى العمومي أو الكليات الشريكة أو الخاصة، والتي حددت في 14.40؛ كما ستنظم مباراة الولوج إلى الإجازة المهنية وعملية التسجيل في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح خلال شهر يوليوز.