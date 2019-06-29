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كُتّاب وآراء
حقوقيون يرفضون إعدام "إرهابيي شمهروش" ويطالبون بإبعاد الثأر
بين انشراح شعبي لافت، وتوجس حقوقي، تفرق تلقي المغاربة لملتمس النيابة العامة الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الذين تورّطوا في قتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة إمليل؛ فبينما رحب مواطنون بالقرار على اعتبار حجم الأذى الذي تسبب فيه الإرهابيون، فإن فاعلين حقوقيين يصرون على أن تطبيق العقوبة هو عودة بالمغرب إلى الوراء، ولا يسهم في ترسيخ قيم حقوق الإنسان.
ويصر حقوقيون على أن مدخل تجفيف منابع التطرف والإرهاب يكمن في تغيير المقررات التعليمية، وإطلاع المغاربة على التراكم الكوني في مجال حقوق الإنسان، مشددين على أن عقوبات مثل الإعدام لن تفيد في هذا الباب، خصوصا وأن الفعل الإرهابي بلبوس ديني يتم برضا عن الذات، وبقناعات زائفة بأن النفس ماضية نحو "الجنة".
عقوبة لا إنسانية
قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "مطالبة النيابة العامة بالحكم بالإعدام في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين ليس مستغربا"، مشيرا إلى أنه "وجب الاعتراف بأن كل طرف سينظر للجريمة الإرهابية في حق السائحتين البريئتين من زاويته، التي تحددها مسؤوليته وإلى حد ما قناعاته".
واستدرك الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "من منطلق البعد الحقوقي، رغم أن ما اقترفه هؤلاء المجرمون يبقى فعلا إرهابيا شنيعا، يجب التذكير بأن عقوبة الإعدام تعتبر عقوبة لا إنسانية. ولذلك، من الأفضل حكم المؤبد مع الأشغال الشاقة دون الحق في العفو".
وأوضح الفاعل الحقوقي أنه وجب "استحضار نقطتين رئيسيتين؛ أولهما أنه لو أن هذا الجرم حصل داخل الدول الاسكندنافية، موطن السائحتين المغدورتين، فإن المجرمين لن يحكم عليهم بعقوبة الإعدام، ربما بسنين من السجن محدودة، ثانيهما أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ حالة الحاج ثابت، رغم إصدار أكثر من ثلاثين حكما بالإعدام منذ ذلك الحين شمل مدانين في قضايا إرهابية".
الدولة لا تقتل
سجلت خديجة الرياضي، فاعلة حقوقية، أن "الموقف من الإعدام لا علاقة له بطبيعة الجريمة، فالعقوبة ثبت بالملموس أنها لا تساهم في انخفاض معدل الجريمة، وليست رادعة، والأمر واضح ومسجل من خلال إحصائيات ومعطيات منشورة على المستوى الدولي".
وأضافت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الموقف مبدئي، ولا يمكن أن يقتل الفرد وتقتل الدولة بدورها"، مشددة على أن "منطق الإعدام هو الثأر، وهذا لم يحل المشاكل يوما في كل التجارب التاريخية"، مسجلة في السياق ذاته أنها لا تدافع عن المجرم، "بل وجب أن يعاقب، لكن ليس بالإعدام".
وأشارت الحقوقية المغربية إلى أن "جريمة القتل هي انتهاك للحياة"، لافتة إلى أن "أغلب المعتقلين المحكومين بالإعدام يجتازون عقوبة المؤبد في ظروف صعبة للغاية"، وختمت بأن "القتل مبدأ خاطئ من أساسه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (90)
حقوق الانسان مجرد خزعبلات العصر لماذا لا نراهم يتكلمون عن الناس الفقراء و الجياع و المشردين و العالملات اللواتي يعملن ضعف العمل باقل الاثمان ........
نراهم يخرجون من جحورهم فقط عندما يكون هناك علاقة بافساد المجتمع .كصايتي حريتي و غير ذلك مما هو ثانوي و غير ضروري
الاعدام حق لا يجب التنازل عنه و كل من استحقه يجب ان يعدم .
اقترح ان تحكم المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة وإرجاعهم إلى مسقط رأسهم ليحيوا بأمان وسلام وكان شيئا لم يكن ما دام أن هناك اشخاص حقوقيون لا يعترفون بالعقوبة كنوع من الردع
ان عقوبة الاعدام غير انسانية بالنظر الى الجريمة الانسانية التي ارتكيوها والتي لا ترقى في نظرهم الى تطبيق حد الاعدام
قال الله عز وجل في محكم كتابه
ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب
صدق الله العظيم
فالله يخاطب أصحاب العقول وليس أصحاب الحقوق
.انهم يستحقون أكثر من الاعدام . امريكا القوة العظمى لازالت تطبقه في حق المجرمين. هل نحن اكثر تقدما منها واحتراما منها لحقوق الانسان
اين حق المذبوحات بوحشية،راجعوا أنفسكم قبل أن تهووا بنا بما لا تحمد عقباه.
يجب ان يعامل الناس بالمثل كما جاء في القرآن الكريم
العين بالعين والسن بالسن
تصور معي لو ان احد هؤلاء المدافعين عن المجرمين
بنته هي الضحية هل سيدافع عن بنته ام عن المجرم؟؟؟؟
لمثل هؤلاء اتمنى الإعدام امام الملاء
يجب التأكد من نية وأهداف مثل هؤلاء الابواق.
او كحل وسط السماح للارهابين العيش مع الحقوقيين في منازلهم طول مدة الحكم التي سيحكم بها القاضي.
وشكرا هسبريس على النشر
Leurs sale langue comment vous pouvez defendre ces criminals animal ce qui defends des criminals ok est aussi un grand criminal vous devez etre juger aux tribinaux pour defehdre a ces criminals
Ces chauvages ne font pas partie de la société
La manière dont ils ont assassiné les pauvres fillettes, ils ne méritent pas la mort facile
أقول لك: "إن لم تستحْيِ فقل ما شئت"
تتملقون الغرب......ياقوم آل...
التطرف أساسها الحقيقي الظلم وغياب العدل في المجتمع والإستئثار بالثروة والحكم ،
وقمع الناس وسلب حقوقهم
والفقر المدقع غياب أبسط شروط العيش الكريم هذه هي مسببات التطرف اتركوا المقررات جانباً
وابحثو عن هذه المعضلات هل موجودة في مجتمعنا أم لا
أنا لا أدري هي إيديولوجية هاؤلا الذين يتهمون المقررات التعليمية لا سيما الدينية
الحقوقيات في المغرب اقول لهم... حين تدبح بنتك او امك او اخت من العنق و يقطع رأسها. وقتها ستعرف. لكن يبدو ان الحقوقيات والحقوقيين هي وظيفة لاشخاص ربما لقطاء او دخلاء او انفصاليين... لا يحبون الرخاء و الامن للمغرب.. وهذا عمل اعداء الامة
..
شوفو مثلا هاد النابغة ،رءيس المركز المغربي لحقوق الانسان الذي قال ان الاعدام عقوبة غير انسانية و نسي انها واردة في القرءان.على هاد الحساب،الله سبحانه و تعالى شرع عقوبات غير انسانية!!!!!
واش هاذ الحقوقيون يشجعون الجريمة والارهاب.