24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2706:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. مندوبية التخطيط تعلن استقرار أثمان الكهرباء والماء (5.00)

  2. الرئيس الصيني يحذر من اندلاع حرب في الخليج (5.00)

  3. فرنسا تسجّل اليوم أعلى درجة حرارة في تاريخها (5.00)

  4. تقرير يضع الدار البيضاء والرباط على قائمة أغلى مدن شمال إفريقيا (5.00)

  5. آيت إيدر يسلم وثائق تاريخية حول أحداث الريف إلى "الاستقلال" (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يرفضون إعدام "إرهابيي شمهروش" ويطالبون بإبعاد الثأر

حقوقيون يرفضون إعدام "إرهابيي شمهروش" ويطالبون بإبعاد الثأر

حقوقيون يرفضون إعدام "إرهابيي شمهروش" ويطالبون بإبعاد الثأر
هسبريس - نور الدين إكجان
السبت 29 يونيو 2019 - 12:00

بين انشراح شعبي لافت، وتوجس حقوقي، تفرق تلقي المغاربة لملتمس النيابة العامة الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الذين تورّطوا في قتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة إمليل؛ فبينما رحب مواطنون بالقرار على اعتبار حجم الأذى الذي تسبب فيه الإرهابيون، فإن فاعلين حقوقيين يصرون على أن تطبيق العقوبة هو عودة بالمغرب إلى الوراء، ولا يسهم في ترسيخ قيم حقوق الإنسان.

ويصر حقوقيون على أن مدخل تجفيف منابع التطرف والإرهاب يكمن في تغيير المقررات التعليمية، وإطلاع المغاربة على التراكم الكوني في مجال حقوق الإنسان، مشددين على أن عقوبات مثل الإعدام لن تفيد في هذا الباب، خصوصا وأن الفعل الإرهابي بلبوس ديني يتم برضا عن الذات، وبقناعات زائفة بأن النفس ماضية نحو "الجنة".

عقوبة لا إنسانية

قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "مطالبة النيابة العامة بالحكم بالإعدام في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين ليس مستغربا"، مشيرا إلى أنه "وجب الاعتراف بأن كل طرف سينظر للجريمة الإرهابية في حق السائحتين البريئتين من زاويته، التي تحددها مسؤوليته وإلى حد ما قناعاته".

واستدرك الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "من منطلق البعد الحقوقي، رغم أن ما اقترفه هؤلاء المجرمون يبقى فعلا إرهابيا شنيعا، يجب التذكير بأن عقوبة الإعدام تعتبر عقوبة لا إنسانية. ولذلك، من الأفضل حكم المؤبد مع الأشغال الشاقة دون الحق في العفو".

وأوضح الفاعل الحقوقي أنه وجب "استحضار نقطتين رئيسيتين؛ أولهما أنه لو أن هذا الجرم حصل داخل الدول الاسكندنافية، موطن السائحتين المغدورتين، فإن المجرمين لن يحكم عليهم بعقوبة الإعدام، ربما بسنين من السجن محدودة، ثانيهما أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ حالة الحاج ثابت، رغم إصدار أكثر من ثلاثين حكما بالإعدام منذ ذلك الحين شمل مدانين في قضايا إرهابية".

الدولة لا تقتل

سجلت خديجة الرياضي، فاعلة حقوقية، أن "الموقف من الإعدام لا علاقة له بطبيعة الجريمة، فالعقوبة ثبت بالملموس أنها لا تساهم في انخفاض معدل الجريمة، وليست رادعة، والأمر واضح ومسجل من خلال إحصائيات ومعطيات منشورة على المستوى الدولي".

وأضافت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الموقف مبدئي، ولا يمكن أن يقتل الفرد وتقتل الدولة بدورها"، مشددة على أن "منطق الإعدام هو الثأر، وهذا لم يحل المشاكل يوما في كل التجارب التاريخية"، مسجلة في السياق ذاته أنها لا تدافع عن المجرم، "بل وجب أن يعاقب، لكن ليس بالإعدام".

وأشارت الحقوقية المغربية إلى أن "جريمة القتل هي انتهاك للحياة"، لافتة إلى أن "أغلب المعتقلين المحكومين بالإعدام يجتازون عقوبة المؤبد في ظروف صعبة للغاية"، وختمت بأن "القتل مبدأ خاطئ من أساسه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (90)

1 - عبدو من الرباط السبت 29 يونيو 2019 - 12:09
هاد الحقوقيين هما سباب هاد التسيب والضسارة الي وصلو ليها المجرمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
215
2 - Freethinker السبت 29 يونيو 2019 - 12:10
لا وألف لا! هؤلاء الداعشيون يستحقون الإعدام ولا شيء غير الإعدام! لو كانوا ذبحوا فردا من أسرتكم لاختلف رأيكم. لا اريد أن يتنفس هؤلاء الحيوانات (ومعذرة للحيوانات لانها أشرف منهم) نفس الهواء الذي أتنفسه!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
152
3 - yassine السبت 29 يونيو 2019 - 12:11
لو قتل و نكل بأختك، ما كنت تحتج لعقوبة الإعدام يا حقوقي، النفاق الممتاز، كلنا يعلم أنكم تأكلون أموالا من وراء تحوقوقيت ديالكم فقط من أجل الإستغناء لايهمكم لا مستضعف و لا طالب حق، دافعوا عن حق الشغل و السكن و غيرها من الحقوق المعروفة، اصبحتم أدات مدافعة عن المجرمين بسببكم اصبح الأمن في خبر كان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
166
4 - الدكالي ع السبت 29 يونيو 2019 - 12:12
والله معرفت من قول ان لم يعدموا سنرجع الى الوراء يجب اعدام كل المجرمين ارهابين ،حامل السيوف ،ناهب المال العام تحية وتقدير لهسبريس ولرجال الامن وللقاضي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
105
5 - bouledogue السبت 29 يونيو 2019 - 12:12
drole de synthese du sieure Riadi? l application chere madame de la peine de mort si elle est appliquee verra moins de degats que ce qu on commis ces energumenes !en arabie saoudite ou elle est appliquee les gens savent ce qui les attend nonobstant on abat pas tous les jours des condamnes??
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
6 - المسكيني السبت 29 يونيو 2019 - 12:15
و أين حقوق المقتول ؟؟
حقوق الانسان مجرد خزعبلات العصر لماذا لا نراهم يتكلمون عن الناس الفقراء و الجياع و المشردين و العالملات اللواتي يعملن ضعف العمل باقل الاثمان ........
نراهم يخرجون من جحورهم فقط عندما يكون هناك علاقة بافساد المجتمع .كصايتي حريتي و غير ذلك مما هو ثانوي و غير ضروري
الاعدام حق لا يجب التنازل عنه و كل من استحقه يجب ان يعدم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
92
7 - تازي السبت 29 يونيو 2019 - 12:16
هؤلاء الذين يسمون بالحقوقيين يجوز فيهم الإعدام لأنهم لا يقرون بحكم الله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
91
8 - hicham السبت 29 يونيو 2019 - 12:16
من لا يحترم حقوق الانسان،يجب الا تطبق عليه كلمة حقوق الانسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
9 - Amine السبت 29 يونيو 2019 - 12:16
لماذا الابقاء على هاته الحثالة البشرية في السجن واكلين شاربين؟ لماذا نناقش حقهم في الحياة بينما هم اهدرو حق غيرهم و بأبشع الطرق؟؟ و الله لو كان الامر بيدي لأعدمت هؤلاء "الحقوقيين" معهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
10 - الشرع و القانون السبت 29 يونيو 2019 - 12:16
الشرع و القانون فوق هؤلاء الانتهازيين المتاجرين بالقضايا.الذين يبحثون عن الدعم المادي بصفتهم كجمعيات نشطة تستنزف أموال الشعب من الخزينة العامة للدولة.فليعدم القاتل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
11 - Momo السبت 29 يونيو 2019 - 12:17
اتصور لو قتل هؤلاء الارهابيين فردا من افراد هؤلا( الحقوقيين) ماذا ستكون ردة فعلهم؟يعني هذه الجمعيات تحارب فقط كل احكام التي جاء بها القران الكريم لا غير،والله لا يهمهم لا هؤلاء القتلة ولا الضحايا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
12 - hassan السبت 29 يونيو 2019 - 12:17
من يقتل العقوبة الإعدام لا رحمة ولا شفقة حكم الله لا تبديل لكلمات الله لا جمعيةحقوق الإنسان ولا هم يحزنون يريدون لعب بأحكام الله تقوا الله في شعب المغربي المسلم هذه القوانين الأمم لا متحدة يريدون الخراب وسيبى تنتشر في اليلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
13 - المغرب بلد السلام السبت 29 يونيو 2019 - 12:17
هادوك البنات لي ما دارو والو مكانش عندهم الحق بالحياة ؟؟؟ لحق غير للمجريمين حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
14 - abdellatif hari السبت 29 يونيو 2019 - 12:17
من منظوري المتواضع كإنسان غير مثقف وغير واعي
اقترح ان تحكم المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة وإرجاعهم إلى مسقط رأسهم ليحيوا بأمان وسلام وكان شيئا لم يكن ما دام أن هناك اشخاص حقوقيون لا يعترفون بالعقوبة كنوع من الردع
ان عقوبة الاعدام غير انسانية بالنظر الى الجريمة الانسانية التي ارتكيوها والتي لا ترقى في نظرهم الى تطبيق حد الاعدام
قال الله عز وجل في محكم كتابه
ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب
صدق الله العظيم
فالله يخاطب أصحاب العقول وليس أصحاب الحقوق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
15 - الوادنوني السبت 29 يونيو 2019 - 12:18
أي حقوق .؟ لماذا لم يحترموا حق فتاتين بريئتين في الخياة والسياحة بامان
.انهم يستحقون أكثر من الاعدام . امريكا القوة العظمى لازالت تطبقه في حق المجرمين. هل نحن اكثر تقدما منها واحتراما منها لحقوق الانسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
16 - hamid السبت 29 يونيو 2019 - 12:18
الإنسان الذي يدبح وبدم بارد إنسان مسالم آخر هل هو أصلا إنسان؟ الإنسان الذي أعدم مورد رزق أناس آخرين هل هو إنسان؟ الإنسان الذي يدافع عن السفاحين هل هو إنسان؟ حين يكون هؤلاء السفاحون ومنهم تلك الجمعيات من فصيلة الإنسان حينها نتكلم عن الحقوق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
17 - علي السبت 29 يونيو 2019 - 12:18
الاعدام ولاشيء غير الإعدام الإعدام الإعدام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
18 - فكيكي السبت 29 يونيو 2019 - 12:19
من يقتل عمدا يقتل وخاصة الإرهابي الذي يدعي الإسلام ويقتل باسم الدين هذا يقتل أمام الملأ وبدون محاكمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
19 - Le sage au MAROC السبت 29 يونيو 2019 - 12:19
من يسمي نفسه حقوقي و يطالب بإبعاد الثأر بعد ما فعل هؤلاء في بريءات ، اعتبره خائن للدين و الدولة.
اين حق المذبوحات بوحشية،راجعوا أنفسكم قبل أن تهووا بنا بما لا تحمد عقباه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
20 - شمهرش السبت 29 يونيو 2019 - 12:19
ماهو الفرق بين العليم والعلم ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
21 - nomade السبت 29 يونيو 2019 - 12:20
كيف يمكن منح الحق في الحياة لمن تسبب عمدا في سلب هذا الحق لشخص آخر؟ على الحقوقيين أن يدافعوا على الأبرياء والضحايا، وليس على من ثبت في حقه أنه مجرم قاتل، قد يقترف جرائم أخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
22 - montana السبت 29 يونيو 2019 - 12:20
لا ادري لماذا هؤلاء الدين يسمون انفسهم حقوقيين يدافعون عن المجرمين وتجاهلوا الابرياء الدين قتلوا على ايدي المجرمين!؟!؟!؟!
يجب ان يعامل الناس بالمثل كما جاء في القرآن الكريم
العين بالعين والسن بالسن
تصور معي لو ان احد هؤلاء المدافعين عن المجرمين
بنته هي الضحية هل سيدافع عن بنته ام عن المجرم؟؟؟؟
لمثل هؤلاء اتمنى الإعدام امام الملاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
23 - zaala السبت 29 يونيو 2019 - 12:20
هاد الحقوقيون بغينا ليهم شي دبحة او شي سلخة باش ادوقو حتى هوما مرارة الارهاب والاجرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
24 - kay السبت 29 يونيو 2019 - 12:21
أنكم علي حق و لو كنت مكان العائلة لانتقمت بنفسي منهم و لماذا لا تعدموا مكانهم هكذا تدعمون حقوق الإنسان : العين بالعين و السن بالسن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
25 - احمد علي السبت 29 يونيو 2019 - 12:22
الإعدام هو الرادع الوحيد لمثل هؤلاء الحثالات تطبيقا لشريعة الله سبحانه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
26 - نعمان المر السبت 29 يونيو 2019 - 12:22
إن ناشطي حقوق الانسان هؤلاء بموقفهم هذا يناصرون المشتبه فيهم و يظلمون بشكل او بآخر و يضطهدون حق عائلة الضحيتين في القصاص، كما ان النهج و المقاربة التي يلتمسون من خلالها طريق الحوققة إن صح التعبير غير مبنية سوى على مبدأ واحد هو انصر داخل قفص العدالة حتى و إن كان ظالما وهو نهج ومقاربة ذات توجه احادي لا يراعي كل جوانب معالجة القضايا الحقوقية المطروحة كما ان ذلك من شأنه ان يفرز نتائج غير مرغوب فيها كالتقوقع كغطاء بشكل او بآخر لجرائم عقوبتها المناسبة واضحة ولا تحتاج للتأويل او الاجتهاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
27 - Mogador السبت 29 يونيو 2019 - 12:23
الإعدام رغم أنه صعب و مخيف لكنه الحل الوحيد لبعض الجرائم: جرائم ضد الأصول، جرائم القتل المتسلسلة، جرائم الإرهاب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
28 - بدر السبت 29 يونيو 2019 - 12:23
الاعدام قليل في حق تلك الوحوش الادمية.. دوك المنظمات كون ولادهوم ليماتو كون راكانو باغيين الاعدام.. الشعب يرييييد اعداااااااام الدواعش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
29 - ليسوا من البشر. السبت 29 يونيو 2019 - 12:23
طبعا نحن ضد الإعدام لمن قتل دون عرضه وماله ولكن هؤلاء ليسوا حتى من البشر حتى يعاملوا كبشر تمنيت لو أن لهم ألف روح حتى يعدموا ألف مرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
30 - #### السبت 29 يونيو 2019 - 12:25
بأي حق يتكلم الاساتذة الحمعويون باسم ذوي الحقوق الذين لهم حق العفو او التنازل عن الدعوى دون الدعوى العمومية من طبيعة الحال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
31 - حسبي الله ونعم الوكيل السبت 29 يونيو 2019 - 12:27
هؤلاء الحقوقيون يطالبون بعدم تطبيق عقوبة الاعدام في حق تلك الوحوش الادمية.اذن ماذا تريدون؟هل تريدون بان يشكروهم على ما فعلوه في حق هاتان الآنستان و بان يطلقوا سراحهم .وبالنسبة للسيد الحضري الذي يقول ان الاعدام عقوبة لا انسانية.وهل تلك الطريقة التي قامت تلك الوحوش في قتل الضحيتين تعتبر انسانية؟حسبي الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
32 - حديدان السبت 29 يونيو 2019 - 12:27
مطالب الحقوقيين هي من وصلت بالامن في المغرب الى ما عليه الآن. هناك اولويات، عندما توفر الدولة لكل مواطنيها اولا تعليما راقيا وفرص العمل والعيش الكريم، آنذاك نتكلم عن حقوق الإنسان، اما واغلب الشباب يعيشون البطالة واليأس فالجريمة تبقى خيارا للبعض لكسب قوته، وفي ظل حقوق الإنسان تعني السيبة، مجرد رأي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
33 - Speaker Slawi السبت 29 يونيو 2019 - 12:27
غير باش تعرفو بلي هاد الجمعيات الحقوقية هي سبب تفشي الجريمة فهاد البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
34 - اكثر من الاعدام السبت 29 يونيو 2019 - 12:29
نعم . لو حكمت المحكمة كما قال الخضري بالمؤبد مع الاعمال الشاقة دون الحق في العفو على من قتل السائحتان . بماذا ستحكم المحكمة على من سيقتل مائة شخص أو مئتان ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
35 - محمد السبت 29 يونيو 2019 - 12:29
لو ان هؤلاء الحقيقيون قتل أحد أقاربهم من طرف شخص ما لاحرقوه... .كفى من النفاق و التبعية....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
36 - fidel marocain السبت 29 يونيو 2019 - 12:29
لا نريد هؤلاء الحقوقيون بيننا اظن انهم يتلقون دعما من الخارج من أجل الدفاع عن السفاحين هؤلاء لا يمثلوننا الأغلبية العظمى من المغاربة مع الإعدام الفعلي وليس مجرد الأحكام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
37 - حقوق اللامنطق السبت 29 يونيو 2019 - 12:30
هذه الجمعيات التي تسمي نفسها حقوقية دائما تغرد خارج السرب ولا أدري بأي منطق تفكر وتشتغل أسيدي حنا ك 90% من المغاربة نؤيد إعدام الإرهابيين والمجرمين ونؤمن أن هناك وحوش بشرية غير قابلة للإصلاح وإعدامها فيه راحة للبلاد والعباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
38 - Aymane السبت 29 يونيو 2019 - 12:30
الحقوقيون يريدون تعطيل إقامة شرع الله في القصاص و يتدخلون في كل شيء بمنضور أوروبي ولكنهم تناسو اننا لسنا أوروبيين علمانيين إنهم سبب بلاء أمتنا حقوقيون وقت الطلب فقط حقوقيون فقط في حق الممارسات الشاذة و الإفطار العلني وووو...و لكن في الأمور الجادة لا نسمع لهم حس إلا بعض المناضلين الأحرار من أبناء الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
39 - مواطن السبت 29 يونيو 2019 - 12:31
الحقوقيون يساندون الارهابيين القتلة، هم في صفهم و يدافعون عنهم، يطلبون لهم الحياة بعد ان سلبوا الحياة لغيرهم وكانوا دون شك مستعدين لإقتراف عمليات قتل اخرى اكثر دموية وطبعا هم لا يفرقون بين نساء ولا رجال ولا مغاربة ولا اجانب ولا مسلمين ولا ولا ولا...
يجب التأكد من نية وأهداف مثل هؤلاء الابواق.
او كحل وسط السماح للارهابين العيش مع الحقوقيين في منازلهم طول مدة الحكم التي سيحكم بها القاضي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
40 - Seddam السبت 29 يونيو 2019 - 12:34
هؤلاء الحقوقيون كان عليهم أن يكملوا خيرهم و يطالبون بالإفراج عن هؤلاء المجرمين،من سلب حياة شخص متعمدا و مع سبق الإصرار والترصد لا يستحق الحياة و يجب إعدامه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
41 - متتبع السبت 29 يونيو 2019 - 12:34
حلان لا ثالث لهما .. إعدام إرهابيي شمهروش أو حبسهم مدى الحياة داخل مرحاض متران مربع مع الفئران و سراق الزيت .. غذائهم الفئران و سراق الزيت دون طهي و تركهم إلى أن يموتو موت طبيعية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
42 - المهدي السبت 29 يونيو 2019 - 12:35
سؤال واحد بس عندما ينتشر فيروس في جسمك هل تفكر في القضاء عليه نهائيا في أقصر فترة ممكنة أم تعذبه وتطيل في أمد الدواء. ببساطة الجواب المثالي هو القضاء عليه نهائي وبسرعة لأن تعذيبه و هو حي في جسمك يعذبك أنت كذلك نفس الامر بالنسبة لمجتمعنا و شكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
43 - عمر السبت 29 يونيو 2019 - 12:35
كل المصائب التي ابتلي بها المغرب سببها هذه الجمعيات التي تنسب إلى نفسها حقوق الإنسان و هي في واقع الامر بعيدة كل البعد عن هذه الحقوق هي في الواقع جمعيات الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف فالله نسأل أن يصلت عليها سيف انتقامه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
44 - mohamed السبت 29 يونيو 2019 - 12:36
لو كانت الضحيتان من اهل هؤلاء الحقوقيون لطالبوا بإعدام الجاني و عاءلته وليس الجاني وحده. كلنا مع حقوق الإنسان والحق في الحياة و لكن عندما تكون بشاعة و اجرام من هدا النوع فيجب القصاص. الإعدام تم الإعدام لكي يعطى المثل لأي شخص يريد زرع الرعب و المساس بأمن الدولة و وطننا الحبيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
45 - Adil السبت 29 يونيو 2019 - 12:36
شنو كان غايكون الرأي ديالوم لو دبحوا ليهوم ولادوم ؟ غايبقاو زعما متشبتين بنفس الكلام ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
46 - يوسيفاو السبت 29 يونيو 2019 - 12:36
مدخل تجفيف منابع التطرف والإرهاب يكمن في تغيير المقررات التعليمية،........يريدون أن يجدوا منفذ لإقرار مقراراتهم الماسونية الإيحائية تحت شعار الحريات و التنوير .....إن محربة الفساد و القضاء عليه و المساوات و إعطائهم حقوقهم في الثروات و تنمية المدن و المناطق المنبوذة و التعليم الجيد هو من سيقضي على الارهاب و الجريمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
47 - مواطن مقهور السبت 29 يونيو 2019 - 12:36
عن أي حقوق تتكلمون هاؤولاء شوهو صورة بلد بأكمله وتضرر من فعلهم شعب بأكمله ومازلتم تدافعون عنهم انهم يستحقون حكم الإعدام وينفد فيهم وفي أمثالهم بأسرع وقت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
48 - Benchekroun السبت 29 يونيو 2019 - 12:37
ceux qui jugent que ces sauvages ne doivent pas etre excecutes on peut leur dire que vous etes entrain de fabriquer du theorisme dans notre pays
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
49 - ملاحظ السبت 29 يونيو 2019 - 12:38
نطالب بالإعدام لكن بعد 10 سنوات من الأشغال الشاقة و التعديب باش بنادم يبرد ليه القلب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
50 - هشاك السبت 29 يونيو 2019 - 12:39
سؤال لهؤلاء الذين يعارضون حكم الاعدام لو أن الضحية احدى والديك او ابناءك هل ستعارض حكم الاعدام ؟ أكيد سيطالب بالاعدام احب لغيرك ما تحبه لنفسك ففي مثل هاته الحالات لا نسمع بالحق الحياة الا في الدول العربية لكي تنشر الجرائم ويكثر القتل اما في الولايات المتحدة فيطبق الاعدام وكذا في دول الاوربية .فلماذا فقط عندنا يطالب بالعكس ولماذا الغرب كدلك يحثوننا على ازالة الاعدام مع العلم انهم يطبقون الاعدام .اسأل نفسك يامن يعارض الاعدام. كيف يحق لك ان تسلب حياة شخص وتطالب بالحياة لنفسك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
51 - مغربي السبت 29 يونيو 2019 - 12:40
اذا كان الاعدام سيطبق فيجب ان يطبق على جميع مقترفي جرائم القتل سواء ضد الاجانب اوالمغاربة وبالتالي سيكون الضحايا متساوون في الحقوق ولكن ان نفرق بين ضحية اجنبي واخرمغربي من حيث الاستفادة من القانون فهذا شيء غيرمقبول رغم اننا ندين بشدة العنف والقتل والارهاب والتدخل الامني لوحده غيركافي ويجب ارشاد وتوعية وتوجيه هؤلاء نحوالدين الحقيقي السمح وماينص عليه من حيث الاخلاق والتعايش والمعاملة والايمان بالاختلاف والاخرونبذ التطرف والقتل ضد اي كان ظلما وعدوانا.قال تعالى(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)صدق الله العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
52 - marjane السبت 29 يونيو 2019 - 12:41
ces gens de droit de l'homme qu'il se taisent et si ses mascaret arrivent à leur famille qu'il sera leur position dans ce cas
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
53 - دم في عروقي السبت 29 يونيو 2019 - 12:44
عن أي حقوق تتحدثون تتركون الضحية وتتبعون المجرمين القتلة .لا يحق لكم .ان كنتم تقصدو ن حقوق الانسان.الانسان السوي و السموح وليس الانسان القاتل.القاتل سفكا وجب قتله المغتصب وجب خصيه هي ذي حقوق الانسان السوي وليس للمجرم الظالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
54 - ثعلب الصحراء السبت 29 يونيو 2019 - 12:46
في نظري البسيط يجب متابعة كل من يدافع عن هؤولاء الارهابيين من حقوقيين و محامين قضاءيا لأنهم خرجوا عن نطاق الطبيعة المعتادة و لا مكان لهم بيننا فلا يصنفون لا من بني آدم و لا من الحيوانات ولهدا يجب وأدهم كي لا ينتشرون كالفيروسات الفتاكة التي عجز العلماء و الاطباء عن إيجاد مضادات تقضي عليها !
وشكرا هسبريس على النشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
55 - mohamed السبت 29 يونيو 2019 - 12:47
بحال هدحوتال خاص من شحال هذي يتعدمو لمجريم لجزائ ديلو الإعدام بلشفق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
56 - Rajawi السبت 29 يونيو 2019 - 12:48
،،كيف تقتل وترهب كيفما شئت وتقتل كيفما تريد .وياتي اخر يدافع عنه ويقول انهم يرجعون المغرب الى الوراء والله لو مانت لي سلطة كل واحد كيفما كان يدافع عن قاتل او عن ارهابي لمان له نفس المصير ....تدافع عنه ادن مؤيدا له ...هل له الحق في قتل وارهاب هدا سؤال للحقوقيون ؟؟؟؟ادا قتل احد من اخوتك او من عاىلتك هل ستسامحه ايها الحقوقي....انتم من شجعتم هؤلاء انتم من ارجعتم المغرب الى الوراء كيفما كان الحال السارق السجن القاتل يقتل ويعدم هظه هي العدالة الربانية ليس فيه تسامح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
57 - Kamal السبت 29 يونيو 2019 - 12:51
Lea activistes de honte doivent Ferrer
Leurs sale langue comment vous pouvez defendre ces criminals animal ce qui defends des criminals ok est aussi un grand criminal vous devez etre juger aux tribinaux pour defehdre a ces criminals
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
58 - Aka السبت 29 يونيو 2019 - 12:52
Quel droit de l homme vous parlez?
Ces chauvages ne font pas partie de la société
La manière dont ils ont assassiné les pauvres fillettes, ils ne méritent pas la mort facile
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - [email protected]//5° السبت 29 يونيو 2019 - 12:53
يا هذا :
أقول لك: "إن لم تستحْيِ فقل ما شئت"
تتملقون الغرب......ياقوم آل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
60 - مغربي غيور السبت 29 يونيو 2019 - 12:54
لو كان القتل بدون عمد يمكن القول لا للاعدام. ام القتل بهاذه الوحشية فالاعدام ضروري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - agha السبت 29 يونيو 2019 - 12:55
عقوبات الاعدام موجودة في جميع دول عالم مدافعة على حقوق انسان. وش هد الحوققين عندهم شي درة تفَّكر و لا تخربيق... ضسارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - Aziz السبت 29 يونيو 2019 - 12:56
كم تعجبني كوريا الشمالية و الصين ههههه. لو فعلوا ما فعلوا بالمغرب لأعدموا منذ زمان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
63 - عبدالله السبت 29 يونيو 2019 - 12:57
ما عندكم وجه علاش تحشمو، والله العظيم وجب على الشعب المغربي ان يرفع دعوة بهاته الاخيرة المنافقة التي تدافع عن القتلة لانها تشوه بسمعة بلدنا المغرب ، والله الى تستحقون الرجم يا البزناسة لان بسببكم كثرت الفوضى والسيبة في البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
64 - Hafida hilal السبت 29 يونيو 2019 - 12:57
لم أكن أعلم اننا في المغرب لنا جمعيات تدافع عن المجرمين و الانقلابيين و المغتصبين و من يرتد عن دين الإسلام... و من يريد اكل رمضان في الشوارع الخ..... أكاد انسى انني في المملكة المغربية و لنا ثوابت و نعتز بها.... لابد من البحث في اصل هذه الجمعيات... من يمولها و من يسيرها ومن واء هذه التناقضات....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - محمد البغدادي السبت 29 يونيو 2019 - 12:58
يجب المطالبة باعدام حتى هؤلاء الحقوقيين لانهم يدافعون على قتلة الابرياء و الامنين و الذي يدافع على المجرمين يعتبر مجرما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
66 - yassine yelderum السبت 29 يونيو 2019 - 12:59
مجتمعنا فسد كثر فيه اللصوص وقطاع الطرق وعلينا اقتلاع البلاء من جذوره ولا يمكننا فعل ذلك إلا بتطبيق العقوبات القاسية في حق مرتكبي مثل هذه الجرائم ولا اجد عقوبة مناسبة سوى الاعدام ،اما هؤلاء الحقوقيون وحليقات الرأس فهم سبب البلاء الذي نعيشه من انتشار المجرمين والتفسخ الاخلاقي والتسيب في المدارس ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
67 - العروسي السبت 29 يونيو 2019 - 12:59
المقررات التعليمية لاعلاقة لها بالإرهاب
التطرف أساسها الحقيقي الظلم وغياب العدل في المجتمع والإستئثار بالثروة والحكم ،
وقمع الناس وسلب حقوقهم
والفقر المدقع غياب أبسط شروط العيش الكريم هذه هي مسببات التطرف اتركوا المقررات جانباً
وابحثو عن هذه المعضلات هل موجودة في مجتمعنا أم لا
أنا لا أدري هي إيديولوجية هاؤلا الذين يتهمون المقررات التعليمية لا سيما الدينية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
68 - موظف السبت 29 يونيو 2019 - 13:00
دوك الحقوقيين خاصهوم ادخلو سوق راسهم. هاداك فيروس خاص تنقيته. العين بالعين والبادي اظلم .ايوا خليوهم حتا اقتلونا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
69 - Rofex السبت 29 يونيو 2019 - 13:01
نعم انا مع الحقوقيين اذا ما تعلق الأمر بمحاكمت إنسان ولاكن أهؤلاء المجرمون ليسو بأناس حتا وصف الحيوان فيه حيف للحيوانات ،الإعدام مع التنفيذ الفوري حتا تنفق أموال الضرايب على هذه الكاءنات الطفيلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
70 - حاميدو السبت 29 يونيو 2019 - 13:04
راه هاد الحقوقيين من هاد لخواض باش تيعيشو من هاد لخواض باش كيجيهوم الدعم من الداخل ومن الخارج راه ما كاين لا مبادئ حقوق الإنسان ولا هم يحزنون صنعوا لأنفسهم حرفة يعيشون منها......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
71 - obs السبت 29 يونيو 2019 - 13:04
يأكلني الفضول لكي أعرف من يدفع لهؤلاء الحقوقيون حتى ينشروا الفوضى والجريمة التي يدافعون عنها بشراسة؟؟؟!!!أريد فقط أن أرى إلى وجوههم إذا ما تعرضت لا سمح الله أخواته أو بناتهم إلى مثل هذه الجريمة الوحشية!!نفاقكم وجشعكم للأموال لا حدود له، أنتم تضربون أمن المواطنين من أجل دراهم معدودة...أنتم خونة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
72 - معلق السبت 29 يونيو 2019 - 13:06
حقوق الإنسان هي لخلات السرقة تكتر. لكتهضر معاه يقول ليك عندي رباح نمشي لحبس. لحبس َكنعيش فيه مزيان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
73 - بلاحدود... السبت 29 يونيو 2019 - 13:06
اتركوا العدالة تأخد مجراها و لا للتأثير على سلطة القضاء و قراراته...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
74 - obs السبت 29 يونيو 2019 - 13:07
كل المغاربة يطالبون بطرد هؤلاء الحقوقيين خارج أرض الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
75 - Driss السبت 29 يونيو 2019 - 13:09
من يقتل عمدا كقناص في الغابة يجب ان يعدم والاعدام رحمة لهؤلاء لانهم قتلوا الارواح وقتلوا السياحة وشوهوا الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
76 - محجوبي حسن السبت 29 يونيو 2019 - 13:11
يا من تدافعون عن حقوق الإنسان، أليس الضحية إنسان؟تسترخصون أرواح الأبرياء بداع الدفاع عن حقوق الإنسان!!منطق غريب!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
77 - حقوقي= معناها فاسد و مفسد السبت 29 يونيو 2019 - 13:15
حقوقي ينبح بما تراه دول اخرى معادية للمغرب... في امريكا. الاعدام شبه يوميا والاعدام الحقيقي اي القتل بالحقن او الكهرباء.. اما في المغرب الاعدام هو مدى الحياة..... الصين تطبق الاعدام بالالاف شهريا رميا بالرصاص و شنقا.......
الحقوقيات في المغرب اقول لهم... حين تدبح بنتك او امك او اخت من العنق و يقطع رأسها. وقتها ستعرف. لكن يبدو ان الحقوقيات والحقوقيين هي وظيفة لاشخاص ربما لقطاء او دخلاء او انفصاليين... لا يحبون الرخاء و الامن للمغرب.. وهذا عمل اعداء الامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
78 - Moumine مؤمن السبت 29 يونيو 2019 - 13:16
قال الحقوقيون:"...من الأفضل حكم المؤبد مع الأشغال الشاقة دون الحق في العفو". هذا رأيكم أنتم. أما رأي النيابة العامة والرأي العام فهو الإعدام. وبقي رأي المحكمة. إذن هناك تنازع. وماذا قال الله عند التنازع؟ قال: إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ماذا قال الله في القتل؟ قال: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ونحن نقول: فبأي حق قَتل إرهابيو شمهروش؟ الجواب: قولوه أنتم أيها الحقوقيون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
79 - Med السبت 29 يونيو 2019 - 13:17
انا من مناصري الغاء عقوبة الاعدام ولكن مع هاد النوع من البشر انا نعدمهم شخصيا والف مرة ان اقتضى الحال شخصيا غيرت رايي الغاء عقوبة الاعدام يجب ان يكون فقط في قضايا الراي والسياسة والمحاكمات العسكرية والقضايا المشكوك في ارتكاب اصحابها للافعال المنسوبة اليهم والذين يعانون من امراض عقلية ...لكن في الجنايات التي تتبت في حق اصحابها بالادلة القطعية وغير المشكوك في فبركتها والمتعلقة بالقتل واغتصاب القاصرين والارهاب والتشرميل انا مع الاعدام باستعمال المواد المخدرة بجرعات قاتلة والمستعملة في القتل الرحيم لان الغرض ليس هو الانتقام بل ازالة هذا النوع من الجينات من المجتمعات البشرية نفس ما قمنا به مع الدئاب التي اصبحت كلاب بالقتل المنتقى حتى تطهر السلالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
80 - البيضاوي السبت 29 يونيو 2019 - 13:17
هادو لي كايسميو نفوسهم حقوقيون يعطيونا التيساع راهما لي خرجو علينا وضسرو المجرمين. انهم يعيشون في الماء العكر هاد الحقوقيين soit disant.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
81 - عبده/الرباط السبت 29 يونيو 2019 - 13:18
هؤلاء الذين يسمون انفسهم حقوقيون و الذين يستنكرون طلب حكم الاعدام في حق اولءك المجرمين.... يجب محاكمتم هم انفسهم بتهمة الاشادة بالارهاب و التشجيع على ارتكابه او تبريره....فماذا لو تم ذبح ابن احدهم او ابيه او امه من الوريد الى ااوريد... فهل سيتقدم هذا الحقوقي الى المحكمة بطلب عدم اعدام قاتل ابنه او ابيه او امه..؟؟؟؟ المجتمع المغربي يطالب بتطبيق الاعدام وليس الحكم به فقط... ان ذلك سيقلل من الاعمال الاجرامية الشنيعة....يقولون بتطبيق حقوق الانسان بالنسبة للسفاحين و المجرمين .... فماذا نسمي الضحايا المظلومين...؟؟؟؟؟ لا حول و لا قوة الا بالله...

..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
82 - محمد السبت 29 يونيو 2019 - 13:19
يجب تطبيق عقوبة الإعدام و بأسرع وقت في حق هؤلاء الوحوش الذي يقتلون و يذبحون الناس بدماء باردة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
83 - مكلخ السبت 29 يونيو 2019 - 13:21
شخصيا اكره هذا النوع من الجمعيات لان اغلبها ليست سوى مطية لبعض الانتهازيين يسخرونها لمصالحهم الخاصة،و هي غالبا ما تدافع على اشياء تافهة و احيانا مستفزة لمشاعر المواطنين كالشذوذ الجنسي و الافطار علنا في رمضان و حرية المسيحيين و الشيعة المغاربة في الجهر بمعقداتهم...
شوفو مثلا هاد النابغة ،رءيس المركز المغربي لحقوق الانسان الذي قال ان الاعدام عقوبة غير انسانية و نسي انها واردة في القرءان.على هاد الحساب،الله سبحانه و تعالى شرع عقوبات غير انسانية!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
84 - حقوقي السبت 29 يونيو 2019 - 13:23
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
واش هاذ الحقوقيون يشجعون الجريمة والارهاب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
85 - aucune pitié السبت 29 يونيو 2019 - 13:24
on n"a pas à les supporter toute leur vie en prison,on ne veut plus entendre parler,il faut les exécuter ,c"est une condamnation à mort est juste,il faut l"appliquer,alors plus d"hésitation,les passer par les armes
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
86 - زوهير السبت 29 يونيو 2019 - 13:26
يجب حل هذه الجمعية الحقوقية التي تدافع عن الإجرام .لا صلة لهم بالحقوق اظن انهم يجهلون معنى كلمة حق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
87 - ابو زياد السبت 29 يونيو 2019 - 13:26
أتساءل من الدي أعطى الحق لمن يسمون أنفسهم حقوقيون بالتحدث باسم ملايين المغاربة من فوض لهم أن يطالبوا بإلغاء عقوبة الإعدام هؤلاء لا يمثلوننى اصلا و هدا رأي الكثيرين ممن أعرفهم أعجبني أحد القائلين لو كان المقتولون من أقاربهم مادا كان موقفهم ولو افترضنا حوكم هؤلاء المجرمين القتلة بأربعين سنة سجنا هل ( الحقوقيين) هم من سينفقون عليهم داخل السجن كم ستنفق عليهم الدولة من أموال الشعب دون أن يقوموا بأي عمل ؟على هؤلاء (الحقوقيين) أن ينفقوا على المحكومين بالإعدام داخل السجن ادا أرادوا إلغاء عقوبة الإعدام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
88 - الخميس السبت 29 يونيو 2019 - 13:30
يجب اتخاد الحيطة والحذر من الحقوقيين ربما تشبعوا بالفكر المتطرف سواء كان يمينيا أو يساريا وتسللوا إلى الجمعيات الحقوقية لكن إن كانوا يسترزقون من جمعيات خارجية فلا حرج عليهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
89 - يحي البركاني السبت 29 يونيو 2019 - 13:31
في مثل هذه الأفعال الاجرامية المشينة سواء كان الضحية مغربي أو أجنبي وجب على النيابة العامة الحكم على مرتكبيها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة دون أي عفو ملكي مع تشديد الرقابة عليهم داخل السجون حتى يصبحوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على الغير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
90 - عبد الله السبت 29 يونيو 2019 - 13:32
الإعدام تم الإعدام ولا شيء غير الإعدام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 90 | عرض: 1 - 90

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.