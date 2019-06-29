حقوقيون يرفضون إعدام "إرهابيي شمهروش" ويطالبون بإبعاد الثأر

هسبريس - نور الدين إكجان

بين انشراح شعبي لافت، وتوجس حقوقي، تفرق تلقي المغاربة لملتمس النيابة العامة الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الذين تورّطوا في قتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة إمليل؛ فبينما رحب مواطنون بالقرار على اعتبار حجم الأذى الذي تسبب فيه الإرهابيون، فإن فاعلين حقوقيين يصرون على أن تطبيق العقوبة هو عودة بالمغرب إلى الوراء، ولا يسهم في ترسيخ قيم حقوق الإنسان.

ويصر حقوقيون على أن مدخل تجفيف منابع التطرف والإرهاب يكمن في تغيير المقررات التعليمية، وإطلاع المغاربة على التراكم الكوني في مجال حقوق الإنسان، مشددين على أن عقوبات مثل الإعدام لن تفيد في هذا الباب، خصوصا وأن الفعل الإرهابي بلبوس ديني يتم برضا عن الذات، وبقناعات زائفة بأن النفس ماضية نحو "الجنة".

عقوبة لا إنسانية

قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "مطالبة النيابة العامة بالحكم بالإعدام في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين ليس مستغربا"، مشيرا إلى أنه "وجب الاعتراف بأن كل طرف سينظر للجريمة الإرهابية في حق السائحتين البريئتين من زاويته، التي تحددها مسؤوليته وإلى حد ما قناعاته".

واستدرك الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "من منطلق البعد الحقوقي، رغم أن ما اقترفه هؤلاء المجرمون يبقى فعلا إرهابيا شنيعا، يجب التذكير بأن عقوبة الإعدام تعتبر عقوبة لا إنسانية. ولذلك، من الأفضل حكم المؤبد مع الأشغال الشاقة دون الحق في العفو".

وأوضح الفاعل الحقوقي أنه وجب "استحضار نقطتين رئيسيتين؛ أولهما أنه لو أن هذا الجرم حصل داخل الدول الاسكندنافية، موطن السائحتين المغدورتين، فإن المجرمين لن يحكم عليهم بعقوبة الإعدام، ربما بسنين من السجن محدودة، ثانيهما أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ حالة الحاج ثابت، رغم إصدار أكثر من ثلاثين حكما بالإعدام منذ ذلك الحين شمل مدانين في قضايا إرهابية".

الدولة لا تقتل

سجلت خديجة الرياضي، فاعلة حقوقية، أن "الموقف من الإعدام لا علاقة له بطبيعة الجريمة، فالعقوبة ثبت بالملموس أنها لا تساهم في انخفاض معدل الجريمة، وليست رادعة، والأمر واضح ومسجل من خلال إحصائيات ومعطيات منشورة على المستوى الدولي".

وأضافت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الموقف مبدئي، ولا يمكن أن يقتل الفرد وتقتل الدولة بدورها"، مشددة على أن "منطق الإعدام هو الثأر، وهذا لم يحل المشاكل يوما في كل التجارب التاريخية"، مسجلة في السياق ذاته أنها لا تدافع عن المجرم، "بل وجب أن يعاقب، لكن ليس بالإعدام".

وأشارت الحقوقية المغربية إلى أن "جريمة القتل هي انتهاك للحياة"، لافتة إلى أن "أغلب المعتقلين المحكومين بالإعدام يجتازون عقوبة المؤبد في ظروف صعبة للغاية"، وختمت بأن "القتل مبدأ خاطئ من أساسه".