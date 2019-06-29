لجنة حقوقية دولية تدعو المغرب إلى تجريم "الاغتصاب الزوجي"

هسبريس - عبد الرحيم العسري

في ختام زيارتها إلى الرباط، سلمت اللجنة الدولية للحقوقيين تقريراً إلى السلطات المغربية حول "معيقات ولوج النساء والفتيات إلى العدالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب".

والتقت اللجنة الدولية، التي تضم في عضويتها قضاة ومحامين بارزين من جميع مناطق العالم، في الأسبوع الجاري بالرباط، محمد أوجار، وزير العدل، وتوفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، والعربي تابت، الكاتب العام لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وأمينة بو عياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلاً عن ممثلين من السلطة القضائية والمجتمع المدني.

ودعت اللجنة الدولية المغرب إلى إزالة المعيقات القانونية والقضاء على المواقف القضائية التمييزية التي تحول دون قدرة النساء والفتيات على الولوج إلى العدالة في قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب.

وقالت اللجنة الدولية في تقرير توصلت هسبريس بنسخة منه: "رغم توفر المغرب على قانون رقم 103.13 المتعلّق بمحاربة العنف ضد النساء، فإنه لم يعالج قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي بالشكل الملائم في البلاد".

وأكدت اللجنة، التي تولت قيادتها مارتين كومت، من اللجنة الدولية للحقوقيين، أن القانون لم ينجح في القضاء على الظواهر المرتبطة بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب، مشيرة إلى أن "القانون رقم 103.13 لا يتضمّن تعريفاً للاغتصاب يتوافق مع مقتضيات القانون الدولي والمعايير الدولية ذات الصلة، إذ ما يزال ينظر إلى الجريمة من منظور الآداب واللياقة العامة عوض اعتبارها انتهاكاً لسلامة الجسد واستقلاليته".

وانتقد الوفد الدولي عدم تجريم القانون المذكور للزواج المبكر وزواج الأطفال، "وهو الأمر الذي من شأنه أن يكرس استمرار هذه الممارسة الضارّة".

بالإضافة إلى القوانين والإجراءات التمييزية، يُورد التقرير، فإن النساء والفتيات الساعيات إلى العدالة والانتصاف كناجيات من العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، "يجدن أنفسهنّ في مواجهة قضاء غالباً ما تنبني قراراته على افتراضات وتصورات نمطية سلبية قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك عادات وتقاليد متجذرة في الثقافة الذكورية".

ووقف التقرير على أحكام قضائية تساهلت مع حالات اغتصاب الزوجة والمخاطر التي تواجهها النساء والفتيات، "كأن يتهمن بممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، الأمر الذي يمنعهنّ من الولوج إلى العدالة والتماس الجبر في قضايا العنف الجسدي والجنسي الذي يتعرّضن له، سواء على يد أزواجهنّ أو أفراد آخرين".

اللجنة الدولة للحقوقيين، ومقرها سويسرا، أوصت السلطات المغربية باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل اعتماد "التشريعات التـي تقـرّ بالعلاقـات المتسـاوية بيـن الرجـل والمـرأة فـي الشـؤون المتعلقـة بالعلاقـات بحيث تقوم على الموافقـة الحـرة والكاملـة والمسـتنيرة للطرفيـن، واعتماد تعريف واضح لأفعال الاغتصاب وتجريمها بالكامل من خلال تعريف مراعٍ للنوع الاجتماعي، بما في ذلك عن طريق تجريم الاغتصاب الزوجي كجريمة منفصلة".

وشددت التوصيات على ضرورة التقيّد الصارم بالمادة 19 من مدونة الأسرة بشأن السن الأدنى للزواج، وإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات خارج إطار الزواج، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ مبادئ توجيهية للتحقيق في جرائم العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وملاحقتها، ثم وضـع بروتوكـول وطنـي لفحـوص الطـب الشـرعي المتعلّقـة بهذه الظواهر، وضمان توفّر خدمــات فحــوص الطــب الشــرعي وإتاحتها بأسعار مقبولة.