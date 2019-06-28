أكاديمية المملكة تُقارب تجارة العبيد في إفريقيا

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تُلقي كاترين كوكري فيدروفيتش (Catherine Coquery-Vidrovitch)، أستاذة فخريّة بجامعة باريس-ديدرو بفرنسا، محاضرة تحت عنوان "تجارة العبيد في إفريقيا جنوب الصحراء والنظام الأطلنتيكي"، بمقر أكاديمية المملكة المغربية.

المحاضرة، التي ستنطلق على السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 02 يوليوز، تندرج ضمن مشروع "كنوز الإسلام بإفريقيا من تومبوكتو إلى زنجبار"، وتدخل في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية لأكاديمية المملكة المغربية.

وتتمحور هذه المحاضرة، وفق بلاغ صحافي صادر عن الأكاديمية، حول تجارة العبيد في إفريقيا كمنظومة مرتبطة بالنظام الأطلنتيكي المرتبط بدوره بكل من النظام المتوسطي والمحيط الهندي.

وسيتم إبراز مكانة ودور مختلف الفاعلين في هذه الأنظمة، سواء في أوروبا أو جنوب الولايات المتحدة والبرازيل، إلى جانب العالم العربي الإسلامي، خصوصاً منذ القرن الثامن الميلادي إلى حدود القرن السادس عشر.

وأضاف البلاغ أن هذه المحاضرة تندرج في سياق سلسلة المحاضرات التي تنظمها أكاديمية المملكة المغربية، لتهيئ معرض "كنوز الإسلام بإفريقيا من تومبوكتو إلى زنجبار"، المزمع إقامته في الفترة من 16 أكتوبر 2019 إلى غاية يوم 25 يناير 2020، والذي سيسلط الضوء على 13 قرنا من التاريخ، "من خلال رحلة عبر الزمن تجمع بين الفن، وعلم الآثار والهندسة المعمارية والاثنوغرافيا لما يقرب من 250 من أعمال فن التراث والفن المعاصر من مجموعات فنية عمومية وخاصة بالمغرب وإفريقيا وأوروبا".