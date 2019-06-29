"خلافات حقوقية قديمة" تدفع الزفزافي إلى رفض "المبادرة المدنية"

هسبريس – نور الدين إكجان

بشكل مفاجئ لكثير من متتبعي ملف معتقلي حراك الريف، سجل القائد الميداني ناصر الزفزافي رفضه التام لأية مبادرة مدنية تروم حلحلة الملف، ولا تشرك المعتقلين ضمن المفاوضات، معتبرا أي تحرك يقوم به أشخاص خارج سياق التنسيق مع المعتقلين بمثابة "إطفاء" فقط، وذلك بعد أن تحركت العديد من الهيئات السياسية والحقوقية لعقد سلسلة لقاءات متواصلة مع بعض المجالس الدستورية والقطاعات الوزارية المعنية من أجل التسريع بالطي النهائي للملف.

ويأتي موقف "أيقونة حراك الريف" هذا ردّا على مختلف المبادرات الأخيرة، التي تردد صداها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث شرع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في استقبال بعض الهيئات والجمعيات التي نصّبت نفسها طرفاً للدفاع عن مطالب الحراك، لاسيما ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين القابعين في سجون المملكة.

وحسب مصدر مقرب من ناصر الزفزافي، فـ"الرد الحازم الصادر عنه يعود إلى خلافات عميقة بينه وبين العديد من الفاعلين في الحسيمة قبل اعتقاله، وعلى رأسهم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة علي بلمزيان، حيث كانا يتواجهان على الدوام، وخصص له ناصر يوما مباشرا على فيسبوك يتهمه بكونه عراب هيئة الإنصاف والمصالحة وبيع الريف، وغيرها من الأوصاف".

وأضاف المصدر، غير الراغب في الكشف عن هويته، أن "مبادرة اجتماع فعاليات من الحسيمة لحل الملف محمودة، لكن صراعات كبيرة بين المعتقلين الحاليين والأسماء الواردة في اللجنة تصعب من الأمر"، موردا أن "رئيس الجمعية بدوره قلل من ناصر الزفزافي غير ما مرة ونفى عنه صفة المناضل، وغير ذلك، لكن بعد اعتقال ناصر أصبح مدافعا عنه".

ولفت المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن "ناصر يعتبر أي اجتماعات بين أطراف مدنية والدولة في صالح المخزن، ولن تفيد المعتقلين في شيء"، مشددا على أن "اللجنة تتكون من مناضلين سابقين في صفوف الحراكات التي خاضها الريفيون بالمنطقة".

وفي السياق ذاته، قال علي بلمزيان، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، إن الصراع بينه وبين الزفزافي "أصبح مسألة قديمة، وكان الأمر مجرد حادث عارض"، مقرا بأنه غضب واستعمل كلمات جارحة وتراجع عنها لاحقا لأن ذلك ليس منهجه في تدبير الاختلاف السياسي، "لكن في المقابل ناصر بدوره تهجم على النهج الديمقراطي".

وأضاف بلمزيان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإطارات تستغرب بدورها مما صدر عن ناصر، الذي قد يكون توصل بمعلومات خاطئة، لكنه في النهاية حر وله موقفه الشخصي"، مشددا على أن "اللجنة لم تكن يوما تتحدث باسم المعتقلين أو غيرهم، بل تروم البحث عن حل يفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط"، مسجلا أن "الدولة عليها أن تعود إلى رشدها وتكفر عن خطئها".