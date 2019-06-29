ضبط المحتوى الدراسي مع حاجيات الصمّ يحرك جمعويّين نحو الحكومة

هسبريس من الرباط

بعد أن تم إقصاء الصم على امتداد سنوات من المساهمة في وضع المقررات الدراسية، تحاول الجمعيات الحاضنة لقضاياهم حماية حقهم في ذلك، من خلال إعداد مذكرة بكافة المطالب التي تضمن تعليما جيدا لهذه الفئة من ذوي الإعاقة، ومساواتهم مع بقية التلاميذ في الفصول الدراسية.

المذكرة التي اجتمع من أجلها نسيج جمعوي اليوم السبت في العاصمة الرباط، يتقدمه الاتحاد المغربي لجمعيات الصم، تروم تدارك أخطاء مقررات سابقة، واستثمار طرح الموضوع بأمر من الملك محمد السادس، من أجل فرض التنسيق على وزارة التربية الوطنية بغية دمج مقتضيات تصالح المجتمع مع إعاقة الصمم وتضمن للمصابين بها تعليما جيدا.

محمد البوشيخي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات الصم، قال إن "اللقاء الذي تعقده الجمعيات يروم التداول في التغيرات التي ستسري على البرامج التعليمية ومدى مواكبتها لمن يعانون مشاكل في السمع"، مشيرا إلى أن "الجمعيات ستتناول بالدراسة والمناقشة جميع المستجدات، وستحاول أن تجعل وقعها إيجابيا على ذوي الإعاقة".

وأضاف البوشيخي، خلال الندوة ذاتها، أن "العديد من الجمعيات لبت النداء، وجاءت من مناطق متفرقة من المغرب لمناقشة الموضوع"، مسجلا أنها "ستقدم ملتمسا إلى قسم البرمجة بوزارة التربية الوطنية للأخذ بعين الاعتبار وضعية الأطفال خلال مقررات الدخول المدرسي المقبل"، مشددا على أن الجمعيات مطالبة بتكثيف وتركيز الجهود من أجل تحقيق المبتغى.

بدورها، قالت شيماء آيت طوفطي، عن جمعية تواصل بطنجة، إن "اللقاء يأتي تحضيرا لملتمس سيتم تقديمه لوزارة التربية الوطنية، بعد أن عبرت عن عزمها تغيير مقررات السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي"، مشددة على أن "النصوص القرائية والدروس يجب أن تكون واضحة للأطفال".

وأوضحت آيت طوفطي أنه "يتوجب على المقررات كذلك أن تصالح المغاربة مع هذه الفئة، وأن يكتشفوا لغتها ولمَ لا تعلمها"، وطالب بإعطاء الصم كامل الفرصة في التساوي مع بقية زملائهم، مسجلة أن هذه الفئة لا تملك مناهج دراسية خاصة رغم التواصل الدائم مع مديريات التعليم، موردة أن "من بين أهم النقاط كذلك التي وجب الترافع حولها، ضرورة تكييف الامتحانات وفق وضعية الأطفال".

وفي السياق ذاته، دعت فاطمة الزهراء العاقل، عن جمعية تواصل، الجمعيات إلى الترافع من أجل حقوق الصم، مسجلة أن جمعيتها تشتغل وفق منظور يمتد لـ4 سنوات، ويهدف إلى تقوية قدرات الأطفال والتحسيس بوضعيتهم، فضلا عن تقديم خدمات مباشرة لفئة الصم، قائلة إن "قضية المقررات مهمة جدا، وستساعد في حالة الاستجابة في تصحيح وضعية المصابين بالصم".