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الرئيسية | مجتمع | الحموشي يحقق حلم طفل بارتداء زيّ الأمن الوطنيّ

الحموشي يحقق حلم طفل بارتداء زيّ الأمن الوطنيّ

الحموشي يحقق حلم طفل بارتداء زيّ الأمن الوطنيّ
هسبريس من الرباط
السبت 29 يونيو 2019 - 16:25

نظمت ولاية أمن الرباط زيارة على شرف طفل يبلغ من العمر 11 سنة، يتابع مسيرة علاج من مرض السرطان بإحدى المؤسسات الاستشفائية في العاصمة، كان قد عبر عن حلمه في أن يصبح شرطيا.

ووفق مصدر أمني فقد شملت الزيارة استقبال الطفل سعد من قبل أطر وموظفي ولاية أمن الرباط، قبل القيام بزيارة استطلاعية إلى مجموعة من المصالح الأمنية التابعة لها، خصوصا قاعة القيادة والتنسيق المختصة في معالجة الاتصالات الصادرة عن المواطنين عبر الخط "19"، كما اطلع على آلية عمل الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة وفرق السير والجولان.

وجاء تنظيم هذه الزيارة الخاصة، تبعا للمصدر ذاته، بناء على طلب من الطفل نفسه، عبر جمعية "أحلام العصافير" المهتمة بدعم ومواكبة الأطفال مرضى السرطان، وعبر فيه عن طموحاته المستقبلية في أن يصير شرطيا يخدم قضايا أمن الوطن والمواطنين، وهو ما استجاب له المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، عبر الموافقة على تنظيم زيارة خاصة على شرفه إلى مجموعة من المرافق الأمنية.

المصدر ذاته قال إن اللقاء شكل مناسبة لتقديم مجموعة من الهدايا التذكارية والرمزية للطفل سعد، من بينها زي رسمي خاص بالشرطة يحمل شارة معدنية طبع عليها اسمه الشخصي، وأضاف: "تم اختتام هذه الزيارة في جو أسري يؤكد، مرة أخرى، انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ضمن ديناميكية مجتمعية نشيطة، وحرصها الدائم على لعب دور شرطة مواطنة، قريبة من نبض الشارع المغربي وانتظارات المواطن من هذا المرفق العمومي".

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