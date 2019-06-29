24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:27
|06:16
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ولْمَغْرِبْ"
- المهارات الناعمة .. مقاربة جديدة لتسويق الذات في سوق أكثر تنافسية
- مركز الاستقبال العائلي للتميز .. مشروع يمنح الأمل للتلميذات القرويات
- "تناقض" سلوكات المغاربة يؤجج الصراع بين الأعراف والقيم المدنية
- مغاربة العالم .. هجرة "قسرية" تُهرّب يداً عاملة إلى خارج المملكة
بلافريج .. ابن سلا يعانق "الحلم الأمريكي" ويحصد ألقابا عالمية (5.00)
تقرير يضع الدار البيضاء والرباط على قائمة أغلى مدن شمال إفريقيا (5.00)
آيت إيدر يسلم وثائق تاريخية حول أحداث الريف إلى "الاستقلال" (5.00)
مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الجزائرية تنادي بإنهاء حكم العسكر (5.00)
- المنتخب المغربي يهزم نظيره الإيفواري بهدف في كأس الأمم الإفريقية - (208)
- حقوقيون يرفضون إعدام "إرهابيي شمهروش" ويطالبون بإبعاد الثأر - (141)
- بنكيران: الثروة لا تعني الثقة.. وأعضاء "الجرار" يأكلون بعضهم - (128)
- أخنوش يدعو المهندسين المغاربة إلى الانخراط في الأوراش السياسية - (56)
- صفقة بـ250 مليون دولار تدعم تطوير مقاتلات "إف 16" المغربية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحموشي يحقق حلم طفل بارتداء زيّ الأمن الوطنيّ
نظمت ولاية أمن الرباط زيارة على شرف طفل يبلغ من العمر 11 سنة، يتابع مسيرة علاج من مرض السرطان بإحدى المؤسسات الاستشفائية في العاصمة، كان قد عبر عن حلمه في أن يصبح شرطيا.
ووفق مصدر أمني فقد شملت الزيارة استقبال الطفل سعد من قبل أطر وموظفي ولاية أمن الرباط، قبل القيام بزيارة استطلاعية إلى مجموعة من المصالح الأمنية التابعة لها، خصوصا قاعة القيادة والتنسيق المختصة في معالجة الاتصالات الصادرة عن المواطنين عبر الخط "19"، كما اطلع على آلية عمل الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة وفرق السير والجولان.
وجاء تنظيم هذه الزيارة الخاصة، تبعا للمصدر ذاته، بناء على طلب من الطفل نفسه، عبر جمعية "أحلام العصافير" المهتمة بدعم ومواكبة الأطفال مرضى السرطان، وعبر فيه عن طموحاته المستقبلية في أن يصير شرطيا يخدم قضايا أمن الوطن والمواطنين، وهو ما استجاب له المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، عبر الموافقة على تنظيم زيارة خاصة على شرفه إلى مجموعة من المرافق الأمنية.
المصدر ذاته قال إن اللقاء شكل مناسبة لتقديم مجموعة من الهدايا التذكارية والرمزية للطفل سعد، من بينها زي رسمي خاص بالشرطة يحمل شارة معدنية طبع عليها اسمه الشخصي، وأضاف: "تم اختتام هذه الزيارة في جو أسري يؤكد، مرة أخرى، انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ضمن ديناميكية مجتمعية نشيطة، وحرصها الدائم على لعب دور شرطة مواطنة، قريبة من نبض الشارع المغربي وانتظارات المواطن من هذا المرفق العمومي".