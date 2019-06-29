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الرئيسية | مجتمع | "أزمة البّام".. العثماني يربط الأصالة والمعاصرة بـ"تناول المنشطات"

"أزمة البّام".. العثماني يربط الأصالة والمعاصرة بـ"تناول المنشطات"

"أزمة البّام".. العثماني يربط الأصالة والمعاصرة بـ"تناول المنشطات"
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 29 يونيو 2019 - 23:00

وجه سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات إلى حزب الأصالة والمعاصرة، غريمه السياسي، واعتبر أن "العمليات التي تمت من أجل تقويته لم تنفع في شيء"، داعيا إلى العودة إلى "خطاب المعقول".

وقال في لقاء نظمته مساء اليوم السبت الكتابة الجهوية للحزب بجهة الشرق، بمدينة وجدة، إن "هناك من تخصص في مهاجمة حزب العدالة والتنمية، وأقول لهم عودوا إلى خطاب المعقول"، مضيفا: "قاموا بإخراج الحزب الوافد، وعياو من المنشطات ولم ينفع ذلك، وها هو تاتشوفو مصيره"، في إشارة إلى الأزمة التي يعرفها "البام" هذه الأيام.

ولَم يتوقف العثماني عند هذا الحد، حيث أكد أن "أعضاء الحزب يعرفون أن العدالة والتنمية لم يولد بملعقة من ذهب مثل البعض، ومناضلوه يساهمون من جيوبهم"، قبل أن يوجه رسائل مشفرة قائلا: "هناك الآن تنشيط آخر، واش هادشي تاينفع، هذا ليس في صالح البلاد، الله يجازيكم بخير راعيو مصلحة البلد والسياسة النبيلة".

وأكد المتحدث أن حزبه يتعرض لهجومات متتالية، مشيرا إلى أن "هناك محاولات للإساءة إلى سمعة الحزب، وتهجمات فيها الباطل، ونحن واعون بذلك وندافع عن أنفسنا". وواصل: "نحن نفهم أن هذه المحاولات هدفها الإساءة الى علاقتنا بالمواطن، فماذا نفع البلد ذلك، لقد ضرنا جميعا، والمواطن فهم ونحن استدركنا الأمر".

وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الضربات، وقال: "نحن سندافع عن حزبنا بشراسة، والضربات لن نسمح باستمرارها"، داعيا الكتابات الجهوية لـ"البيجيدي" إلى الدفاع عن الحزب.

ولفت العثماني الانتباه إلى أن "العدالة والتنمية ليس حزب كلام، وإنما حزب عمل وإنجاز ومنفعة للبلد، وساهم بقوة في تنشيط الحياة السياسية، ومنحها دفعة في التخليق والجدية والمصداقية والحضور مع المواطنين"، مؤكدا أن التنظيم ساهم بالقيم التي يتبناها، والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والأخلاق و"المعقول" في خدمة السياسة بالبلد، وفق تعبيره.

وقال المسؤول الحزبي إن "من يريد الانضمام والعمل لصالح الحزب والوطن فمرحبا بيه، واللي بغا نية أخرى، وأن يخدم نفسه بالسياسة، فهذا لا مكان له بالحزب"، واسترسل: "بطبيعة الحال، هذا لا يعني أن أعضاء الحزب لا يمكنهم أن يخطئوا، لكن نحن عندما نكتشف شيئا من هذا القبيل فلنا الوسائل التنظيمية والتأطيرية التي نرد بها الأمور إلى نصابها، ونحاسب وفق القانون الأساسي للحزب ".

وتحدث المتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة عن جهة الشرق، حيث اعترف بكونها تعيش خصاصا في عدة مناطق، مؤكدا أنه يتوجب إيجاد إجابات هيكلية للبحث عن حلول لهذه المشاكل. وزاد: "المنطقة الشرقية لها برنامجها، ونحن واعون بتدارك الخصاص بمختلف الجماعات، ونحرص مع الوزراء المعنيين على تتبع الوضع، ومنفتحون ونحاول تجاوز مختلف المشاكل رفقة السلطات المختصة".

وأوضح العثماني أن "أهم مشروع ستعرفه الجهة يتمثل في ميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيجلب عددا من الاستثمارات، وسيعطي دفعة إلى الاقتصاد بالجهة، فقط يلزم بعضا من الصبر"، مشيرا إلى أن "هذه المنطقة بها خصاص، وهناك جهود لمواجهته وتجاوزه، ومعالجة الإشكالات المطروحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ابو انس ج- السبت 29 يونيو 2019 - 23:13
الاحزاب في المغرب ما هي دورها؟ و لم تصلح؟ في اوربا الاحزاب هي من اجل الوصول الى السلطة كاملة غير ناقصة...و اما في المغرب علاش الاحزاب اصلا بما ان الحكومة محكومة و لا اهمية لها...بل نرى رؤساء احزاب غير احرار و يرتعدون و يخافون من عدة اشياء...
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2 - TEXAS السبت 29 يونيو 2019 - 23:19
إنهيار حزب الأصالة والمعاصرة ماهو إلا لعبة تستخدمها الدولة العميقة لتفكيكه وإلتحاق مناضلي هذا الحزب في حزب التجمع الوطني للأحرار للتصدي للعدالة والتنمية ومن هذا المنبر أقول أن الأحزاب في المغرب لامصداقية لها وفاشلة.
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3 - Tach السبت 29 يونيو 2019 - 23:21
العثماني يتحدت وكانه في عالم اخر.الناس باغا الخدمة ماشي الهضرة.الكل يعرف تاريخ حزبكم وما فعله حزبكم في المواطن واخر قرار اتخدتموه هو الاعتراف بمدارس الطب الخاصة في فترة تعرف فيها احتقان واضرابات.الكل يعرف من ا خد تقاعد سمين 7الملايين وطبق على الموظفين الحلقة الضعيفة ما اسماه اصلاح التقاعد.الواقع يتكلم عنكم .لا تحاولوا لعب دور الضحية .فهده لعبة مكشوفة انتم تستغلون العقول الضعيفة لتوظيف الدين .انتم شوهتم ديننا .فضائح الحجاب المحلي وفساد في الشواطئ وغش في الامتحانات .
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4 - سعيد صادق السبت 29 يونيو 2019 - 23:21
"فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى". لابد من الاعتراف ان العمل السياسي فقد مصداقيته عند معظم المكونات الشعبية.
رجالات المرحلة الاحرار القادرين على تغيير الاوضاع المزرية محاربون و مضيق عليهم حيثما رحلوا و ارتحلوا.
للاسف الساحة السياسية اضحت شبه فارغة لذلك عزف الناس، والكلام و الخطاب لم يعد مجديا.
تطلعات الشعب في واد و السياسيين يغردون في واد أخر، والله المستعان.
اليك الله يا وطني...
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5 - سعيد سعدات السبت 29 يونيو 2019 - 23:29
ولَم يتوقف العثماني عند هذا الحد، حيث أكد أن "أعضاء الحزب يعرفون أن العدالة والتنمية لم يولد بملعقة من ذهب مثل البعض، ومناضلوه يساهمون من جيوبهم"، قبل أن يوجه رسائل مشفرة قائلا: "هناك الآن تنشيط آخر، واش هادشي تاينفع، هذا ليس في صالح البلاد، الله يجازيكم بخير راعيو مصلحة البلد والسياسة النبيلة....انتهى كلام السيد المختص في علم النفس اما نحن فنقول سيسقط تجار الدين سقطة مدوية في القادم من الاستحقاقات المقبلة والأيام بيننا .
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6 - الكيل بمكيالين السبت 29 يونيو 2019 - 23:30
خطابات السياسيين دياولنا تصيبني بالغثيان. لكن لا يسعني الا ان اذكرهم بقول الله تعالى "كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون" صدق الله العظيم.
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7 - Hassan السبت 29 يونيو 2019 - 23:32
حزب العدالة والتنمية لا تنافسه أحزاب المعارضة بل الأحزاب التي تتقاسمه المسؤولية الحكومية . الأغلبية غير منسجمة . التطاحن حول التحكم يعطي للعدالة والتنمبة فرصة للحكم
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8 - midelti السبت 29 يونيو 2019 - 23:34
أن "أعضاء الحزب يعرفون أن العدالة والتنمية لم يولد بملعقة من ذهب مثل البعض.ولاكن السي ركم دخلتو ؤلقتو الملعقة من ذهب ؤصعيب بش تفطنو منها.
ازول.
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9 - صريح السبت 29 يونيو 2019 - 23:37
الاحزاب التي تحترم نفسها والتزاماتها تبين وتقدم للشعب منجزاتها وهؤلاء يقيمون الاحزاب الاخرى ويتسلقون على مشاكلها الداخلية ويفرحون بما اصابها ....اللهم قنا شركم .
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10 - Alhamd السبت 29 يونيو 2019 - 23:39
مساكين هؤلاء الباجدا، مظلومين و مقهورين و محاربين، أود فقط أن أعرف ممن يشتكون، العفاريت و التماسيح(قديمة) ابحثوا لكم عن كائنات أخرى، اما إن كنتم تقصدون أعلى سلطة في البلاد، و إن كنتم تفهمون و تحترمون أنفسكم و إن كنت مكانكم والله لن ابق يوما واحدا في الحكومة و لا في السلطة. إن كنتم أحرار قولوها صراحة، فإن لم تسطعوا ذلك، أقولها بدلكم لا أعلى سلطة و لا الشعب يريدكم، اذهبوا من دون رجعة. أغبى قرارات و أظلمها أخذت في عهدكم. ركبتم على الدين و جهل الفقراء للتمسك بالسلطة و حولتموها إلى حب الشعب لكم و ظننتم كذلك. اما الشعب الحر المقاطع لامثالكم فيتحمل وحده مسؤولية هذا الوضع
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11 - محمد جلال السبت 29 يونيو 2019 - 23:40
جميع الدكاكين السياسية المغربية من أحزاب ونقابات لا يفقهوا إلا في تغيير حياتهم المعيشية من الأسوء إلى الأحسن على حساب أموال المغاربة ،ولا يوجد بين القنافد أملس.وخير دليل عل ذلك هو ما أسفرت عليه النتائج التي وصل اليها كبار الحزب الحاكم.
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12 - Abdou40 السبت 29 يونيو 2019 - 23:42
يجب أن تعرف السي العثماني أن خطاب المعقول لا تملكونه لا أنتم و لا باقي الدكاكين السياسية. المعقول يجب أن يترجم من خطابات إلى أرض الواقع في التعليم و الصحة و الأمن و العدل في حين أن التذمر وصل إلى أقصاه لدى الأغلبية الساحقة من المواطنين و المواطن لم يعد يثق في كلامكم، ما انتم إلا حكومة هواة لم تصدقوا بعد أنكم وصلتم إلى كرسي السلطة فأصبحتم تعبثون يمينا و شمالا و تسيرون في الأرض بدون بوصلة. شتان بينكم و بين من يمارس السياسة النبيلة.
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13 - أسامة السبت 29 يونيو 2019 - 23:44
نريد تقليص حجم الحكومة و الاحزاب في المغرب لعدم وجود اي منفعة فقد الكلام الفارغ. اقتربت نهايتكم يا تجار الدين انتظروا نتائج تصويت كارثية بالانتخابات.
You have no skills or responsibilities to run this country, please leave us alone we need more young and competent politicians, not talkers with no action.
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14 - Fassi السبت 29 يونيو 2019 - 23:46
يقول المثل المغربي: (اللي تشفّى دابا يتّبلى).
قل أسي العثماني ومعك زعيمكم: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
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15 - kawni السبت 29 يونيو 2019 - 23:52
المواطن ليس مغفلا او جاهلا حتى يعتقد ان البام هو سبب افساد علاقته بحزبكم او بحكومتكم وعلى راسها سيادتكم بالعكس فسوء تدبيركم لشؤون البلاد والعباد وقلة حنكتكم السياسية وجهلكم التام وتخبطكم وعجزكم في حل المشاكل العالقة للمواطن وتاطئكم وغدركم به هو من ابعد الهوة بينكم وبينه حتى انه يدعو الله صباح مساء ان يعجل برحيلكم كحزب منبوذ عن الساحة السياسية لاننا لذغنا وخدعنا فيكم ومنكم فما تركتم مجالا ولا قطاعا الا افسدتموه ودمرتموه وما اصلاح نظام التقاعد الا دليلل على حقدكم وغدركم للمواطن وهذا وحده كاف لرميكم الى مزبلة التاريخ اذا هي قبلت بكم الله يخذ فيكم الحق
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16 - كريم السبت 29 يونيو 2019 - 23:55
ارتفاع المديونية تفاقم ازمة التشغيل الوضع الصحي والتعليمي نسبة النمو الدي كان في الحكومات السابقة مابين 5 الى 6 بالماءة دخالتم لمحاربة الفساد اين وصل هده المشاكل سببها البام اليس كدلك اتركو الاحزاب وشانها
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17 - Alhamd السبت 29 يونيو 2019 - 23:58
إذا كنتم أحرار أبناء أحرار، سموا الذين يحاربونكم. إن كنتم أحرار أبناء أحرار قدموا استقالتكم لأنهم صراحة لا يودون رؤيتكم يوما واحدا كما أحرار و شرفاء الشعب الذين يرفضون الاقتتات على فتاة جمعيتكم . ذكاؤكم لن يفيد البلاد في شيء لأنه مبني على إستغلال الدين و الفقراء. و الخطأ الوحيد الذي ارتكب في هذه البلاد هو قيام حزب على هذه الخلفية. و هذا معروف عبر التاريخ، من أراد الإمساك بالسلطة عليه بالدين و الغلبة(المساكين).
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