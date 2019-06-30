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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تُواصل اقتطاع أجور الموظفين المضربين في عز الصيف

الحكومة تُواصل اقتطاع أجور الموظفين المضربين في عز الصيف

الحكومة تُواصل اقتطاع أجور الموظفين المضربين في عز الصيف
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 30 يونيو 2019 - 17:00

تواصل حكومة العثماني سياسة الاقتطاع من أجور الموظفين المغاربة المضربين عن العمل، إذ استنكر عدد من الأساتذة والإداريين اقتطاعات جديدة من أجرة شهر يونيو الجاري تراوحت ما بين 400 و500 درهم، في وقت كان يُنتظر فيه دخول قرار الزيادة في الأجور حيز التنفيذ.

وقالت مصادر نقابية إن أطر "التعليم والصحة هما الأكثر تضررا من اقتطاعات أجرة شهر يونيو، بالنظر إلى استمرار الاحتجاجات في هذين القطاعين طيلة الأشهر الماضية أمام عجز الحكومة عن إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة".

وكانت الحكومة، في شهر ماي، اقتطعت من أجور الموظفين العموميين المضربين في قطاعي التعليم والصحة ما بين 600 و1400 درهم، بسبب انخراطهم في الإضرابات العامة والفئوية.

وقال أستاذ منتقداً سياسة الأجرة مقابل العمل: "مع إدخال الأساتذة جميع نقط المراقبة المستمرة يتوصلون بالاقتطاع من أجرة يونيو"، وزاد ساخراً: "مع انتهاء امتحانات البكالوريا والجهوي والوطني بصحتنا اقتطاع شهر يوليوز. وطبعا مع انتهاء الدورة الاستدراكية وتوقيع محاضر الخروج اقتطاع آخر في انتظارنا".

وتؤكد النقابات أن الاقتطاعات المتتالية من أجور الموظفين "غير قانونية وتفتقد أية مشروعية"، في ظل غياب قانون الإضراب الذي يؤطر عملية إضراب الموظفين.

ويرى عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE ، أن "الاقتطاعات من أجور الموظفين، التي تتزامنت مع المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، غير قانونية ولا مصداقية لها".

وأوضح الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أنه في "الدول الديمقراطية يخوض الموظفون إضرابا لمدة يوم واحد وتتفاوض الجهات المسؤولية معهم لحل المشاكل العالقة، بينما في المغرب نخوض إضرابات لأسابيع (أساتذة التعاقد والزنزانة 9) بدون تحقيق أي نتيجة".

وأضاف المتحدث أن النقابات في عدة دول تعوض المأجورين بعد اقتطاع الحكومات لأجرتهم بسبب إضرابهم عن العمل، مشيرا إلى أن هذا "الأمر غير ممكن في المغرب؛ لأن النقابات القطاعية لا تتوفر على دعم الدولة الذي يذهب فقط إلى المركزيات النقابية، ناهيك عن ضعف نسبة الانخراطات".

ودعت النقابة ذاتها، في رسالة سابقة، الحكومة إلى "وقف كل التدابير اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الإضراب، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين".

جاء ذلك بعدما اشتكى عدد من الموظفين من عدم قانونية الاقتطاعات الحكومية، التي تأتي في وقت غير مناسب وتزامنا مع بداية موسم الاصطياف. كما أن غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، الذي لا يزال حبيس البرلمان، يسائل مشروعية الإجراء الحكومي؛ وهو ما دفع بعض المتضررين إلى التلويح باللجوء إلى تصعيد جديد من بوابة مقاضاة الدولة أمام المحاكم الإدارية، لإسقاط الاقتطاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - faress الأحد 30 يونيو 2019 - 17:11
الاجر مقبل العمل،هذا مفروغ منه...
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-43
2 - العمل مقابل الاجر الأحد 30 يونيو 2019 - 17:13
الجر مقابل العمل قاعدة تايتة في جميع دول العالم منها الصاعدة باسيا وامريكاالاتينية او المتطورة بدول الشمال
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-37
3 - ملاحظ الأحد 30 يونيو 2019 - 17:13
ما يجب التساؤل عنه والاهتمام به هو مصير الاموال المقتطعة
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42
4 - سعيد المغربي الأحد 30 يونيو 2019 - 17:17
غريب امر الموظف ،،،،التسيب والعمل العشوائي وانعدام المسؤولية ،لو كنتم في دولة تحترم نفسها ومواطنيها لتم التشطيب النهائي على الغالبية العظمى من النوظفين والاداريين وبمختلف الدرجات والرتب،...استحضروا الضمير المهني وانكم ستحاسبون يوم القيامة على الاخلال بواجبكم ،انا لا بهمني من سيقول بانني عياشي او كذا وكذا اصلا كلمة عياشي كلمة زنقاوية مختصة فقط بالفاشلين والجبناء...لسنا ضد الاضراب ولكن هناك ضوابط واوقات معينة ام ان تصبح الامور تسيب وابتزاز فهذا لا يقبله العقل السليم ...وفي نفس الوقت نثمن على بعض الموظفين والاداريين الذين يحبون عملهم ويحاولون قدر المستطاع تقديم كل ما لديهم او بالاحرى الواجب المهني المفروض عليهم ....مع العلم لست بموظف
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-6
5 - مقاول الأحد 30 يونيو 2019 - 17:18
ماحدها تتقاقي وهي كتزيد فالبيض
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20
6 - مواطن مغربي الأحد 30 يونيو 2019 - 17:21
تلك أموال الشعب ومن حق الحكومة اقتطاع ايام الإضراب.. هناك بعض الأساتذة يضرب عن الدراسة في المدرسة العمومية ولا يتغيب عن التدريس في المدرسة الحرة.. وآخرون يحرضون التلاميذ على عدم الحضور ويدهبون للجلوس في المقاهي
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3
7 - نورالدين احفير الأحد 30 يونيو 2019 - 17:26
الاجرة مقابل العمل كماةهو معمول به في جميع الدول لايعقل موظف لا يعمل و يريد اجرة
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8
8 - مغربي ..... الأحد 30 يونيو 2019 - 17:26
السي العثماني. .لقد صوت المغاربة على حزبكم لتحسين ظروف عيشه و الاشتغال على الرقي بهذا البلد. .أما الان قد ظهرت عليكم علامات الثراء و صار المواطن المغربي عدوا لدودا لكم. .إذا كان الأجر مقابل العمل. .هل وفرتم ظروف العمل و تمرد الموظف و امتنع؟ ؟ تذكروا أن من الموظفين من يعيل اسرا براتبه الهزيل ..تذكروا و انتم تركبون سيارة المرسيدس ..ان هناك أطرا تقترض نصف قيمتها لامتلاك سكن بسيط ..تذكروا أن من الموظفين من يفكر في أضحية العيد التي تعادل قيمتها حذاء ينتعله أحد أعضاء حزبكم. ..
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19
9 - red 1 الأحد 30 يونيو 2019 - 17:26
ما بالكم ايها الاساتذة تريدون خوض الاضراب والعطل الصيفية والراحة والاستجمام والاموال ...اشنو بغيتو تكونو نتوما اشنو كتصنعو لينا ...انتم لستم اهلا لتدريس اولا وليست لديكم الكفاءة وانشاتم لنا جيلا جاهلا بغبائكم وقلة خبرتكم وتدني مستواكم الثقافي والعلمي حتى اصبحنا نعيش مع فقاعات بشرية تطفو فوق الارض تراها مملوءة رؤيا العين وجوهرها فارغ
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-5
10 - محمد الأحد 30 يونيو 2019 - 17:27
عدم الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين لا يوجد الا في المغرب. و مع ذلك هنا من له الشجاعة ان يطالب بعدم الاقتطاع. اتذكر موظفي الداخلية كانوا يضربون الخميس و الجمعة من اجل السفر و الويكاند. كانت السيبة .
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5
11 - أبوهاجر الأحد 30 يونيو 2019 - 17:31
الحكومة ظنت نفسها ذكية للغاية حينما أخرت الإقتطاع إلى ما بعد انتهاء الإمتحانات وتعبئة النقط عبر بوابة مسار. وكأن الدخول المدرسي القادم لن يعود مجددا وتعود معه الاحتجاجات والإضرابات ولربما الإضراب المفتوح
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6
12 - abid الأحد 30 يونيو 2019 - 17:31
على من تضحك النقابات ،اذلايعقل ان تسمر في الضحك على الموظفين، فالنقابات التي تدعمها الحكومة ، فالمنتظر منها هو التدجين والهاء الموظفين ،فاللعبة قائمة على ان

تعلن النقابات استنكارها والحكومة في الدفع من تحت الطاولة والموظف يؤدي وهكذا تستمر اللعبة الى ان يستيقض الموظفون ويكفروا بشئ ااسمه العمل ويكونوا لاننفسهم تنسيقية او ماشابه للدفاع وتسطير ألمطالب وان لايتزعمها سخص لان هذا تسهل السىيطرة عليه والاستفراد به .
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8
13 - بادية للعيان!!! الأحد 30 يونيو 2019 - 17:32
للعلم، ما دامت المراسيم المتعلقة بالزيادات في الأجرة غير منشورة في الجريدة الرسمية إلى حدود الساعة، فإن مصالح وزارة المالية لن تضخ في جيوب الموظفين سنتيما واحدا!!!
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9
14 - Moumine مؤمن الأحد 30 يونيو 2019 - 17:32
جاء في المقال: "تواصل حكومة العثماني سياسة الاقتطاع من أجور الموظفين المغاربة المضربين عن العمل". هذا يدل على أن الاقتطاعات مستمرة منذ شهور، ربما منذ سنوات. بينما تردد النقابات وتؤكد أن الاقتطاعات المتتالية من أجور الموظفين "غير قانونية وتفتقد أية مشروعية". السؤال المنطقي المطروح هو: لماذا لم يقم المتضررون بمقاضاة الدولة أمام المحاكم الإدارية، لإسقاط الاقتطاع؟
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5
15 - فريد الأحد 30 يونيو 2019 - 17:33
أخدم تتخلص هذا هو الطبيعي. كلنا نتمناو نتخلصو بلا منديرو حتى حاجة.
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3
16 - ناصح الأحد 30 يونيو 2019 - 17:33
بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات و ادخال. ...... هدا جزء من مهامك و من صلب وظيفتك ااااااستاذ و ليست منة منك تستحق عليها الثناء و الشكر ....... بس .
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3
17 - Laila الأحد 30 يونيو 2019 - 17:33
واين هي الزيادة التي تتحدثون عنها .تسلبون ولا تعطون .المحاسبة فقط تطال أصحاب الأجور المتوسطة والضعيفة...اما بالنسبة لأصحاب الملايين فحتى الضرائب يعفون منها.
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7
18 - zebio الأحد 30 يونيو 2019 - 17:34
chaque travail mérite salaire. pas de travail pas de salaire
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4
19 - استاذ الأحد 30 يونيو 2019 - 17:36
بل إن الاقتطاع وصل حد 1100 درهم خلال الشهرين الماضيين، وهذا حيف كبير، يتنافى مع روح الدستور الذي يضمن الحق في الاضراب،إنها حكومة أسوأ من الاستعمار.
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2
20 - الطنز العكري الأحد 30 يونيو 2019 - 17:38
الاقتطاع للمضربين والزيادة للجميع .نحن كمضربين لا يهمنا الاقتطاع .فنحن سندافع عن حقوقنا ومن سن قاانون الاجر مقابل العمل المستفيد من ريعه السمين فنقول له ان كنت عبد للمال وتدعي النضال فنحن المناضلون والتاريخ يسجل مادا سرقنا نحن وما سرقت انت يا من يدعي نظافة اليدين.فانت سرقتنا بالقانون واقتطعت من اجرنا بدون قانون.
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1
21 - مواطن الأحد 30 يونيو 2019 - 17:38
الاقتطاع ينفذ فورا و بدون اجتماعات او مراسيم عكس الزيادة فعليك الانتظار و التحلي بصبر ايوب.
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4
22 - rachid الأحد 30 يونيو 2019 - 17:39
انا استاذ فالخصوصي 15 عام هذي مقاتل مع الوقت . سيرو شوفو طوموبيلات لمبلاصيين حدا المدارس والاعداديات والثانويات وجميع المؤسسات العمومية مكين غير الفخمة والغالية الثمن .الموظف العمومي احسن مهنة في المغرب والدول الفاشلة .
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-4
23 - حميد الأحد 30 يونيو 2019 - 17:40
هذا هو القرار الوحيد الذي ايدته واؤيده لأنه لا يمكن بالمطلق ولا بالمنطق أن يحصل المضرب على الأجر ضدا على كل القوانين والأعراف التي تحكم كل الدول فالموظف الذي يقوم بالاضراب ومن باب التضحية والنضال يجب عليه ان يرفض هو ان تكون أيام الإضراب مؤداة لا أن يحاول هو عبثا أن تكون مؤداة فهذه من أهم الخطوات التي يجب اتباعها .
والموظف لا يجب عليه أن يكون انانيا لأنه حينما يقوم بالإضراب فإنه يتكرفس على الشعب الذي هو مصدر الأجر الذي يتلقاه وبالتالي لا يمكن للشعب أن يقبل اثنان وهو لا يريد قبول الضررين
الى الامام المحكومة في هذا المجال
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-1
24 - أمير الغابة الأحد 30 يونيو 2019 - 17:41
في ظل الفراغ الذي يعيشه المأجورون وغياب الإلمام بالقانون حتى من قبل جل رجال ونساء التعليم أنفسهم وفي غياب شبه تام ل"النقابات" بل وموالاتها ل"الحكومة" فإن هذه الأخيرة خلا لها الجو للعبث بأرزاق أبناء الكادحين لأن هذه الإقتطاعات غير مشروعة ولن تزيد الطين إلا بلة وسنتوجه-نحن المأجورون- إلى مختلف المحاكم وسننصف إنشاء الله تعالى.
لن نسكت بعد اليوم والله يمهل ولا يهمل.
المرجو النشر...
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0
25 - عبدالله الأحد 30 يونيو 2019 - 17:46
عندكم الزهر اما المعقول خصكوم الطرد لان في حتى دولة تطول الاضرابات فيها بحال لي درتو انتما، دابا النقابات البزناسة على ظهر الكوانب هما لي خصهوم يخليوكوم لان ماكاينش الخلاص بلا خدمة في حتى دولة. بغيتو تردو البلاد غابة لي ما عجباتوس الخدمة ويرفض التعاقد ما عليه الا البحث عن خدمة اخرى ، الصيد في البحر بالقصبة راه بلا عقد سيرو صيدو.
الضصارات والهماج ما عمر البلاد تزيد القدام معاكم ، الكسل وصفر ضمير او بغيتو العسل، خليتو اولاد الشعب بلا مدرسة والآن خلصو التمن، قالك عطلة الصيف مسكين باغي العطلة على ظهر الشعب.
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0
26 - محمد بنحدة الأحد 30 يونيو 2019 - 17:47
حكومة الزيادات والاقتطاعات والغلاء هذا هو ما جناه المغاربة من العدالة والتنمية التي تحل كل مشاكلها من جيوب المواطنين وتحرص على الحفاظ على جيوبها لانها تعد لنفسها معاشا مريحا مثل الذي حصل عليه المنقذ الذي فعل للمغرب ما لا يعوضه عليه أحد إلا الله وكلهم فعلوا ما لا يعلم حقيقته إلا الله
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27 - مغربي الأحد 30 يونيو 2019 - 17:49
يجب المزيد من الصرامة. حتى ينضبط الجميع في عمله مثل الموظف والاستاذ والطبيب مثل ما كان عليه اخوانهم الاعزاء الشرفاء في الماضي.
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1
28 - شعب اتعاون معنا الأحد 30 يونيو 2019 - 17:56
شعب صدقة عالله بغاو كلشي فابور حتى الخلصة بغاوها تواصلهم بدون عمل. كلشي كيطلب اللي عندو واللي معندوش ياسبحان الله
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1
29 - عمر الأحد 30 يونيو 2019 - 18:02
اما انني اعيش على سطح كوكب غير كوكب الارض ام انني انتمي الى مجموعة البلداء الذين لم يستوعبوا ما هي النقابة والنقابي.النقابي اداة بين يدي اسيادهم والا فمباشرة بعد الاقتطاع يجتمع المضربون ويتخذون قرارا بالدرجة الاولى ضد النقابات.
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0
30 - علي او عمو الأحد 30 يونيو 2019 - 18:09
هل لدين في المغرب أية ديمقراطية و هل هناك قانون يُحترَم من طرف السلطات المخزنية ؟ كل ما هنالك هو أن السلطات تَفرِض على الشعب المغربي ما تشاء لاعتبارها الشعبَ عبداً مملوكاً تتحكَّم فيه كما تُريد .. لا قيمة للشعب المغربي عند هذه الشرذمة المتحكِّمة . و لكن على الشعب المغربي أن الديمقراطية آتيةٌ لا محالة و الحرية و العدالة الاجتماعية قادمة و ستزول كل العقبات التي تُعيق تقدُّم المجتمع .
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0
31 - منسلطعون الأحد 30 يونيو 2019 - 18:11
الأجر مقابل العمل ... و الحقوق مقابل الواجبات
أين الثروة ؟؟؟
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0
32 - كسول الأحد 30 يونيو 2019 - 18:13
ايلا عطاك العاطي متحرث متواطي. خدم يالتاعس على الناعس
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0
33 - abdo الأحد 30 يونيو 2019 - 18:14
كان ألأولى من ألسيد العثماني أن يسائل نفسه لماذا يضرب ألأساتذة و الأطباء المغاربة عن ألعمل و يساهم في حل مشاكلهم بدل سياسة لوي الدراع التي لا تزيد العصيدة إلا تعصيدا ؟؟؟؟؟؟؟
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34 - adil الأحد 30 يونيو 2019 - 18:16
عجيب هذا الشباب المغربي كانوا بدون عمل ،يطلبون العمل بأي طريقية لاهم ملوا الحيات ،لما وجدت
الحكومة لهم الحل اتفقوا وقالوا نعم وفتحت عيونهم
( تمسكوا وضنوا انهم تمكنوا ) هذا نوع من الخدك
وضوا اهم خدعوا الحكومة بل خدعتم الشعب المغربي
( واقول لكم : فتمسكنوا لما تتمكنوا لا ن الندم سيكون كبير )
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0
35 - ali الأحد 30 يونيو 2019 - 18:16
إذا طالبت ببعض الحقوق لن تحصل عليها لأن الأموال تكفي المسؤولين الكبار فقط، وإذا قمت بالاضراب فسيف الاقتطاع ينتظرك، وإذا تظاهرت في أي مكان يكسرون أطرافك وجمجمتك، يريدونك إذن أن تذهب إلى العمل وتضع رجلا فوق أخرى وتقشب مع التلاميذ و اللي بغا يقر العام طويييييل.
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-1
36 - مجرد وجهة نظر الأحد 30 يونيو 2019 - 18:17
الاقتطاع مورس من قبل وأعطى أكله فلا شيء بدون ثمن . لقد اقتطع من اجرتي التي لم تكن تتجاوز 3500 درهم ابان 95 إلى 97 ما يفوق 2500درهم تحت لواء ه.و.ت.وانتزعنا سنوات جزافية والتسقيف وترقية استثنائية لمن وظف قبل 1980 ، فلا تفشلوا وتذهب ريحكم .ماضاع حق وراءه مطالب
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37 - عبدو الأحد 30 يونيو 2019 - 18:18
فرغم التمثيلية الضعيفة للنقابات، فالاضرابات آخذت في النمو في اتجاه الغير المنتمين لذيها. مما يعني أن النقابات في واد والموظفين في عطلة يجب أن تكون غير مؤداة
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38 - bouthirit الأحد 30 يونيو 2019 - 18:19
الأجر مقابل العمل قاعدة معمول بها في كل الانضمة الاقتصادية العالمية. ومن يصوت علي من الموظفين ب j'aime pas . يعتبرون غير ديمقراطيين ولا يرغبون في تطبيق الحق وتقبله . نعرف ان التعليم والصحة زج بها في صراع مع الحكومة لاكن القاعدة العالمية في التوضيف لا تودي الأجرة للمضربين في كل الدول المتقدمة . في فرنسا وألمانيا وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا الخ .
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