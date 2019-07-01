نقابي: نسبة النجاح لن تخفي واقع التربية والتكوين

إبراهيم الحافظون من سطات

قال محمد الخفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن قطاع التربية والتعليم يعرف تحوّلا ديموغرافيا، وعاش سنة استثنائية سوداء بسبب التوتر والاحتقان والإضرابات والاعتصامات، التي ووجهت بالتدخلات الأمنية بشتى الوسائل، مخلّفة شهيد الأسرة التعليمية والحركة النقابية عبد الله حجيلي، معتبرا الحدث وصمة عار على جبين الدولة في إطار رؤيتها الاستراتيجية المعتمدة على الضرب المادي والمعنوي.

وأوضح القيادي النقابي، خلال لقاء تواصلي نظمه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسطات، الأحد، تحت عنوان "مستجدات الساحة التعليمية ومسار الحوار الاجتماعي"، أن نسبة النجاح في الامتحانات الإشهادية البالغة 64 في المائة لن تخفي أو تحجب الواقع المأزوم وسوء تدبير قطاع التربية والتكوين، نظرا إلى النكبة التربوية التي عرفتها بعض المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني، وصل بعضها في الجنوب إلى حدّ إغلاق جميع الأسلاك بسبب احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأكّد الخفيفي أن أسرة التعليم بكل مكوناتها جسم واحد لا يتجزّأ، وطالب بإشراكها في تنزيل القانون الأساسي وعدم تغييب آرائها، للخروج بقانون موحد ودامج للفئات، معالج لجميع الاختلالات التي يعانيها القطاع.

وكشف الخفيفي أن أي نقابة لم تتوصل إلى حدود الآن، بعد مرور 6 سنوات، بصيغة للنظام الأساسي، مشيرا إلى أن ذلك يثير الشكوك. كما سجّل ضعف الوزارة في التدبير، واعتمادها سياسة الاختباء عوض مواجهة المشاكل بشجاعة وإرادة سياسية لحل الملفات وتفادي الاحتقان.

واستحضر الخفيفي تقرير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا إياه تقريرا خطيرا، وفاضحا وكاشفا لاختلالات كبرى واختلاسات بالملايين يعرفها القطاع. واستعرض بعض الأمثلة عن تلك الاختلالات، موضحا أن النقابة التي يمثلها تنتظر، إلى جانب نساء ورجال التعليم، إجراءات ما بعد التقرير، في إطار تحديد المسؤولية وربطها بالمحاسبة المثبتة في الدستور، عوض تبجّح الوزير في البرلمان بـ"أن الأمور بخير وعلى خير".

وفي السياق ذاته، أبرز إدريس العبار، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، أن المكتب النقابي يتابع مآل الملفات المطلبية لجميع الفئات، مشددا على التزام التنظيم النقابي الذي ينتمي إليه بجميع مطالب رجال ونساء التعليم.

وتطرق العبار إلى الاحتقان غير المسبوق الذي شهدته هذه السنة بتنظيم الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالإنصاف وجبر الضرر، والاستجابة للانتظارات، التي قابلتها الوزارة بالتسويف والمماطلة، يضيف العبّار، الذي نعت ملف المرسبين، الذين تم إسقاطهم من الامتحان المهني الخاص بالإدارة التربوية، بـ"الملف الساخن"، حيث خاضت الأطر الإدارية سلسلة من المعارك، واصفا ذلك بالمجزرة في حقها. وأكد أن مطالبها مشروعة، داعيا الوزارة إلى الاعتراف بخطئها، والعمل على إصدار لائحة استدراكية. كما شكك في مصداقية الامتحانات، وقدّم أمثلة عن ذلك، مشيرا إلى غياب الرؤية لإنجاح المدرسة العمومية، وسوء تدبير القطاع على المستوى المركزي.

واعتبر العبار النظام الأساسي تراجعيا أجهز على المكتسبات، ووصفه بالمعضلة الخطيرة جدّا لكونه غير عادل وغير محفّز، مقدما بعض الأمثلة عن ذلك كالتغيير الذي سيطرأ على كيفية التعامل مع الرخص والشواهد الطبية ومعالجتها. كما سجّل عدم تصنيف الوزارة للأمراض المعدية المنتشرة داخل الفصول الناتجة عن الاحتكاك بين عناصر مكونات الفصل الدراسي، مقابل معاقبة الأساتذة على المرض بالإجهاز على أجرتهم، داعيا إلى الحفاظ على المكتسبات والبحث عن الحوافز.

من جهته، قال الحبيب الفائز، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بالدار البيضاء-سطات، إن أسرة التعليم بالجهة، التي تضم 16 إقليما، تعرف مشاكل تعتبر جزءا من المشاكل العامة.

وأكد الحبيب على تقوية الهيئات النقابية بالجهة لتكون قادرة على رفع التحديات، وعلى رأسها الدفاع عن المدرسة العمومية لمواجهة تدميرها من قبل جهات معيّنة لتشجيع التعليم الخصوصي، منوّها بالنتائج التي حصدها تلاميذ التعليم العمومي في الامتحانات الإشهادية. كما شدّد على مطلب الحركة الجهوية لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأسرة التعليم.