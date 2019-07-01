تحفيزات مادية مباشرة تدشن تطبيق النظام الجديد لموظفي الأمن

هسبريس من الرباط

دخلت المقتضيات الأولى التي حملها النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني حيز التنفيذ. وشملت المرحلة الأولى من الإصلاحات، التي خضع لها القانون المنظم للوظيفة الشرطية، توصل موظفي الشرطة بكافة رتبهم ودرجاتهم نهاية شهر يونيو الجاري بزيادة مادية في رواتبهم الشهرية، وهي الزيادة التي تم ضخها دفعة واحدة في رواتب موظفي الشرطة، مع احتسابها بأثر رجعي ابتداء من بداية شهر يناير من السنة الجارية.

وصُرفت الزيادة الجديدة في رواتب نساء ورجال الشرطة، والتي تراوحت نسبها بين 11.42 بالمائة من صافي الراتب الشهري بالنسبة إلى حراس الأمن، و4.51 بالمائة من راتب ولاة الأمن، يأتي في سياق النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمالية لموظفي الشرطة، والتي ستشمل أيضا الرفع من القيمة المادية لجميع التعويضات التي يستفيد منها موظفو الأمن الوطني بمختلف رتبهم، خصوصا تلك المتعلقة بالتعويض عن الأخطار والمهام والتعويض عن الأعباء وكذا السكن والمسؤولية، فضلا عن التحفيزات المادية المستمدة من زيادة الأرقام الاستدلالية المحددة للأجرة.

وهكذا، اعتمدت المرحلة الأولى من تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني على تحقيق المكاسب المادية المباشرة لفائدة موظفي الأمن، والتي شملت، إلى جانب الزيادة الصافية في أجور نساء ورجال الشرطة، الرفع من قيمة التعويضات عن السكن، مع إدراج هذه التعويضات، في العناصر الأساسية للأجرة، التي على أساسها يحتسب مبلغ معاشات التقاعد، بمعنى أن تعويض السكن سيصبح من مشتملات المعاش بعد بلوغ سن التقاعد.

وفي تعليقه على هذه الزيادات، أكد مصدر أمني أنها تبقى معقولة، وتستجيب لطبيعة المهام والوظائف التي تضطلع بها مصالح الأمن الوطني، مشيرا إلى أن هذه التعويضات، التي تم ضخها مباشرة ودفعة واحدة في الرواتب الأساسية لموظفي الشرطة، خضعت لاقتطاع الضرائب القانونية، وفق نسب بلغ أقصاها 41.66 بالمائة بالنسبة إلى التعويضات التي يستفيد منها ولاة الأمن، مقابل 19.47 بالمائة فقط بالنسبة إلى التعويضات التي تستفيد منها فئة حراس الأمن.

وفي سياق متصل، تنتظر أسرة الأمن الوطني في القادم من الأيام الشروع في تنزيل المرحلة الثانية من مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، والتي من المنتظر أن تحمل جملة من المكاسب المادية غير المباشرة لفائدة موظفي الأمن الوطني، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح منظومة الاستفادة من الترقية في الدرجة، وتحسين المسار الوظيفي للشرطي، فضلا عن إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات في صفوف الأمن الوطني.

ومن المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في نسخته الجديدة، والتي تم اعتمادها كأساس للترقية السنوية في الدرجة برسم سنة 2019، تقليص مدة الأقدمية المعتمدة في الترقية، وتوسيع قاعدة الحصص التي على أساسها يتم احتساب لوائح المستفيدين من الترقية، فضلا عن الرفع من نسبة الترقية الاستثنائية..

وأصبح بمقدور نساء ورجال المؤسسة الأمنية التطلع إلى الترقية الداخلية بعد مرور خمس سنوات من الخدمة الفعلية، بعدما كان السقف الأدنى محددا في ست سنوات على الأقل في ظل القانون القديم. كما تم توسيع قاعدة الحصص التي تتحكم في تقدير وتحديد عدد المستفيدين، وهو ما سيساهم في خلق حصص مالية أكثر، ويتيح في المقابل إمكانية الاستفادة من الترقية لعدد أكبر من الموظفين.

ومن الإصلاحات الجذرية أيضا التي سيكون لها أثر إيجابي على العاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني، يكمل المتحدث، "هناك إدماج الموظفين والأطر المشتركين بين الوزارات في أسلاك الشرطة، والذين كانوا موضوعين فقط رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تمت معادلة وضعيتهم الإدارية والمادية مع رتبهم الجديدة في أسلاك الشرطة، بهدف تيسير إدماجهم وفتح آفاق الترقية في وجوههم مستقبلا على غرار زملائهم الخاضعين للنظام الأساسي لهيئة الأمن الوطني".

وحري بالذكر أنه خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2010، تاريخ دخول النظام الأساسي السابق لموظفي الأمني حيز التنفيذ، واعتماد النظام الأساسي الجديد، سبق لنساء ورجال الشرطة بمختلف رتبهم أن استفادوا سنة 2016 من مراجعة التعويضات المالية الشهرية المخصصة لموظفي الشرطة من الرتب الصغيرة، خصوصا حراس الأمن ومقدمي الشرطة وضباط الشرطة والأمن، تبعها خلال السنوات التالية صرف منح استثنائية سنوية لكافة موظفي الشرطة، تحفيزا لهم على مزيد من العطاء أثناء الاضطلاع بمهامهم المتمثلة في خدمة أمن الوطن والمواطنين.