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الرئيسية | مجتمع | توسيع قاعدة المستفيدين يؤجل توصل الموظفين بالزيادة في الأجور

توسيع قاعدة المستفيدين يؤجل توصل الموظفين بالزيادة في الأجور

توسيع قاعدة المستفيدين يؤجل توصل الموظفين بالزيادة في الأجور
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:00

في وقت كان يُرتقب فيه دخول الشطر الأول من اتفاق الزيادة العامة في الأجور مع بداية شهر يوليوز الجاري، تفاجأ عدد من موظفي الدولة بعدم توصلهم بقيمة الزيادة المحددة، ابتداء من فاتح ماي 2019، في 200 درهم.

وكانت الحكومة صادقت، الشهر الماضي، على 36 مرسوما لتنفيذ الزيادة في الأجور وفي التعويضات العائلية لفائدة أطر وموظفي وأعوان الدولة بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية التابعة لها والجماعات الترابية. كما تمت المصادقة على المراسيم المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.

وقرر رئيس الحكومة تمديد الإجراءات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة والجماعات الترابية، لتشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

وحدد العثماني، في منشور جديد موجه إلى القطاعات الوزارية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المستفيدة من موارد مرصودة أو إعانات من الدولة. ويستفيد مستخدمو هذه المؤسسات التي تطبق عليها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، لا سيما شبكة الأرقام الاستدلالية، من قرار الزيادة في الأجور.

تنطبق الاستفادة نفسها على مستخدمي المؤسسات التي تطبق أنظمة أساسية مخالفة لما هو معمول به في الوظيفة العمومية، وذلك بزيادة شهرية صافية قدرها 500 درهم أو 400 درهم، حسب الحالة، بالمماثلة مع نظرائهم بالوظيفة العمومية بعد تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على المصادقة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.

وبالنسبة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري غير المستفيدة من موارد أو إعانات الدولة، أوضح منشور رئيس الحكومة أن مستخدمي هذه المؤسسات يمكن أن يستفيدوا من الزيادات المذكورة، حسب كل حالة على حدة، بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.

معطيات رسمية سابقة قدمها وزير الاقتصاد والمالية كشفت أن الكلفة الاجتماعية للحوار الاجتماعي ستتجاوز 14 مليار درهم، كما سيبلغ عدد المستفيدين من الزيادات والتعويضات العائلية ما يفوق 900 ألف، بين الموظفين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية لأزيد من 300 ألف مواطن مغربي.

عملية الشروع في تنفيذ هذه الزيادات تبدأ أساسا من فاتح ماي 2019 وسيتم صرفها بأثر رجعي، ثم الجزء الثاني في يناير 2020، والشطر الأخير الثالث في يناير 2021؛ لكن توسيع قاعدة المستفيدين، في انتظار تأشير وزارة الاقتصاد والمالية عليها، من شأنه أن يؤخر دخول قرار الزيادة في الأجور حيز التنفيذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - matrix الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:14
منين تبيغيوا تقتاطعوا من الاجرة كاتجيكم ساهلة ديك ساعة. و منين تبغيوا تزيدوا جوج فرنك خاصكوم عام . نحن مجرد ارقام عند هاد الناس.
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67
2 - منير التولالي الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:14
يتم إلهاء الموظفين ب 200 درهم بينما ينعم خدام الدولة بالملايين خارج إطار القانون ..و بإعفاءات ضريبية و رخص الإستغلال في البر و البحر و حتى في السماء ..و العمارات المشيدة في المناطق التي لم يسمح فيها الإستعمار الفرنسي بتجاوز طابقين خير دليل ..حتى الأراضي الفلاحية و المساحات الخضراء تم ابتلاعها ..و الأنكى أن الآثار أيضا يتم التخلص منها ..
و ما زاد الطين بلة ما صرح به وزير الاقتصاد من كون الوعاء الضريبي يتشكل في معضمه من عائدات الموظفين و المستخدمين بينما يسرق النافذون الملايير من الخزينة عن طريق التهرب و التلاعب في عائدات الشركات .

نحن مستعدون أن نتنازل ب 500 درهم من أجورنا مقابل أن تعيدوا الملايير المنهوبة إلى خزينة الدولة .
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50
3 - abcd63 الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:15
اطلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك.....هاد الحكومة متقدرش تسير حتى مقهى....بزاف عليها بلاد.
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28
4 - موظف الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:15
اتنازل عن هذه الزيادة التي لاتسمن ولاتغني من جوع..
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19
5 - الادريسي الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:16
ستحتسب الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2019، لكن مبلغها سيتم في نهاية الشهر. لا يتقاضى الموظف والأجير الأجرة في بداية الشهر، بل في متمه.
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-1
6 - نبيل الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:16
ههه .في عملية الاقتطاع من المساهمة في صندوق التعاقد وزارة المالية قامت بالتاشير لان قاعدة المتضررين كانت قليلة.حين يكون الاقتطاع نكون قليلين وحين تكون الزيادة نصبح كثيرين.
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8
7 - vladimir الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:16
2 فرانك غادي تمحنونا عليها
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8
8 - متقاعد الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:17
14 مليار درهم تكلفة الزيادة. إذا حذفت منها الزيادة المخصصة للبرلمانيين والسياسيين وخدام الدولة سينقص المبلغ ب70%.
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8
9 - متقاعد الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:17
اما المتقاعدين فاللهم ارحمهم فقد ماتوا في نظر الحكومة مند أن طُويت ملفاتهم وأٌرسلت الى الأرشيف
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12
10 - مساعدة على الاضحية الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:21
ادعو السيد رئيس الحكومة المحترم التفكير جيدا في منح الموظفين والاجراء مساعدة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لشراء الأضحية من اجل التنفيس على الفءات الفقيرة و دات الدخل المحدود و لسيادتكم جزيل الشكر...
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5
11 - نعمان الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:27
الجنازة حامية و الميت فأر، هذا ما ينطبق على هذا الإتفاق، في الوقت الذي تلتهم فيه شركات المحروقات ملايير الدراهم من جيوب المواطنين ظلما و عدوانا تلتزم حكومة الذل و العار الصمت، هل يعرف رئيس الحكومة ما يعانيه المواطنون من زيادات في جميع المواد جراء الزيادة في ثمن المحروقات ؟؟؟ أم أنه ينهج سياسة أذن من طين و أذن من عجين ؟؟؟ لا نريد صدقة من الحكومة نريد تطبيق القانون على هذه الشركات ، لن تصوت في الإنتخابات القادمة مقاطعون
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5
12 - القصيوي الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:27
لا يمكن أن تستمتعوا بسهرات موازين و الموسيقى العريقة و الزيادة في الراتب دفعة واحدة .....أمهلوا الحكومة فترة للإستراحة و التعافي من دعمها للمهرجانات العالمية.........حشوما علينا نضغطوا على العثماني راه طبييب نفساني و يعرف مخاطر الإسراف في الفرح و النشاط
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8
13 - استاد الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:30
وهل سيستفيد البوليس ايضا من هده الزيادة ايضا علما انهم استفادوا واستفادوا لعشر سنين لوحدهم دون بقية الموظفين
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0
14 - ياغالي الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:32
يجب خفض ثمن المعيشة الذي جعل المغرب الاغلى في افريقيا واغلى من اسبانيا وايطاليا والبرتغال ,عندها لن تحتاجو لرفع الاجور .
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5
15 - ابن حطان الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:33
حكومة مرتجلة بفتح اللام لاشيء لديها مضبوط وحاسم اين التسقيف الذي تشدق به من تشدق واين المصادقة على التغطية الصحية للوالدين واين واين .... ؟!!!!! حزب خرب .
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2
16 - محمد بلحسن الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:41
الكاريكاتير ممتازة تذكرني بالفرق الشاسع والعميق بين مواقف النقابات المغربية والسنغالية في ممارسة المهام الموكلة لها لصالح الطبقة العاملة بالأوراش
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0
17 - منير الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:46
ومادا عن رجال الأمن اللدين لم يستفيدوا لا من الزيادة الأولى لسنة 2011 و لا من هده الزيادة أليس هدا بظلم و إجحاف في حق هده الشريحة من أبناء الوطن
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-2
18 - ابو جدي الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:49
الموظف يطالب بتسوية الملفات التي تتجاهلها حكومة الإخوان كاتفاقية 26 أبريل 2011 و ملف ضحايا النظامين و نظام التقاعد ....
اما الزيادة التي يتم التطبيل لها فإنها لا تعني شيئا و هي عبارة عن خطاب موجه لعموم الشعب
و لنا موعد معهم في الانتخابات القادمة
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0
19 - med naji الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:50
عم استياء و استنكار جميع موظفي الأمن الوطني الطريقة المهينة التي تعاملت بها مديرية الامن الوطني مع هذه الشريحة من خلال الزيادة الهزيلة التي تسلمتها و التي لم ترقى إلى تطلعاتهم في ظل التزمير و التطبيل لهذه الزيادة من مدة....الله يخذ الحق.. حسبنا الله و نعم الوكيل.. الحرمان من 600 و الرحمان من 500 درهم ....
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20 - ali tichoukt الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:50
نخلصوا ابعدا تكاليف موازين انشوفوا من بعد لان الفنانة المشتركين في مهرجان موازين لهم الاسبقية .من عاداتنا وتقاليدنا اكرام الضيف ولو جاع اهل الدار
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21 - مواطن الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:51
ديك 200 درهم واش صافية ام بدورها خاضعة للاقتطاع الضريبي ههههههههه و ضحكوا معايا
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0
22 - منصور الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:52
قبل الاعلان عن اتفاق الحوار الاجتماعي الذي شمل زيادة في الاجور تصل الى 500 درهم، استبقه المكتب الوطني للسكك الحديدية وبتواطئ مع النقابة الزرقاء بالاعلان عن زيادة تقدر ب 100 درهم فقط وقد انتظر السككي الزيادة في الاجور من 2011 ليتفاجأ بهزالتها .لماذا هذا الحيف و التمييز في حق السككيين؟؟
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23 - رجل تعليم الاثنين 01 يوليوز 2019 - 13:57
من اراد الغنى والعيش الكريم عليه باجتياز مبارة الشرطة فقد اصبحوا في زمن قياسي اغنياء سيارة فارهة حسابين اوثلاثة في الابناك منزل فاخر وستتمار في المقاهي ومحلات بيع الملابس اخر صيحة اما الموظفين الاخرين فقد اصبحوا فقراء ينظرون بعين لا تصدق ما يعيش فيه الشرطي من نعيم دون غيره
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