المبصاريون: الدكالي خضع لـ"ابتزاز أطباء العيون‎"

هسبريس من الرباط

اعتبرت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب أن التعديل، الذي طرأ على المادة 6 من مشروع قانون 45/13، تم بسبب خضوع وزارة الصحة، التي يرأسها التقدمي أنس الدكالي، لـ"ضغط وابتزاز نقابة أطباء العيون القطاع الخاص"، حيث "إنهم طالبوا بحذف الفقرة التي تعطي النظاراتي المبصاري الحق في تقديم المستلزم البصري دون وصفة طبية إلا في حالات معينة، مقدمين مبررات واهية وتافهة مع تمرير مغالطات وأكاذيب قمنا بتفنيدها في مناسبات كثيرة".

وقد جاء ذلك في بلاغ للنقابة، توصلت به هسبريس، حيث اعتبرت أن تعديل المادة 6 من مشروع قانون 45/13 جعلها لا تفي بالغرض، معتبرة أن هذا التعريف لا يتوافق مع خاصيات المهنة كما هو متعارف عليها عالميا، بحيث جرد النظاراتي المبصاري من كل اختصاصاته التي يخولها له القانون الجاري به العمل وحصر مهامه في مراقبة المستلزم البصري.

وأكدت النقابة أن النظاراتي المبصاري يقوم بتحضير اللوازم البصرية بمختلف أنواعها بواسطة الأدوات والتجهيزات الضرورية طبق قوانين علم البصر، كما يقوم بقياس البصر قصد تقديم اللوازم البصرية إلا في حالات معينة حددها القانون والتي تستوجب وصفة طبية هذه الأعمال يخولها له القانون الجاري به العمل منذ 65 سنة.

وأضاف المصدر نفسه: "المبصاري مؤهل للقيام بهذه المهمة على أحسن وجه بعد التكوين الذي تلقاه سواء داخل المغرب طبقا لبرنامج يدخل ضمن دفتر تحملات تفرضه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أو خارج المغرب بعد أن تمنحه الوزارة المذكورة المعادلة ولا يزاول المهنة إلا بعد أن يحصل على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة التي تتحقق من أهليته لممارسة هذه المهنة بناء على القانون المنظم لها وهو الظهير الشريف الصادر في 04 أكتوبر 1954".

واعتبر التنظيم هذا المشروع عوض أن يأتي بتعريف يساهم في تطوير المهنة ومواكبتها للتطورات التي طرأت عليها في الدول المتقدمة أتى بتعريف يرجع بها إلى ما قبل سنة 1954.

أما السبب في حصر دور النظاراتي المبصاري في تسوية وملاءمة اللوازم البصرية بواسطة أدوات الرقابة، تقول النقابة، فـ"هو تمهيد الطريق أمام الشركات الاحتكارية التي تهدف إلى الهيمنة على القطاع الشيء الذي لا يمكن أن يتسنى لهم إلا بتقزيم دور النظاراتي المبصاري الذي يدافع على القدرة الشرائية للمواطن المغربي. أما بعد أن يجرد من كل صلاحياته بقوة القانون المطبوخ فسيقع المواطن ضحية لمؤامرة سيكون بطلها طبيب العيون الذي يعين الاسم التجاري للمستلزمات البصرية لتلك الشركات الاحتكارية في وصفته الطبية ليضطر النظاراتي المبصاري تقديم منتوجات تلك الشركات التي تفرض أثمنة خيالية تفوق القدرة الشرائية للمواطن المغربي مع وجود مستلزمات بصرية بديلة ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة الشركات المنتجة لها غير مشاركة في هذا المخطط".

وشددت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب على رفضها "الرضوخ لهذا المخطط"، وفق تعبير البلاغ، معلنة الاستمرار في برنامجها الاحتجاجي المعلن عنه سابقا بعد "أن أغلق باب الحوار والنقاش في وجهنا"، معلنة عن إضراب وطني عام يوم غد الثلاثاء، ومسيرة ستنطلق من أمام مقر وزارة الصحة إلى أمام البرلمان.