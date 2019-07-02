قافلة طبية تستهدف 1190 شخصا ناحية شيشاوة‎

إبراهيم مغراوي من مراكش

استفاد حوالي 1190 من سكان جماعة أولاد المومنة التابعة لإقليم شيشاوة من فعاليات قافلة طبية متعددة التخصصات.

القافلة التي نظمت من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بشراكة مع جمعية افولكي للتنمية المستدامة، تميزت بتوفير استشارات طبية، وإجراء فحوصات وتحاليل متصلة بتخصصات طبية متعددة، كطب النساء والتوليد، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، والسل والرئتين، وطب الأطفال والأسنان والعيون، والتشخيص المبكر لسرطان البروستات، والطب العام.

وأشرف على هذه القافلة التي وزعت الأدوية بالمجان طاقم طبي مكون من 37 إطارا، منهم 21 طبيبا و10 ممرضين وصيدلاني وخمسة تقنيين.

ولإنجاح فعاليات هذه المبادرة الإنسانية، التي بلغت حصيلة فحوصاتها 2560، تم توفير أربع وحدات طبية متنقلة مجهزة بآلات للأشعة الرقمية، وأجهزة للفحص بالصدى، وآلات للتحليلات البيولوجية، وأجهزة لطب العيون.