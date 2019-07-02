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فراغ العطلة الصيفية يُنغص "متعة التلاميذ" ويقض مضجع الآباء

فراغ العطلة الصيفية يُنغص "متعة التلاميذ" ويقض مضجع الآباء
زينب بوزار*
الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 10:00

ما إن ينتهي الموسم الدراسي حتى يتنفس الآباء والأبناء الصعداء على حدّ سواء؛ ذلك أنها نهاية سنة شاقة بكل ما حملته من استيقاظ مبكر وإنجاز للواجبات والفروض وساعات طويلة من السهر والدراسة وحصص الدعم...لكن سرعان ما تتحول فرحة العطلة إلى كابوس بالنسبة للآباء، إذ يجدون أنفسهم أمام خطر الفراغ الذي يواجه أطفالهم في العطلة الصيفية.

في وقت قريب كان الآباء يوجّهون أبناءهم للاستفادة من مجموعة من الأنشطة وتعلم مهارات جديدة، فكانت الفتاة تتعلم فنون التطريز والخياطة وغيرها، وكان الفتى يذهب إلى "معلم" ليتعلم حرفة من الحرف أو لمساعدة تاجر قريب من محل سكناه.

تستعيد بشرى (أم لطفل في الثامنة من عمره) ذكرى أول تدريب خاضته في الحياة، كان في سن الأربع سنوات، عندما طلبت من والديها اقتناء درّاجة هوائية، فطلبا منها أن تعمل لتشتريها، فأخذ الأب بشرى الصغيرة ذات السنوات الأربع إلى العمل عند ميكانيكي الحي.

تقول بشرى: "ما تعلمته على يد "المعلّم" لم أنسه أبدا"، ذلك أنها تعلمت كل ما يخص الدرّاجة وعملها وتركيبها، وكان الأب يجلس بعيدا ويراقبها.

وتكمل المتحدثة: "اشتريت الدرّاجة من عملي مع الميكانيكي، ومن يومها قبل طلب أي شيء من والدي أرى ما بمقدوري القيام به لتلبية الطلب"، وتضيف مازحة: "أنا من يغير إطارات السيارة الآن وليس زوجي".

لكن للأسف، ذلك كان قبل اكتساح وسائل السمعي البصري والتكنولوجيا الحديثة عالمنا البسيط، فاختيارات أبنائنا اليوم توجّه إلى الاستهلاك لا الإنتاج. يتنقل الطفل من قناة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، يستهلك كل ما هو بصري بشراهة بغض النظر عن محتواه.

الدكتورة أمال شباش، الأخصائية في الأمراض النفسية والعلاج الأسري، تبرز أن الخطر الذي يتهدد الأطفال في العطلة لا يتعلق بالفراغ بالدرجة الأولى؛ ذلك أنه يمكن ملؤه بمجموعة من الأنشطة، لكن الخطر يكمن في "عدم مواكبة وتوجيه الأطفال، خاصة في استعمال الوسائل الإعلامية والإلكترونية وتدبيره".

وتوصي الدكتورة الآباء خلال هذه الفترة بتوجيه أبنائهم صوب تعلم أمور جديدة حسب سن الطفل، من أعمال يدوية وإدماجهم في دور الشباب والجمعيات والفعاليات التي تنظم أنشطة تجمع ما بين الترفيه والتعلم خارج أسوار المدرسة، محذرة من الخوف الذي يصاحب الآباء دائما من ترك الطفل، فهو حسبها لا يساهم إلا في تنمية الخوف عنده ويحول دون تنمية ثقته بنفسه.

وتقول الأخصائية ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "السفر مفيد جدّا للأطفال، سواء إلى المخيمات أو داخل رقعة العائلة؛ فالأول يغرس في نفوسهم قيمة التطوع وتحمّل مسؤولية أنفسهم، ويساهم الثاني في تقوية العلاقات الاجتماعية ومواجهة مشكل الانعزال الذي تفاقم في السنوات الأخيرة لدى الأطفال والشباب، شريطة المساهمة الاجتماعية طبعا".

وتضيف المتحدثة أن من الآباء والأمهات من يبالغون في أخذ الاحتياطات خوفا على أبنائهم، فيشدّدون المراقبة، ولا يتركون مجالا للطفل للاختيار؛ فيسقطون في عكس المبتغى، وحسبها ليست هناك وصفية مثالية للتعامل مع الطفل، والسرّ يكمن في الوسطية والاعتدال، بدون إفراط ولا تفريط.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ام عمران الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 10:10
للاسف لم تعد التقة في اي مکان نضع فیه ابنا۶نا من کترة المصائب التي نسمعها و اصبحنا نسجن ابنا۶نا في المنازل طیلة العطلة. الله یسمح لنا منهم.
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30
2 - مغربي فقير الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 10:37
ابناء الفقراء يقضون عطلتهم في العمل في الضيعات لتوفير بعض الدريهمات لسد بعض حوائجهم و أبناء البورجوازيين يقضنونها في المنتزهات و مراكز الاصطياف و فرق كبير بينهم
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15
3 - اب مغربي الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 10:37
مع الاسف...فراغ قاتل ومخيف...الاولاد يدمنون على التلفزيون والالعاب الالكتروني اذا فرض عليهم الاباء البقاء في المنزل في انتظار حصولهم على العطل السنوية . المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية تظل طوال السنة تنظم رحلات للتلاميذ لكن ما الذي يمنعها من تنظيم فترات استجمام او مخيمات تربوية خلال فصل الصيف. فعلا في ظل ارتفاع نسبة الاعتداء الجنسي على الاطفال ذكورا واناثا يخسى الاباء المغامرة بارسال اولادهم الى المخيمات التي اصلا تعاني اغلبها من سوء التنظيم والاقامة والتغذية.
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5
4 - Assia الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 10:46
عطا الله ما يدار دخلوهم لشي نادي لتحفيظ القران الكريم او الحفظ غير فالدار..
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4
5 - مواطنة 1 الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 10:58
منذ انتهاء الفصل الدراسي وانا أعاني من ضجيج الاطفال في الشارع ، اقسم بالله العظيم أنهم يلعبون ويصرخون ويجرون حتى منتصف الليل ، لا أعرف كيف يبقى الآباء مرتاحين وأطفالهم بالشارع . من هذا المنبر أدعو الآباء للاهتمام بأطفالهم الصغار واولادهم في سن المراهقة ولمهم من الشارع ، ما ذنب الآخرين في تحمل ضجيجهم ومشاكلهم : منهم من يقفز فوق السيارات مخلفين أضرارا في السيارات وأزبالا بالشوارع ... وسأقول بالمغربي " الله يجازيكم بخير اللي ولد شي حاجة يشدها عنده في الدار ".
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6
6 - الصاعقة الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 11:04
تستعيد بشرى (أم لطفل في الثامنة من عمره) ذكرى أول تدريب خاضته في الحياة، كان في سن الأربع سنوات، عندما طلبت من والديها اقتناء درّاجة هوائية، فطلبا منها أن تعمل لتشتريها، فأخذ الأب بشرى الصغيرة ذات السنوات الأربع إلى العمل عند ميكانيكي الحي.

تقول بشرى: "ما تعلمته على يد "المعلّم" لم أنسه أبدا"، ذلك أنها تعلمت كل ما يخص الدرّاجة وعملها وتركيبها، وكان الأب يجلس بعيدا ويراقبها.

وتكمل المتحدثة: "اشتريت الدرّاجة من عملي مع الميكانيكي، ومن يومها قبل طلب أي شيء من والدي أرى ما بمقدوري القيام به لتلبية الطلب"، وتضيف مازحة: "أنا من يغير إطارات السيارة الآن وليس زوجي".
هذه قصة من الخيال العلمي!كيف يعقل أن يطلب الأب من ابنته ذات ال 4 سنوات أن تعمل لتشتري دراجة؟لا بل أكثر من ذلك يأخذ بيدها إلى فني الدراجات (السيكليس) لتعمل عنده!!من يصدق هذه القصة المختلقة؟!هل الصحافية المتدربة تتحدث عن مغرب غير المغرب؟وعن آباء غير الآباء؟عجبي!
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2
7 - العطلة؟؟،،، الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 11:12
فراغ العطلة راجع بالأساس للمستوى الاقتصادي للأسر...العائلات الميسورة إن لم تكن شحيحة توفر لأبنائها عطلة ترفيهية في المستوى.... أما المزلوطون فلا عطلة لهم....هذا هو مغربنا العزيز....مجتمع الفوارق الصاخبة.
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