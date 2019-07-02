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الرئيسية | مجتمع | قضاة المملكة يمنحون الحكومة مهلة قبل الاحتجاج

قضاة المملكة يمنحون الحكومة مهلة قبل الاحتجاج

قضاة المملكة يمنحون الحكومة مهلة قبل الاحتجاج
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 13:10

منح قضاة المملكة الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة العدل، مهلة إلى غاية انتهاء العطلة القضائية من أجل الاستجابة لمطالبهم المتمثّلة في التحصين الاقتصادي والاجتماعي، قبل أن يُشرّعوا في اتخاذ خطوات احتجاجية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وقرر القضاة المنضوون تحت لواء "نادي قضاة المغرب"، عقب اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، مواصلة طرق أبواب الحوار أمام كل الجهات المعنية، وذلك إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، مراعاة للعطلة القضائية؛ على أن يتم اتخاذ خطوات احتجاجية إذا لم يتم التعاطي الإيجابي مع مطالبهم.

وأكد النادي، في بلاغ لمجلسه الوطني، على دور "قيمة الحوار في تذليل الكثير من العقبات التي تحول دون التحقيق الأنجع لمطالب القضاة المشروعة، كما دأب على ذلك في كل محطاته السابقة".

واقترح القضاة خلال اجتماع مجلسهم الوطني مجموعة من الأشكال التعبيرية المتعددة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وقرروا "اعتماد مبدأ التدرج التصاعدي في اختيار الأنسب من هذه الأشكال التعبيرية، وذلك في حال فشل الحوار مع الجهات المعنية أو عدم التفاعل مع الوثيقة المطلبية، مع تفويض المكتب التنفيذي تحديد الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج، ابتداء من شهر أكتوبر المقبل".

ورغم إعلان وزير العدل، محمد أوجار، من خلال تصريح له على قناة "ميدي 1"، مشروعية مطالب القضاة وتعبيره عن سعيه إلى الاستجابة لها، فإن القضاة ينتظرون نهاية العطلة القضائية لتحديد الخطوات التي سيتم اتباعها، معربين عن استعدادهم لتنفيذ الأشكال التعبيرية المناسبة التي ستعلن في الوقت الملائم.

وكان عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد أن الوضعية الراهنة التي أصبح عليها القضاء "تتطلب من القضاة والجمعيات المهنية والمؤسسات العمل صفا واحدا للمطالبة بالحقوق، وضرورة تعديل القوانين الحالية لتحقيق الاستقلال المالي الكامل حتى تتحمل المؤسسات القضائية المركزية والمحاكم مسؤوليتها كاملة في المنتوج القضائي الذي تصدره خدمة للعدالة والمتقاضين".

ولفت الشنتوف أمام العشرات من القضاة، في اللقاء الذي يأتي لتسطير خطوات ضد الحكومة من أجل التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، إلى ضرورة "الاهتمام بالعنصر البشري الذي يبذل مجهودات تفوق طاقته في الكثير من الأحيان بفعل ضآلة عدده مقارنة مع عدد القضايا وتعقدها، دون تحفيز ولا اهتمام بوضعه الصحي والاجتماعي والتحفيزي".

وشدد القاضي الشنتوف في كلمته على "ضرورة تحصين شخص القاضي من آفة الحاجة، ومن أهمها الحاجيات الأساسية للعيش الكريم التي هي السكن والتطبيب والتعليم والتحفيز الاجتماعي المادي والمعنوي؛ وهو أمر معلوم في الأدبيات المتعلقة باستقلال السلطة القضائية عبر العالم"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - متتبع الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 13:27
الطمع عمى عينين قضاة المغرب...مؤخرا تزادتهوم ابتداء من 5000 درهم دفعة واحدة ولكن إن لم تستحي فافعل ماشئت....على المردود الزين ديال المحاكم.
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6
2 - مجرد سؤال الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 13:40
الاحتجاج ضد من ؟
- ضد الحكومة في شخص رئيسها !
- ضد الحكومة في شخص و زيرها في العدل !
← ام يبقى الاحتجاج سيناريو من سيناريوهات الحزب الثري المدلل الذي دخل و منذ مدة في حملة انتخابية سابقة لاوانها في ربوع المملكة و خارجها.
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1
3 - عمار سعيد الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 13:48
من اهم أسباب تردي الوضعية الحالية للبلد هي وضعية منظومة العدالة والتي تعد شبه منهارة حسب مختلف تقارير المنظمات الدولية المختصة وهناك عدة أسباب منها انعدام الاستقلال التام عن الدولة واتباع النموذج الفرنكفوني عوض النموذج الانكلوسكسوني والتي اعتمدته اغلب دول العالم وتحولت إلى دول الحق والقانون وكان رافعة اقتصادية واجتماعية وسياسية !!
القضاء في البلد هو فقط سيف مسلط على رقاب الضعفاء واعتمد لحماية رموز الربع من السلطة والسياسة ووسيلة للحكم والتحكم !!
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4
4 - مغربي الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 13:53
صافي كملات الاحتجاج وصل الى القضاة ولان دور الوزراء للاحتجاج.
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2
5 - issam الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 14:02
هل القضاة مغاربة من الدرجة الممتازة وبقية الشعب من درجة سفلى؟؟؟ اجورهم هي الاعلى في المغرب مقارنة مع باقي الفئات!!! التحصين المادي و الاجتماعي الحقيقي للقضاة هو القناعة و التعفف عن الفساد و الرشوة... اما الادعاء بتحصينهم عن طريق مزيد من الامتيازات المادية فهي فكرة غبية من اساسها لان الوازع الحقيقي الذي يحمي الانسان من الوقوع في الفساد فهو اخلاقي و ديني قبل كل شيء!!!!!! فكم من فقير متعفف قنوع و كم من غني فاسد مرتش ومن ناحية اخرى فاسميه ابتزازا مقيتا للدولة اما ان تعطيني مزيدا من الاموال اضعاف ما يتقاضاه الاخرون و اما سافسد و اجور و اخد الرشوة و لن احكم بالعدل اييييييه و نعم القضاة!!!!!!
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3
6 - مغربي الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 14:09
من حق الشعب المغربي كله يرضع من بزولة دولته. مشي غير الموظفين اللي من حقهم يرضعو مدى الحياة اكثر من حقهم.العجزة المرضى الارامل الفقراء العاطلين المساكين الطلبة والطالبات المحتاجين والمحتاجات التلاميذ والتلميذات ابناء الطبقة الكادحة هم في حاجة ماسة لان يرضعو من بزولة دولتهم ل يتحصنو اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وسلوكيا. الله يحفظ المملكة المغربية من طنجة الى لگويرة ويحفظ الشعب المغربي الحر النبيل الكريم
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7 - bimo الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 14:10
على عموم الناس أن يمنحوا أجلا لهؤلاء القضاة قصد الانضباط والتحلي بقيم النزاهة والشرف والقيم الحسنة ..... وإلا سيتم المطالبة بتخفيض أجورهم السمينة ، وتحويل ارتباطهم بالدولة من الوظيفة العمومية إلى العمل بالتعاقد ، وتقييم أحكامهم قصد التجديد للبعض وفسخ عقود الكسالى منهم .... إن مطالب القضاة بالمغرب لا تنتهي ، وإذا ما استمرت الدولة في رفع أجورهم ومنحهم استقلالية أكثر عن وزارة العدل ، فأكيد سنصل يوما إلى إنشاء دولة داخل الدولة ... إنها دولة القضاة التي ستأكل الأخضر واليابس .
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