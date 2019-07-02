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كُتّاب وآراء
مسؤولان قضائيان يحلّان بالمرصد الفرنسي للجريمة
قام هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، رفقة قاضي الاتصال المغربي بفرنسا، بزيارة إلى المرصد الوطني الفرنسي للجريمة والاستجابة الجنائية؛ وذلك بهدف "الاطلاع عن كثب على التجربة الفرنسية كإحدى التجارب الدولية الناجحة، والوقوف على كيفية اشتغال المرصد الوطني الفرنسي".
وتأتي زيارة المسؤوليْن القضائييْن إلى المرصد الفرنسي في إطار "التحضير لإخراج مشروع المرصد الوطني للإجرام حيز الوجود بالمغرب"؛ وذلك بعدما قامت وزارة العدل بتنظيم ندوة دولية حول موضوع "المراصد الدولية للإجرام: الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة"، وتم خلالها التعرف على التجارب الفرنسية والأمريكية.
يُشار إلى أن مبادرة إحداث المرصد الوطني للإجرام تأتي "استجابة لما ورد في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2009، وتنفيذا للتوصية رقم 92 من الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بهدف تعزيز آليات الحفل الجنائي، عبر رصد ظاهرة الجريمة، وتجميع المعطيات الإحصائية الرسمية المتعلقة بها، والقيام بدراسات وأبحاث حول الظواهر الإجرامية، واقتراح بعض الخطط والإستراتيجيات للتصدي للجريمة والوقاية منها".