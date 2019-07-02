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الرئيسية | مجتمع | المغرب يعتمد نظاما وطنيا لتسجيل أسباب الوفاة

المغرب يعتمد نظاما وطنيا لتسجيل أسباب الوفاة

المغرب يعتمد نظاما وطنيا لتسجيل أسباب الوفاة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 17:05

أصدرت وزارة الصحة ووزارة الداخلية دورية مشتركة بشأن اعتماد نظام وطني لتسجيل أسباب الوفاة وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن هذا النظام، الذي يندرج ضمن الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال، يهدف إلى تحديد العوامل الرئيسية للوفاة، مما سيمكن من تحسين التخطيط الاستراتيجي المبني على الدلائل العلمية وتعزيز المراقبة الوبائية وتقييم البرامج الصحية.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا النظام سيمكن أيضا من تتبع مجموعة من المؤشرات بهدف التقييم الدوري للحالة الصحية للسكان، ارتباطا بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

وبموجب هذه الدورية تم إصدار شهادة وفاة جديدة مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، تعتبر بمثابة الوثيقة الرسمية التي سيتم اعتمادها من قبل جميع المؤسسات الصحية العمومية والخاصة والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

وأشارت وزارة الصحة في بلاغها إلى أن عملية جمع ومعالجة بيانات شهادة الوفاة تخضع لمقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 17:21
هل مصالح حفظ الصحة مؤهلة لمثل هذه المهمة، حيث أن معظم هذه المصالح لا تتوفر على طبيب، وتتم معاينة آلوفايات بواسطة موظفين في البلديات لا علاقة لهم بمهنة الطب ناهيك عن ما يقع في القرى
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