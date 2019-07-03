لجنة مؤازرة المعتقلين الإسلاميين ترفض "الشيطنَة"

هسبريس من الرباط

انتقدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إدراج الانتماء إليها ضمن لائحة التهم التي يواجه بها المتهمون في قضايا الإرهاب، معتبرة أن الأمر "بمثابة شيطنتها".

وقالت اللجنة، ضمن بلاغ لها، إن عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب في استئنافية سلا، قام بـ"إدراج النشاط في صفوف اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على سبيل الاتهام في محاضر الإحالة لعدد من المعتقلين الإسلاميين؛ بينهم المعتقل الإسلامي السابق محمد بوزيد، الذي كان يشغل منصب المنسق المحلي لفرع تطوان للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لحظة اعتقاله".

واعتبرت اللجنة أن الأمر يتعلق بـ"خطوة لا مسؤولة"، قائلة إنها "ترفض شيطنتها، بإدراج العمل في صفوفها كتهمة في المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية وإحالة قاضي التحقيق ضد الموقوفين".

وفي هذا الإطار، قال الحبيب حاجي، المحامي والناشط الحقوقي، إنه "لا يمكن أن يكون الانتماء إلى هذه اللجنة بمثابة قرينة أو وسيلة إثبات على أن الشخص إرهابي أو يشيد ويتعاطف بالإرهاب".

وأضاف حاجي ضمن تصريح لهسبريس: "اللجنة ذات مطالب متعلقة باحترام مساطر المتعلقة بالاعتقال والحجز وليس رفع الدولة يدها على قضايا الإرهاب إلا إذا كانت هذه اللجنة تطالب بعدم متابعة هؤلاء الناس مما سيجعلها باطلة".

وأردف: "جرائم الإرهاب هي محددة وفق القانون وليس ضمنها الانتماء إلى هذه اللجنة أو حزب ما، ما عدا إذا كانت هذه اللجنة أو الحزب مصنفون كمنظمة إرهابية".

وقالت اللجنة إن اعتبار الانتماء إليها بمثابة التهمة "أمر تم تسجيله حتى "في محاضر الضابطة القضائية لبعض المعتقلين"، مشيرة إلى أنها "تجاوزت الأمر بعلة عدم إلمام هذه الجهة بالمنظم والمباح والممنوع قانونا بشكل دقيق، لكن أن يتم إدراج النشاط ضمن تنسيقية – كاللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين التي تنظم وقفاتها منذ 8 سنوات ونيف".

وأشارت اللجنة إلى أنها "تأسست وفق الضوابط المعمول بها في هذا الصدد بحضور جمعيات وفاعلين حقوقيين، وقد أودعت ملف تأسيسها بمكتب وزير العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية دون أي إخلال بالنظام والاطمئنان العام ولا عرقلة للسير".