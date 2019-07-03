24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:29
|06:17
|13:37
|17:17
|20:47
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سلطنة عمان تنفي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
- العنصر يستعرض أداء "وزراء السنبلة" في الحكومة
- تجارة المستحثات والأحجار الكريمة في إفران .. كنوز تغري السياح
- مبصاريون يصعّدون ضد "وزارة الدّكالي" ويرفضون "منع قياس النظر"
- فرنسا تهاجم سياسة إيطاليا في الهجرة .. وروما ترد
تجارة المستحثات والأحجار الكريمة في إفران .. كنوز تغري السياح (5.00)
فراغ العطلة الصيفية يُنغص "متعة التلاميذ" ويقض مضجع الآباء (5.00)
بلافريج: هكذا حول مجلس الرباط الملايين لتنظيم مهرجان الأنوار (5.00)
- برلمانية تطالب بشرعنة الإجهاض وتجاوز "العقلية الفقهية القديمة" - (91)
- مفتش شرطة يحترف "النقل السري" في مدينة سلا - (60)
- لافتة "الصحراء المغربية" تجذب الجزائريّين في نهائيات كأس إفريقيا - (56)
- مبصاريون يصعّدون ضد "وزارة الدّكالي" ويرفضون "منع قياس النظر" - (52)
- دراسة تسجل تراجع حضور اللاعبين المحليين في المنتخب الوطني - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تكشف أسماء مديري مراكز استشفائية
أفرجتْ وزارة الصحة عن النتائج النهائية للمقابلات الانتقائية لشغل مناصب مديري المراكز الاستشفائية، والتي تضمنت أسماء منتمين إلى فئات مختلفة، طبية وتمريضية وإدارية، لتدبير القطاع الاجتماعي الحيوي بعدد من المؤسسات الصحية العمومية.
وتضمنت اللائحة اسم خاليد حمليش مديرا للمركز الاستشفائي محمد بوافي بعمالة الفداء درب السلطان، وأحمد النقي مديرا للمركز الاستشفائي الحسني بالحي الحسني، واعتماد متواضع مديرة لمستشفى ابن مسيك، وفوزية بنعيسى مديرة لمستشفى الأمير مولاي الحسن بالنواصر، بالإضافة إلى محمد كدادة مديرا جديدا للمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان خلفا للدكتور هشام وقاس.
كما تضمنت لائحة التعيينات الجديدة اسم عبد المجيد الرامي الذي جرى تعيينه بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، وكريم الزوهوي على رأس إدارة مستشفى سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، ولحسن الدهر بمستشفى تنغير، ومحمد بحاحي مديرا للمركز الاستشفائي ببوجدور.
العنصر النسوي كان له نصيب من التعيينات في مناصب المسؤولية؛ فقد عينت سهام لعمارتي مديرة لمستشفى آسا الزاك الإقليمي، ونوال وهبي مديرة لمستشفى 20 غشت بأزرو، فيما آلت إدارة مستشفى بن باجة بتازة إلى خالد فيلالي، بينما تولى عبد الرحيم العمري إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي الفقيه بنصالح، وصالح المذكوري مستشفى الأطلس الكبير بأزيلال، في الوقت الذي لا يزال أزيد من 16 مركزا استشفائيا إقليميا بكل من سيدي سليمان وورزازات وميدلت وشفشاون والحسيمة وجرادة وبركان وتاوريرت وفكيك وصفرو واليوسفية وطاطا وزاكورة وخنيفرة والسمارة وطانطان بدون مدير.