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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تكشف أسماء مديري مراكز استشفائية‬

وزارة الصحة تكشف أسماء مديري مراكز استشفائية‬

وزارة الصحة تكشف أسماء مديري مراكز استشفائية‬
أيوب صدور
الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 00:05

أفرجتْ وزارة الصحة عن النتائج النهائية للمقابلات الانتقائية لشغل مناصب مديري المراكز الاستشفائية، والتي تضمنت أسماء منتمين إلى فئات مختلفة، طبية وتمريضية وإدارية، لتدبير القطاع الاجتماعي الحيوي بعدد من المؤسسات الصحية العمومية.

وتضمنت اللائحة اسم خاليد حمليش مديرا للمركز الاستشفائي محمد بوافي بعمالة الفداء درب السلطان، وأحمد النقي مديرا للمركز الاستشفائي الحسني بالحي الحسني، واعتماد متواضع مديرة لمستشفى ابن مسيك، وفوزية بنعيسى مديرة لمستشفى الأمير مولاي الحسن بالنواصر، بالإضافة إلى محمد كدادة مديرا جديدا للمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان خلفا للدكتور هشام وقاس.

كما تضمنت لائحة التعيينات الجديدة اسم عبد المجيد الرامي الذي جرى تعيينه بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، وكريم الزوهوي على رأس إدارة مستشفى سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، ولحسن الدهر بمستشفى تنغير، ومحمد بحاحي مديرا للمركز الاستشفائي ببوجدور.

العنصر النسوي كان له نصيب من التعيينات في مناصب المسؤولية؛ فقد عينت سهام لعمارتي مديرة لمستشفى آسا الزاك الإقليمي، ونوال وهبي مديرة لمستشفى 20 غشت بأزرو، فيما آلت إدارة مستشفى بن باجة بتازة إلى خالد فيلالي، بينما تولى عبد الرحيم العمري إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي الفقيه بنصالح، وصالح المذكوري مستشفى الأطلس الكبير بأزيلال، في الوقت الذي لا يزال أزيد من 16 مركزا استشفائيا إقليميا بكل من سيدي سليمان وورزازات وميدلت وشفشاون والحسيمة وجرادة وبركان وتاوريرت وفكيك وصفرو واليوسفية وطاطا وزاكورة وخنيفرة والسمارة وطانطان بدون مدير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ولاابغفف الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 00:39
ليس هذا هو المهم ... بل العناية بالمرضى و استقبالهم كما يجب
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2 - محمد المغربي الطانطاني الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 00:43
قلبي يبكي على وطني. اه على وطني. يارب احفظ وطني.
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