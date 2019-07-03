اختلافات الأغلبية توقف قانون "قياس بصر المغاربة" في البرلمان

هسبريس – نورالدين إكجان

بعد صدامات حادة بين الأطباء والمبصاريين، صاحبت اقتراح الحكومة حصر قياس بصر المغاربة على أصحاب الوزرة البيضاء، لا يبدو أن القانون سيرى النور قريبا، فبعد أن مرَّ من مجلس المستشارين، لم تجد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سبيلا للتوافق من أجل إخراجه، عقب اختلاف فرق الأغلبية حول مضامينه.

الاجتماع الذي عقدته اللجنة، أمس الثلاثاء اختلفت فيه وجهات نظر فرق الأغلبية، وذلك بعد الضغط الكبير الذي شكلته الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المبصاريون، خصوصا إبان انعقاد الاجتماع، إذ حلوا أمام البرلمان، مجسدين وقفة تنادي بمراجعة القانون، ومنحهم كافة الحقوق عوض تجاهل مجهوداتهم طوال سنوات خلت.

مصادر برلمانية أوضحت أن "المصادقة على القانون تأجلت إلى غاية الاجتماع المقبل، المرتقب بعد 15 يوما"، لافتة إلى أن "الوضعية تقتضي التأني، خصوصا أن عدد المبصاريين يقدر بـ4000، ويتوزعون على كل بقاع المغرب؛ فيما لا يتعدى عدد الأطباء المتخصصين 800، وأغلبهم متمركزون في محور الرباط البيضاء القنيطرة".

وأضافت المصادر ذاتها، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون المؤطر لعمل المبصاريين محدد بظهير 54"، مشيرة إلى أن "ما أوردته الحكومة متحيز في بعض فصوله، والأمر يقتضي شد العصى من الوسط في العلاقة بالأطباء والمبصاريين، وذلك بغية تحقيق التوازن، وضمان عدم تضرر فئة معينة".

بدورها رفضت المعارضة، متمثلة في حزب الأصالة والمعاصرة، القانون بصيغته الحالية، إذ شدد محمد أبودرار، رئيس الفريق النيابي، على أنه "مع تنظيم القطاع وتنظيم جميع المهن المرتبطة به، وفي الوقت ذاته من المهم بالدرجة الأولى مراعاة مصلحة المواطن التي يبدو أنها غيبت في هذا الإطار".

وأورد أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المهنة تعرف بعض الاختلالات والتجاوزات، لكن كان على الحكومة إيجاد أرضية مناسبة، بتوفير المزيد من الأطباء المختصين، وكذلك ضمان توزيعهم على مختلف مناطق المملكة، إذ إن مناطق المغرب العميق لا تشكل إغراء لبعض الاختصاصات الطبية"، واصفا القانون بـ"المبتور"، ومعلنا رفضه القاطع لما تورده الحكومة.