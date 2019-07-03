أوجار يتوعد المرتشين ويعد بالضرب على أيدي "الفاسدين الكبار"

هسبريس - محمد الراجي

طمْأن محمد أوجار، وزير العدل، النواب البرلمانيين في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص للدراسية التفصيلية لمشروع القانون الجنائي، بأنّ الأخير سيطبّق بصرامة على كل من ثبُت تورطه في قضايا الرشوة والفساد بغضّ النظر عن موقعه.

جاء ذلك في تعليق وزير العدل على إبداء بعض النواب مخاوفهم من أن يطبّق القانون على "الفاسدين الصغار" ويستثني "الفاسدين الكبار"، إذ قال إنّ مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان "يتّجه إلى التشدد مع الكبار"، مضيفا: "رسالة المشرّع واضحة، وهي أننا خصّنا نوقفو هادشي ديال الرشوة والفساد".

وينص الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي على معاقبة مرتكب جريمة الرشوة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم. وفي حال كانت قيمة الرشوة أقل من 100.000 درهم فإن الفاعل يعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، دون أن تقلَّ قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.

وقال أوجار إنّ الغاية من تحديد عقوبة تلقي الرشوة إذا كانت تساوي أو تفوق 1.00.000 في ما بين 5 إلى 10 سنوات هو جعلها جناية، ولتكون رسالة قوية فحواها أن المغرب يتوفر على إرادة سياسية قوية من أجل محاربة الرشوة والفساد، أيا كان الفاعل المتورط.

ورغم تأكيده أنّه سيجري الضرب بقوة على أيدي "الفاسدين الكبار" بالفصول المدوّنة في مشروع القانون الجنائي، فإنّ وزير العدل دعا إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق هذه الغاية، قائلا: "واهم من يعتقد أن النص القانوني وحده سيحارب الرشوة إذا لم تكن هناك إرادة جميع المواطنين".

وكشف أوجار أن الحكومة ستقوم بحملات تواصلية وتحسيسية من أجل التعريف بفصول مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بمحاربة الرشوة والفساد، كما أبدى استعداده لعقد يوم دراسي يشارك فيه جميع الفاعلين المعنيين، من أجل تكثيف التحسيس والتوعية بالقانون سالف الذكر.