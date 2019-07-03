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كُتّاب وآراء
أوجار يتوعد المرتشين ويعد بالضرب على أيدي "الفاسدين الكبار"
طمْأن محمد أوجار، وزير العدل، النواب البرلمانيين في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص للدراسية التفصيلية لمشروع القانون الجنائي، بأنّ الأخير سيطبّق بصرامة على كل من ثبُت تورطه في قضايا الرشوة والفساد بغضّ النظر عن موقعه.
جاء ذلك في تعليق وزير العدل على إبداء بعض النواب مخاوفهم من أن يطبّق القانون على "الفاسدين الصغار" ويستثني "الفاسدين الكبار"، إذ قال إنّ مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان "يتّجه إلى التشدد مع الكبار"، مضيفا: "رسالة المشرّع واضحة، وهي أننا خصّنا نوقفو هادشي ديال الرشوة والفساد".
وينص الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي على معاقبة مرتكب جريمة الرشوة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم. وفي حال كانت قيمة الرشوة أقل من 100.000 درهم فإن الفاعل يعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، دون أن تقلَّ قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.
وقال أوجار إنّ الغاية من تحديد عقوبة تلقي الرشوة إذا كانت تساوي أو تفوق 1.00.000 في ما بين 5 إلى 10 سنوات هو جعلها جناية، ولتكون رسالة قوية فحواها أن المغرب يتوفر على إرادة سياسية قوية من أجل محاربة الرشوة والفساد، أيا كان الفاعل المتورط.
ورغم تأكيده أنّه سيجري الضرب بقوة على أيدي "الفاسدين الكبار" بالفصول المدوّنة في مشروع القانون الجنائي، فإنّ وزير العدل دعا إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق هذه الغاية، قائلا: "واهم من يعتقد أن النص القانوني وحده سيحارب الرشوة إذا لم تكن هناك إرادة جميع المواطنين".
وكشف أوجار أن الحكومة ستقوم بحملات تواصلية وتحسيسية من أجل التعريف بفصول مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بمحاربة الرشوة والفساد، كما أبدى استعداده لعقد يوم دراسي يشارك فيه جميع الفاعلين المعنيين، من أجل تكثيف التحسيس والتوعية بالقانون سالف الذكر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
تطبيق الصرامة والمراقبة يبقى حبر على ورق وهذه الحملة عبارة عن سحابة صيف .على الموظفين التحلي بالمسؤولية وبالضمير المهني وهذا لن يتأتى إلا برفع الأجور للموظفين وتحسين وضعيتهم المادية لتلبية حاجيات أُسرهم .
لايمكن تطبيق الصرامة على موظف بسيط يتقاضى أجرا لايسمن ولايغني من جوع إلا بعد رفع الأجر .هنا أن أُؤيد تطبيق كل القوانين ضد كل من تورط في قضايا رشوة .
راه الرشوة والفساد عايشين بيها المغاربة كاملين.. ومدام انتوما فالحكومة راه حتى حاجة مغادي تتغير.. حيت التعليم للي كيصلح المجتمع دمرتوه وخربتوه عن قصد لتكريس الطبقية.. انت ولا ماشي انت ماكيهمش.. للي كيهم هو النتيجة للي كتشوفو.. جيل مرقع تافه ضعيف وأي حاجة غادي يبغي يحققها غادي تكون عن طريف الرشوة والفساد.. وهاد الشي قصر الزمن او طال غادي يدمر البلاد بجميع طبقاتو..
ماكينش اسهل من الخطابات الرنانة.
Merci pour la blague, rien que le titre me fait rire!
محاربة الفاسدين الكبار ، او ما يطلق عليهم بتعبير مسيلمة العفاريت والتماسيح والحيتان ، هو ضرب من الخيال ، وضحك على الدقون ، واستغباء للعقل البشري .
المفسدون الكبار ، يملكون المال ، وبه يستطيعون شراء البلطجية ، وما لد وطاب من سلاح ، وباستطاعتهم إشعال الحرب بين ابناء الوطن الواحد .
إنهم متمكنون في وطننا ، ويوجدون في اعلى المناصب واخطر الأجهزة، نسأل الله ان ينجينا من شرورهم ، ويدمرهم ، ويرينا فيهم وفي اخلافهم شر انتقامه ، امين .
شكرا هسبريس على النشر ، فأنت المتنفس من الهم والغم والكدر .
كدت أن اضحك لو لم أعرف اننا في المغرب.
لك في نفس البرلمان من المفسدين ما يكفيك للعمل حتى الانتخابات القادمة. انا اصحاب النفود والمال وغيرهم في أعلى السلطة سيبقى مجرد كلام.