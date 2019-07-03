24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1713:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. أوجار يتوعد المرتشين ويعد بالضرب على أيدي "الفاسدين الكبار" (5.00)

  2. طلاب وأساتذة بالجزائر "يطاردون" النظام وينشدون حرية المعتقلين (5.00)

  3. ‪مستشارون يعتصمون بجماعة مصمودة في وزان (5.00)

  4. شباب "أولاد اسعيد" يطلبون مرافق رياضية وثقافية (5.00)

  5. خسائر اقتصادية تُهدد المغرب في عام 2030 بسبب ارتفاع الحرارة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أوجار يتوعد المرتشين ويعد بالضرب على أيدي "الفاسدين الكبار"

أوجار يتوعد المرتشين ويعد بالضرب على أيدي "الفاسدين الكبار"

أوجار يتوعد المرتشين ويعد بالضرب على أيدي "الفاسدين الكبار"
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:00

طمْأن محمد أوجار، وزير العدل، النواب البرلمانيين في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص للدراسية التفصيلية لمشروع القانون الجنائي، بأنّ الأخير سيطبّق بصرامة على كل من ثبُت تورطه في قضايا الرشوة والفساد بغضّ النظر عن موقعه.

جاء ذلك في تعليق وزير العدل على إبداء بعض النواب مخاوفهم من أن يطبّق القانون على "الفاسدين الصغار" ويستثني "الفاسدين الكبار"، إذ قال إنّ مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان "يتّجه إلى التشدد مع الكبار"، مضيفا: "رسالة المشرّع واضحة، وهي أننا خصّنا نوقفو هادشي ديال الرشوة والفساد".

وينص الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي على معاقبة مرتكب جريمة الرشوة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم. وفي حال كانت قيمة الرشوة أقل من 100.000 درهم فإن الفاعل يعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، دون أن تقلَّ قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.

وقال أوجار إنّ الغاية من تحديد عقوبة تلقي الرشوة إذا كانت تساوي أو تفوق 1.00.000 في ما بين 5 إلى 10 سنوات هو جعلها جناية، ولتكون رسالة قوية فحواها أن المغرب يتوفر على إرادة سياسية قوية من أجل محاربة الرشوة والفساد، أيا كان الفاعل المتورط.

ورغم تأكيده أنّه سيجري الضرب بقوة على أيدي "الفاسدين الكبار" بالفصول المدوّنة في مشروع القانون الجنائي، فإنّ وزير العدل دعا إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق هذه الغاية، قائلا: "واهم من يعتقد أن النص القانوني وحده سيحارب الرشوة إذا لم تكن هناك إرادة جميع المواطنين".

وكشف أوجار أن الحكومة ستقوم بحملات تواصلية وتحسيسية من أجل التعريف بفصول مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بمحاربة الرشوة والفساد، كما أبدى استعداده لعقد يوم دراسي يشارك فيه جميع الفاعلين المعنيين، من أجل تكثيف التحسيس والتوعية بالقانون سالف الذكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - zaki .cat الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:17
السلام عليكم
تطبيق الصرامة والمراقبة يبقى حبر على ورق وهذه الحملة عبارة عن سحابة صيف .على الموظفين التحلي بالمسؤولية وبالضمير المهني وهذا لن يتأتى إلا برفع الأجور للموظفين وتحسين وضعيتهم المادية لتلبية حاجيات أُسرهم .
لايمكن تطبيق الصرامة على موظف بسيط يتقاضى أجرا لايسمن ولايغني من جوع إلا بعد رفع الأجر .هنا أن أُؤيد تطبيق كل القوانين ضد كل من تورط في قضايا رشوة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - الطنز البنفسجي الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:17
اوجار يتوعد كما توعد الذين من قبله.. وقال مثل قولهم.. ولكن المغاربة قوم لا يفقهون.
راه الرشوة والفساد عايشين بيها المغاربة كاملين.. ومدام انتوما فالحكومة راه حتى حاجة مغادي تتغير.. حيت التعليم للي كيصلح المجتمع دمرتوه وخربتوه عن قصد لتكريس الطبقية.. انت ولا ماشي انت ماكيهمش.. للي كيهم هو النتيجة للي كتشوفو.. جيل مرقع تافه ضعيف وأي حاجة غادي يبغي يحققها غادي تكون عن طريف الرشوة والفساد.. وهاد الشي قصر الزمن او طال غادي يدمر البلاد بجميع طبقاتو..
ماكينش اسهل من الخطابات الرنانة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - جلال الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:19
أعجب بكلامك يا اوجار أرى الافعالك على الواقع استغرب لو كنت السيد الوزير لديكم الإرادة الحقيقية محاربة الفساد والفاسدين لديكم التقارير المجلس أعلى الحسابات كل السنة يدقق حسابات عشرات حسابات مؤسسات العمومية والجماعات المحلية أين تذهب هذه التقارير لم نرى أو نسمع بعد أن وزير أو البرلماني مسؤول كبير او رءيس الجماعةتمام إحالة ملفه إلى القضاء يمكن نحلم متلا في المغرب متل جيراننا الجزائريين ادخلوا اثنين رؤساء الحكومات السابقين إلى السجن بتهمة الفساد معهم وزراء الوالي البنك الجزائري الرجال أعمال كلهم دخلوا إلى السجن هذه هي الدول تملك الإرادة محاربة الفساد ماشي الشفوي الله يداوي يا السيد وزير أو التضحية موظفين صغار الاكباش إنقاذ رؤوس كبيرة التي مازالت تعيث في البلد الفساد بدون حسيب أو رقيب لماذا لا السيد الوزير تحقق في القضية خدام الدولة متلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - الغدال الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:24
كاتضحكونا بهاد الخرجات ديالكم. بهاد الحساب نص فالحزب ديالكم خاصك تعاقبو. في هذه البلاد يحاسب الضعيف فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - الراجي علي الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:31
الاحلام رخيصة.دار لقمان علي حالها ولو اخرجت القوانين تلو القوانين،اصحاب الحال سبقوك ب سنة ضوءية،عندهم من اابداءل والحيل ما يعجز المروء عن مجرد تخيله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - القانون ليس اعمى الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:33
هيهات هيهات لا جن وسحره بقاديرين على أن تلحقوا أثره، الرشوة مرت كسرعة TGV ولا يمكن احد أن يلحق بها وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لن تجود به الأرض مرة أخرى فلم الحلم إذن في واضحة النهار من يريد محاربة الرشوة هو المرتشي الأكبر. فلا مجال لخلق السنريوهات التي لم تعد تقنع حتى الرضع. فعندنا في المغرب القانون يرى بكلتا عينيه وليس أعمى كما يقال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - المعلق الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:34
القوانين ديال سويسرا و التطبيق ديال الصومال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - Salut الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:34
Hhh hhhh Hhh hhhh hhh
Merci pour la blague, rien que le titre me fait rire!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - بدون الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:36
و سير السي اوجار الله احفضك، آمين آمييييييييييين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - oujda68 الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:37
Si c'est pris au sérieux pourquoi pas ? etne pas oublier les amis quii prennent les 20 dh et 50 sur les routes!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - مغترب في بلده الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:40
لواقع المعاش شيء اخر،الفساد والرشوة متفشيان بشكل جلي في نخاع المجتمعات المتخلفة والوعود الشفوية تبقى حبيسة قبة البرلمان ولا تخرج الى حيز الوجود،لم نسمع لحد الساعة بمحاسبة او متابعة رمظ من رموز الفساد في هذا البلد الحبيب،كفا نا خطا بات تدغدغ مشا عر المواطن و كفا نا ضحكا على الدقون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - مواطن مغربي الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:41
إن شاء الله سيتوصل العلماء إلى علاج مرض السرطان..ولن يتوصل المسؤلون عندنا لعلاج مرض الرشوة لأنهم لا تتوفر لديهم الشجاعة والعزيمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - محاربة الفساد بالتيمم الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:43
أوجار يعلم جيدا أن بنية الدولة المغربية قائمة على الفساد وأن هذا الفساد لا يمكن محاربته لأن محاربته يعنى هدم بنيان الدولة ....الأمر إذن لا يعدو أن يكون نفاخا للبالون ...كيف تستطيع أسي أوجار أن تحارب الفساد و وزارة العدل ليست بيدها لا سلطة الاشراف على النيابة العامة ولا مراقبة مجريات الابحاث التمهيدية ولا تملك أية سلطة على ضباظ الشرطة القضائية ولا أي شئ ؟ كيف إذن يمكن أن تحارب هذا الفساد ؟ ....هناك بعض المسؤولين يعتقدون أن المغاربة مزال كيرضعو صباعهم ....ثم اذا كان الحزب العميل والجبان أقصد حزب العدالة والتعمية أقام مشروعه السياسي كله على محاربة الفساد وانتهى بأن يكون حزبا جبانا فاسدا فهل تعتقد أن حزبا كرطونيا قائما على الريع السياسي كحزب التجمع يمكنه ذلك ؟ مجرد سؤال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - لبيب ع وادي زم الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:46
وزير العدل يحلم .
محاربة الفاسدين الكبار ، او ما يطلق عليهم بتعبير مسيلمة العفاريت والتماسيح والحيتان ، هو ضرب من الخيال ، وضحك على الدقون ، واستغباء للعقل البشري .
المفسدون الكبار ، يملكون المال ، وبه يستطيعون شراء البلطجية ، وما لد وطاب من سلاح ، وباستطاعتهم إشعال الحرب بين ابناء الوطن الواحد .
إنهم متمكنون في وطننا ، ويوجدون في اعلى المناصب واخطر الأجهزة، نسأل الله ان ينجينا من شرورهم ، ويدمرهم ، ويرينا فيهم وفي اخلافهم شر انتقامه ، امين .
شكرا هسبريس على النشر ، فأنت المتنفس من الهم والغم والكدر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:47
"بأنّ الأخير سيطبّق بصرامة على كل من ثبُت تورطه في قضايا الرشوة والفساد بغضّ النظر عن موقعه."

كدت أن اضحك لو لم أعرف اننا في المغرب.
لك في نفس البرلمان من المفسدين ما يكفيك للعمل حتى الانتخابات القادمة. انا اصحاب النفود والمال وغيرهم في أعلى السلطة سيبقى مجرد كلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - وجدي الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:47
لا يمكن محاربة الرشوة والفساد الا بحل واحد وهو من اين لك هذا فلو طبق هذا القانون ومحاسبة المفسدين والمرتشين عبر مراقبة اموالهم في الداخل والخارج وممتلكاتهم التي لا تعد ولا تحصى لما وصل المغرب لما وصل اليه الان اما القانون المقترح مثل قانون السير اذا ضبط المخالف يؤدي الغرامة في حين الاغلبية تنجو من الغرامة لان التحايل على القانون هو نفسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - مغربي غيور الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:48
نتمنى أن يطبق القانون على الجميع مدنيين وأمنيين وعسكريين. كفى من دولة اللاقانون. الأمور تسير للأسف من سيء إلى أسوأ والبعض ينعم في الفساد كأنها دار أبيه. أنشري ياهسبريس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - ملاحظ الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:49
يقولون مالا يفعلون هذه الاغنية حفظناها وكنفكروا نعاودوليها التوزيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - مواطن حر. الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 09:50
قولوا ماتشاؤون لن يصدقكم أحد ...ويرجع ذلك الى فقدان المصداقية فيما يسمى ظلما وعدوانا المؤسسات... وبالتالي بناء الثقة يحتاج الى أفعال تطبيقية...خلينا من داك الفيلم ديال الرشوة ديال ربعادريال...أين الثروة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.