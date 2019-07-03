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فيدرالية أطباء الأسنان تحذر من "تراخيص مشبوهة"

فيدرالية أطباء الأسنان تحذر من "تراخيص مشبوهة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يوليوز 2019 - 12:09

طالبت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب وزيرَ التربية الوطنية والتكوين المهني باتخاذ التدابير الاستعجالية بخصوص التراخيص "التي منحت دون أساس قانوني لمعاهد خاصة بتكوين تمت تسميته denturologues، تحت غطاء التكوين في المهن شبه الطبية".

ودعت الفيدرالية، في بلاغ توصلت به هسبريس، الوزارة إلى استدراك الأمر "وسحب تلك الترخيصات المشبوهة على وجه السرعة، والعمل على إقفال هاته المدارس اللاقانونية"، مشيرة إلى أنه "لا توجد أي مهنة شبه طبية يحق لها أخذ القياسات وتركيب رمامات الأسنان للمواطنين، لأن هذه المهام والأعمال العلاجية اختصاص حصري لأطباء الأسنان".

وطالب البلاغ ذاته الوزارة بـ"القيام بدورها ومهماتها في تنزيل القوانين، والعمل على احترامها، والحرص على حماية صحة وسلامة المواطنين، وكذلك حماية مهنة طب الأسنان من المتطفلين عليها"، محّملا الجهات المعنية "مسؤولية تهديد الأمن الصحي للمواطنين وتشجيع الممارسة غير الشرعية".

كما حذّرت الفيدرالية عبر بلاغها من إمكانية تبنيها خطوات تصعيدية غير مسبوقة، واللجوء إلى القضاء الإداري "لإعادة الأمور إلى نصابها بما يقتضيه القانون".

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