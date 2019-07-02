24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:17
|13:36
|17:17
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سلطنة عمان تنفي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
- تجارة المستحثات والأحجار الكريمة في إفران .. كنوز تغري السياح
- مبصاريون يصعّدون ضد "وزارة الدّكالي" ويرفضون "منع قياس النظر"
- فرنسا تهاجم سياسة إيطاليا في الهجرة .. وروما ترد
- بنين ترافق الكاميرون وتضرب موعدا مع "الأسود"
تجارة المستحثات والأحجار الكريمة في إفران .. كنوز تغري السياح (5.00)
فراغ العطلة الصيفية يُنغص "متعة التلاميذ" ويقض مضجع الآباء (5.00)
بلافريج: هكذا حول مجلس الرباط الملايين لتنظيم مهرجان الأنوار (5.00)
- مفتش شرطة يحترف "النقل السري" في مدينة سلا - (56)
- العرايشي يربط أزمة القناة الثانية بغياب دعم الدولة ودفتر التحملات - (53)
- برلمانية تطالب بشرعنة الإجهاض وتجاوز "العقلية الفقهية القديمة" - (52)
- لافتة "الصحراء المغربية" تجذب الجزائريّين في نهائيات كأس إفريقيا - (52)
- دراسة تسجل تراجع حضور اللاعبين المحليين في المنتخب الوطني - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
برلمانية تطالب بشرعنة الإجهاض وتجاوز "العقلية الفقهية القديمة"
طالبت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي بجعل الإجهاض مشروعا في جميع الحالات، وعدم تجريمه بنص القانون، من أجل حماية المرأة التي تتحمّل لوحدها عبْء المولود الناجم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، على حد تعبيرها، معللة موقفها بكون العلاقات الجنسية غير الشرعية "واقعا لا يرتفع".
وذهبت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، إلى القول في اجتماع مناقشة مشروع مجموعة القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء: "إذا كانت هناك علاقة جنسية رضائية بين امرأة ورجل، فلماذا نمارس العقاب على المرأة، ونمنعها من الإجهاض، ما دام لا ينتج عنه ضرر لأي من طرفي العلاقة الجنسية؟".
ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي "من أجهض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".
ودعت أمينة الطالبي إلى أن "يصبح الإجهاض معمولا به في المستشفيات"، مضيفة: "إذا ظللنا نقيّد المجالات المسموح فيها به فإننا ندفع النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض السري، وهو واقع يفرض نفسه ولا يُعلى عليه، لأن الفئات الهشة من النساء غير محميات في هذه البلاد السعيدة، حيث مازالت الفتيات يتعرضن للاغتصاب في الشارع".
وزادت البرلمانية ذاتها: "ضحايا منع الإجهاض وما يترتب عنه من عبء المواليد الناجمين عن الحمل غير المرغوب فيه هن فقط النساء المنتميات إلى العائلات الفقيرة، بينما العائلات الميسورة إذا وقعت في مشكل من هذا القبيل فإنها تحمل ابنتها إلى الخارج، أو حتى مدينة سبتة أو مليلية، وتُجهض هناك وينتهي الأمر وكأن شيئا لم يكن".
وذهبت المتحدثة ذاتها إلى الربط بين حالات الحمل خارج إطار الزواج وبين الفقر والهشاشة التي تعاني منها شرائح واسعة من المجتمع، والتي تؤدي إلى عدم القدرة على الزواج، معتبرة أن "العلاقات الجنسية طبيعة بشرية، الله دارها في الأنثى وفي الذكر، وأحيانا لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها فتنتج عنها مجموعة من الأمور".
وانتقدت النائبة البرلمانية ذاتها التيارات المحافظة، والفقهاء، محمّلة إياهم مسؤولية منع الإجهاض في المغرب، وقالت: "إيلا بقينا كنشوفو الأمور فقط بْواحد العقلية اللي الهدف ديالها فقط هو أن نتشدد من أجل أن نتشدد، لإرضاء نظريات فقهية أكل عليها الدهر وشرب، فيصعب أن نوفَّق بين الحداثة التي نريدها وبين حماية المجتمع من عدد من الآفات الاجتماعية التي يعاني منها".
ورغم من دفاعها المستميت عن شرعنة الإجهاض، فإن مداخلة النائبة البرلمانية المذكورة كشفت أنها غيرُ متابعة لقضية الإجهاض، إذ قالت في مستهلها إن الخلاصات التي تمخضت عنها المشاورات التي أجرتها اللجنة التي شكّلها الملك مع عدد من الفرقاء كان يجب أن تخرج إلى العلن، قبل أن ينبهها أحد مستشاري وزير العدل وزملاؤها البرلمانيون إلى أنها خرجت فعلا في بلاغ للديوان الملكي، لتقول: "إذن أنا خارج التغطية حول الموضوع".
غير أن النائبة دافعت عن موقفها الداعم لجعل الإجهاض مسموحا به للنساء الراغبات في إجرائه؛ "لأن الإجهاض ظاهرة موجودة في المجتمع، وهي نتاج علاقات جنسية خارج مؤسسات الزواج في الغالب، ينتج عنها تسول ودعارة وعدد من الآفات الاجتماعية"، ذاهبة إلى القول إن "العلاقات الجنسية غير الشرعية أكثر من الحالات الشرعية".
محمد أوجار، وزير العدل، قال، تعقيبا على النائبة أمينة الطالبي، إنّ النقاش حول موضوع الإجهاض سيتواصل، بناء على الخلاصات التي تمخضت عنها مشاورات اللجنة الملكية مع الفاعلين المعنيين، مشددا على "ضرورة استحضار إرادة توافقية ليكون القرار الذي سيُتفق حوله منسجما مع السياق العام والمحيط الاجتماعي والثقافي السائد في البلاد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
فلماذا لا تجتهد عقليتك سيدتي في إيجاد حل لمعضلة تلك العلاقات الحميمية غير الشرعية وغير المؤطرة بالقانون والتي تشجعونها فينتج عنها حمل غير الشرعي !! أليس بتأطير تلك العلاقات تُحفظ الحقوق مجتمعة !؟ حقوق المرأة وفي نفس الوقت حق الجنين في العيش .
خصنا نحيدو فحشة بعدا ما غديش يبقى الاجهاض
لما لا تدعو إلى إيجاد حلول جذرية للاسباب الحقيقة الداعية إلى الإجهاض؟
أنشري يا هسبريس أرجوك أنشري
الكل اخطأ لماذا لوم المرأة وحدها. لماذا لا نشرع تحليل دي ان ان حتى ننقذ الكثير من اطفال الشوارع و نوقف الكثير من عمليات الاجهاض.
كفى من القوانين الصحراوية القديمة في هذا الزمان.
فخالق هذا الكون لن يقبل بظلم المرأة او الطفل على حساب الرجل.
كاتخرجو على السطر ملي كاتهضرو بتخراج العينين.
الله نزل القران نورا ... اكفري انت ايتها الدخيلة على الاسلام ...
ارجعي للاندلس بلاد الذل , دائما محكومين وهاربون ...
المغاربة دائما مسلمون ولاحاجة لنا بنفاقكم ونفاقكن يا هرابون وهاربات من ذل الاندلس...
نحن من حكمناكم ولن تحكموننا ابدا , لانكم اندلسيون صاغرون
كانت الأديان قديمًا هي المصدر الوحيد للإجابات على الأسئلة
الكبيرة: من نحن؟ من أين جئنا؟ ماذا نفعل هنا؟ وإلى أين نذهب
بعد الموت؟
العلم يعطي الدين ورجاله درسًا في التواضع، ويعلمّهم أنه لا
يوجد إجاباتٍ مطلقةٍ ولا حقائق مطلقة،
ليكفّوا أيديهم وألسنتهم عن البشر، وليكفّوا عن بيع الأوهام
لهم، ليتوقّفوا عن تجهيل العامة الممنهج والمقصود، حتى يبقى
الفقير فقيرًا وفوق هذا يدعو لهم بطيلة العمر وسعة العيش!
نحن لا نحتاج إلى وعّاظ سلاطين آخرين، يرسلون أبناءنا إلى
الموت، بينما يتنعّمون هم بين بنات الأصفر! نحن بحاجة لثورة
ثقافية شاملة، يفهم مفرداتها رجل الشارع البسيط كما
يفهمها المفكّر والفيلسوف، نحن بأمسّ الحاجة حاليًا لمن
يخاطب العامة، فهذه الحشود الجامحة والتي ما زالت تثور لأجل
رغيف الخبز، يزداد الظلم عليها بالاستمرار بتجهيلها، لن نفقد
الأمل منها، فأوروبا لم يحدث فيها التنوير إلا حين وصلت أصوات
النخبة من مفكرين وفلاسفة للعامة ولرجل الشارع البسيط.
ايتها البرلمانية عفوا البرمائية ان لم تستحيي فقولي ما شئت لاكن هيهات وهيهات لا حيات لمن تنادي. (بالصحة العلاقات الرضاءية والاجهاض والانتحار وووو يا قوم يأجوج ومأجوج)
وبما أن المسؤولين في هدا البلد السعيد والتعيس في واد والامة في واد آخر فسوف يكون لكي وجمعياتك المفسدة ما تريدون لاكن الاحرار سوف يتشبتون بدينهم رغما عنكم.
قال تعالى
" فمن شاء فليومن ومن شاء فليكر" وقال وكذلك "لكم دينكم ولي دين" صدق الله العظيم.
اللهم لا تواخدنا بما فعل السفهاء منا
اللهم اخرجنا من هدا المغرب فإن عدنا فإنا ضالمون.
قول الله _عزّ وجل_: "وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ"[البقرة205] والإجهاض صورة من صور إهلاك النسل الذي انعقدت أسبابه وبدأ نموه. وهذا دليل على تحريم الإجهاض قبل نفخ الرّوح. قول الله _عز وجل_: "وَلا تقتلوا النَّفس الَّتي حرَّم اللَّه إِلَّا بالحقِّ" [الأنعام:151) وهذا دليل على التّحريم بعد نفخ الرّوح
في مختلف دول العالم الاجهاض ممنوع في العديد من الولايات في امريكا لا يمكن قتل الجنين دون خطر على صحة الأم. اسرائيل لا وجود لشيء اسمه اجهاض
حماية الجنين تخلف.
هزلت حتى بدى من هزالها كلاها...
ورأيت القطط لا تهاجم الأنثى الحبلى وتراعي حملها حتى عند الاكل فقلت انها حيوان
فما بال البشر قد حادوا عن فطرتهم السليمة
هل هو الحقد ام الأنانية والنرجسية .
أي منطق هذا ترفع أنثى رجليها من اجل ل الإجهاض لا لسبب إلا أنها استمتعت ولا تريد أن يشاركوا أو بحاسبها حملها عن فعلتها الهروب إلى الأمام
ستدركنا الموت ولو كنا في بروج مشيدة .فأين المفر