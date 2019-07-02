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الرئيسية | مجتمع | برلمانية تطالب بشرعنة الإجهاض وتجاوز "العقلية الفقهية القديمة"

برلمانية تطالب بشرعنة الإجهاض وتجاوز "العقلية الفقهية القديمة"

برلمانية تطالب بشرعنة الإجهاض وتجاوز "العقلية الفقهية القديمة"
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:00

طالبت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي بجعل الإجهاض مشروعا في جميع الحالات، وعدم تجريمه بنص القانون، من أجل حماية المرأة التي تتحمّل لوحدها عبْء المولود الناجم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، على حد تعبيرها، معللة موقفها بكون العلاقات الجنسية غير الشرعية "واقعا لا يرتفع".

وذهبت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، إلى القول في اجتماع مناقشة مشروع مجموعة القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء: "إذا كانت هناك علاقة جنسية رضائية بين امرأة ورجل، فلماذا نمارس العقاب على المرأة، ونمنعها من الإجهاض، ما دام لا ينتج عنه ضرر لأي من طرفي العلاقة الجنسية؟".

ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي "من أجهض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".

ودعت أمينة الطالبي إلى أن "يصبح الإجهاض معمولا به في المستشفيات"، مضيفة: "إذا ظللنا نقيّد المجالات المسموح فيها به فإننا ندفع النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض السري، وهو واقع يفرض نفسه ولا يُعلى عليه، لأن الفئات الهشة من النساء غير محميات في هذه البلاد السعيدة، حيث مازالت الفتيات يتعرضن للاغتصاب في الشارع".

وزادت البرلمانية ذاتها: "ضحايا منع الإجهاض وما يترتب عنه من عبء المواليد الناجمين عن الحمل غير المرغوب فيه هن فقط النساء المنتميات إلى العائلات الفقيرة، بينما العائلات الميسورة إذا وقعت في مشكل من هذا القبيل فإنها تحمل ابنتها إلى الخارج، أو حتى مدينة سبتة أو مليلية، وتُجهض هناك وينتهي الأمر وكأن شيئا لم يكن".

وذهبت المتحدثة ذاتها إلى الربط بين حالات الحمل خارج إطار الزواج وبين الفقر والهشاشة التي تعاني منها شرائح واسعة من المجتمع، والتي تؤدي إلى عدم القدرة على الزواج، معتبرة أن "العلاقات الجنسية طبيعة بشرية، الله دارها في الأنثى وفي الذكر، وأحيانا لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها فتنتج عنها مجموعة من الأمور".

وانتقدت النائبة البرلمانية ذاتها التيارات المحافظة، والفقهاء، محمّلة إياهم مسؤولية منع الإجهاض في المغرب، وقالت: "إيلا بقينا كنشوفو الأمور فقط بْواحد العقلية اللي الهدف ديالها فقط هو أن نتشدد من أجل أن نتشدد، لإرضاء نظريات فقهية أكل عليها الدهر وشرب، فيصعب أن نوفَّق بين الحداثة التي نريدها وبين حماية المجتمع من عدد من الآفات الاجتماعية التي يعاني منها".

ورغم من دفاعها المستميت عن شرعنة الإجهاض، فإن مداخلة النائبة البرلمانية المذكورة كشفت أنها غيرُ متابعة لقضية الإجهاض، إذ قالت في مستهلها إن الخلاصات التي تمخضت عنها المشاورات التي أجرتها اللجنة التي شكّلها الملك مع عدد من الفرقاء كان يجب أن تخرج إلى العلن، قبل أن ينبهها أحد مستشاري وزير العدل وزملاؤها البرلمانيون إلى أنها خرجت فعلا في بلاغ للديوان الملكي، لتقول: "إذن أنا خارج التغطية حول الموضوع".

غير أن النائبة دافعت عن موقفها الداعم لجعل الإجهاض مسموحا به للنساء الراغبات في إجرائه؛ "لأن الإجهاض ظاهرة موجودة في المجتمع، وهي نتاج علاقات جنسية خارج مؤسسات الزواج في الغالب، ينتج عنها تسول ودعارة وعدد من الآفات الاجتماعية"، ذاهبة إلى القول إن "العلاقات الجنسية غير الشرعية أكثر من الحالات الشرعية".

محمد أوجار، وزير العدل، قال، تعقيبا على النائبة أمينة الطالبي، إنّ النقاش حول موضوع الإجهاض سيتواصل، بناء على الخلاصات التي تمخضت عنها مشاورات اللجنة الملكية مع الفاعلين المعنيين، مشددا على "ضرورة استحضار إرادة توافقية ليكون القرار الذي سيُتفق حوله منسجما مع السياق العام والمحيط الاجتماعي والثقافي السائد في البلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - رضوان الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:11
وزعم أنت السيدة البرلمانية المحترمة العقلية ديالك الجديدة والمتقدمة والمتفتحة على مصراعيها أَفْتَتْ لك بقتل جنين !؟؟
فلماذا لا تجتهد عقليتك سيدتي في إيجاد حل لمعضلة تلك العلاقات الحميمية غير الشرعية وغير المؤطرة بالقانون والتي تشجعونها فينتج عنها حمل غير الشرعي !! أليس بتأطير تلك العلاقات تُحفظ الحقوق مجتمعة !؟ حقوق المرأة وفي نفس الوقت حق الجنين في العيش .
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30
2 - محمد علي الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:12
أنا بالنسبة ليا هاد المسؤولة را كاتساهم فالفساد الأخلاقي ماشي كتحاربو، عوض قتل جنين و روح خلقها الله سبحانه و تعالى يجب تربية و محاربة العلاقات الغير الشرعية الخارجة عن الزواج و فرض عقوبات قاسية على الطرفين و إذا كانت المرأة متضررة أكثر من تهرب الرجل من المسؤولية فهي تستحق لخرقها لشريعة الله
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19
3 - widad الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:13
لاحول ولا قوة الى بالله
خصنا نحيدو فحشة بعدا ما غديش يبقى الاجهاض
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10
4 - abdou rabat الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:13
ونحن بدورنا نطالب كمجتمع مدني بجعل الثمتيلية البرلمانية عملا تطوعيا بتعويض رمزي لا يتعدى الحد الأدنى للأجور وتعويض التنقل فقط
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18
5 - ferfox الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:15
بل تدعو إلى التشجيع على الفساد واباحته
لما لا تدعو إلى إيجاد حلول جذرية للاسباب الحقيقة الداعية إلى الإجهاض؟
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16
6 - مجرد وجهة نظر الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:17
وسائل منع الحمل متعددة وفي متناول الزناة ، فعلى كل طرف تحمل مسؤوليته ، وخصوصا في إطار تطور العلم الذي يمكن من تحديد الاب ، لذلك يجب مؤاخذة الطرفين وتحميلهما المسؤولية.
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9
7 - A jah الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:18
الى أي حضارة تنتمي ؟؟؟ الحضارة اليهودية-المسيحية ؟ أم الحضارة الهندوسية-البودية-الصينية ؟؟ مثلك مثل تلك البرنمالية لا تنامون الى الحضارة العربية-الأمازيغية -الإسلامية !!! المغرب له حضارة واحدة الحضارة العربية-الأمازيغية -الإسلامية ومن يرفض هذه الهوية الثقافية عليه أن يذهب عند أسياده اليهود و الصليبيين
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15
8 - مغرام بهسبريس الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:19
إننا نعيش في عز الجاهلية وأصبحنا في أمس الحاجة إلى مصلح يخاف الله قبل أن يصيبنا عذاب من السماء .غفرانك ربي
أنشري يا هسبريس أرجوك أنشري
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13
9 - المهاجر الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:20
الأصل في حكم الإجهاض: الحظر والمنع؛ لأن الإسلام اعتبر النفس البشرية معصومة، وحافظ عليها، وجعلها إحدى الضرورات الخمس، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]. والجنين داخل في ذلك، ومن المعروف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقم الحد على الغامدية التي جاءت معترفة بالزنا، فقالت يا رسول الله: إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فو الله إني لحبلى. قال: «إما لا فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت، أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته، أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت، هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها...» فلأنها كانت حاملاً، فقد أخر النبي -صلى الله عليه وسلم- إقامة الحد عليها إلى أن وضعت حملها، وأرضعته، ثم فطمته، وبعد ذلك أقام الحد عليها، ودفع الصبي إلى رجل من المسلمين، فهذا دليل على المحافظة على نفس الجنين...
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8
10 - Le moi الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:20
حينما نقرا بعض اقتراحات البرلمانيين نعتقد اننا وصلنا الى قمة الحقوق واننا لانعيش في المغرب وانما في دولة اسكندنافية. بالرغم من اني لا اعارض الحريات الفردية وبالعكس من المدافعين عليها الا اني احبذ ان تتماشى هذه الحريات مع اعراف وعادات وتقاليد الشعب المغربي. ولكن سيدتي البرلمانية الاجهاض حرية فردية وارادة شخصية ولا يتعارض عليها اثنين. ولهذا متى يمكن لنا ان نعمل على تطبيق هذه الحريات على ارض الواقع. اليس التعليم وجعله مجبرا حتى سن الرشد وسيلة لتوعية الشعب وجعل الفرد يعرف حدوده؟ اليس توفير العيش الكريم والعمل سبيل في احترام الغير؟ اليس توفير التطبيب اولى من ما تطرقتي اليه؟ الا تعلمين ان ما قمت بنسخه لم تصل اليه اوروبا حتى بعد توفير كل شيء لمواطنيها حتى يتسنى لهم معرفة حقوق الاخر واخترامها؟ ا
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6
11 - فيصل الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:21
حتى في الدول المتقدمة ممنوع الإجهاض يمكن للمرأة فعل ذالك عند طبيب خاص ولاكن غير معترف به دوليا. حنى كلنا بالمقلوب هاد هو التقليد الأعمى نحن مسلمين غي بالإسم فقط!! الله يهدي ما خلق. أنشري حبيبتي هسبرس
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7
12 - سليمان الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:22
سبحان الله تجاوز الفقهية القديمة كأن الشرع يتجدد وهكذا دائما المشجعون عن الفساد يفعلون ومتى أحل الشرع الإجهاض حتى نتجاوز الفقه القديم وهذا تشجيع عن الزنا. نسأل الله لك ولنا الهداية.
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6
13 - عادل الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:22
كنت أتمنى من برلمانيات المغرب الدفاع عن حقوق المرأة المستضعفة في البوادي والجبال، وتشريع قوانين وتنزيلها على الواقع حماية للمرأة من التحرش والعنف و....ولكن برلمانيات المغرب يتباهين باللباس والماكياج و... في قبة البرلمان
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5
14 - كريم الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:22
احيي هذه البرلمانية واتمنى ان تكون لدينا الشجاعة كمجتمع للخروج من براثن التخلف والرجعية خصوصا في مايتعلق بحقوق المرأة المغربية.
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-7
15 - الوطنية الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:23
وعلاه العلاقة خارج العلاقة الزوجية مشروعة اذا تم شرعنة الإجهاض كل بناتنا بحكم ما يشاهدنه على الوسائل المتوفرة بين ايديهن يصبحن فاسدات ويقتلن الأرواح باسم شرعنة الإجهاض
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2
16 - Man From Other World الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:23
لن اناقش في موضوع الاجهاض. لكن لماذا في الاسلام ينسب المولود من علاقة غيرشرعية للمرأة و لعائلتها بدل ان ينسب للاب و نسبه.
الكل اخطأ لماذا لوم المرأة وحدها. لماذا لا نشرع تحليل دي ان ان حتى ننقذ الكثير من اطفال الشوارع و نوقف الكثير من عمليات الاجهاض.
كفى من القوانين الصحراوية القديمة في هذا الزمان.
فخالق هذا الكون لن يقبل بظلم المرأة او الطفل على حساب الرجل.
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-1
17 - مواطن متابع . الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:23
إذا كان واقع الإجهاض السري مستفحلا .. "واقعا لا يرتفع" .. فقد وجب العمل على الحد منه ، و"تجفيف منابعه" أي محاربته لا تشجيعه والتساهل معه بحكم أنه "واقع لا يرتفع" ! الإجرام والتشرميل وبيع المخدرات و .. هي أيضا ظواهر اجتماعية مستفحلة .. و"واقع لا يرتفع " أيضا !! فهل ينبغي أن نتساهل معها ، والتعامل مع مقترفيها بنفس المنطق ؟ ونفس المكيال ؟! كفى من التساهل والتسامح مع المجرمين .. كيفما كانوا .
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3
18 - حُماته فُسَّاقه و زُناته الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:25
ما دامت تُطالب بشرعنة الاجهاض غداً ستطالب بإباحة الزِّنا علانية .حُماتُه فسَّاقُه و زُناته
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2
19 - Chengaf الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:26
خذوا كامل وقتكم بدون تشنج أو فرض قناعاتكم على المغاربة. تحت قاعدة الشيء بالشيء يذكر فحرية الإجهاض تساوي نية الفساد المسبقة. المغاربة محافظون لا يتبنون الفساد.
كاتخرجو على السطر ملي كاتهضرو بتخراج العينين.
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2
20 - أمين الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:26
الرجوع إلى الدين ضرورةً اما إذا فُهم خطأ فلا نخطئ الدين بل نخطئ أنفسنا لان الله سبحانه وتعالىً أكمل الدين. وأتم النعمة .والسلام على من أتبع الهدى .
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2
21 - المغربي الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:26
أيتها النائبة البرلمانية المناضلة،ان الدولة المغربية لا يمكن ان تشرعن الاجهاض ولو بقيت تنبحين 24/24 ساعة،لان الشعب المغربي له ثوابت لا يمكن زحزحتها ولو التقت الأرض مع السماء،أنت تغردين خارج السرب،
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3
22 - عابر سبيل الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:27
مالقيت مانقول " اذا لم تستحي فافعل ما شئت"
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3
23 - محلل و خبير .. الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:27
ايها البرلمانية النائمة .. الاسلام حرم الاجهاض لانه يقتل النفس .. و من قتل نفسا فسيخلد في جهنم .. فكيف تشجعين هذا الانسان على الذهاب لعذاب جهنم و غير قادر حتى على مواجهة موجات الحر الدنيوية البسيطة التي تبلغ 40 درجة يبدا يعاني و يعاني
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24 - عبيد الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:28
هذه مطالب ليست بالبرييئة.إنها تطالب بشرعنة الزنا والفسق والعلاقات الغير الشرعية بمعنى اوضح إفعلوا ما تريدون ببنات الناس ..فشرعيتك هذه يشوبها الكثيييير من التحامل على الإسلام الطاهر..مطلبك هذا مردوود عليك..يا برلمانية .
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3
25 - nawrad الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:28
هذه البرلمانية تشجع على الفساد ،بينما الدين يحرم الزنا ويعاقب عليها
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3
26 - مواطنة بسيطة الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:29
اجهاض جنين في عالم الغيب خير الف مرة مما نسمعه ونقرأه عن جثث الرضع المرمية في حاويات النفايات.. فالحمل نتيجة طبيعة لاية علاقة بين رجل وامرأة فاذا لم يستطع المجتمع القضاء على العلاقات الغير الشرعية ولم يستطع ايضا تقبلها ولا الاعتراف بها ولم يستطع تقبل نتائجها... فليتحلى بالقليل من الرحمة وليجعل موضوع الاجهاض حق لكل امرأة زلت قدمها ونتج عن زللها حمل قد ينتج عنه طفل يكون آفة على المجتمع وعليها ...
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-4
27 - عامر الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:29
الفقراء يرجعون إلى الفقيه في العلاج لعدم قدرتهم على شراء الدواء ،وأحيانا يقصدون الأضرحة ويقضون فيها ليالي واياما طمعا في الشفاء.
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-1
28 - مغربي الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:31
اي واحد قرا كتاب وخا مفهموش، كيولي مثقف وفاهم، او يبقا اشكك فالدين و يسيمي ناس عبيد وجاهلين، كخيليو الاصل ديال المشكيل لهوا انحلال الاخلاق ولامسءولية ديال الافراد ورميوها على الفقه والدين،حمد الله حنا مسلمين حيت بالمستوى الاقتصادي والوعي لي عدنا كون مكناش مسلمين كون كنا عايشين بحال الحيوانات، نهار لي لبدينا نغشو فالدين ونديرو تحراميات معى سيدي ربي تم فاش ولينا منسواوش، وبداو الناس بحالك سيدتي ادخلو البرلمان او يمتلو الشعب
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1
29 - امبارك الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:32
الزمان الذي ضحك وبكى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهمت الفقهاء أنهم ولى عليهم دهر من الزمن وهي تعارض كلام الله في قتل النفس
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1
30 - Saad الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:32
اول حاجة نتي في بلد إسلامي وتاني حاجة لكان لقانون مات في هد بلاد باش احرم وحلل ولكن شعب لكم بالمرصاد لعندو قانون ديال الله في قلبو حيت انا مابقيت فاهم والوووووو وكلنا حتا راسنا بقا لينا غير شرعية إجهاض اللهم ان هذا لمنكر
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0
31 - mina الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:33
الاجهاض قتل النفس , وامه يجب ان تعترف بالزنا لوحدها ويؤخذ فيها الحد...
الله نزل القران نورا ... اكفري انت ايتها الدخيلة على الاسلام ...
ارجعي للاندلس بلاد الذل , دائما محكومين وهاربون ...
المغاربة دائما مسلمون ولاحاجة لنا بنفاقكم ونفاقكن يا هرابون وهاربات من ذل الاندلس...
نحن من حكمناكم ولن تحكموننا ابدا , لانكم اندلسيون صاغرون
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1
32 - سطاتي الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:34
هاد البرلمانية سامحها الله إلى كانت هي ترى أن ما قالت صحيح شرعا فيجب ألا تمثل المجتمع في قبة البرلمان لأن الدستور ينص على إسلامية الدولة ودستور المسلمين لهو القرآن الكريم يحث على تطبيق مبادئ الإسلام هذه برلمانية جاهلة أظن أنها لا تعرف حتى فرائض الوضوء
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0
33 - cognito الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:36
سُلطة الدين تتقلّص كلما ازدادت معرفتنا عن الكون، فقد
كانت الأديان قديمًا هي المصدر الوحيد للإجابات على الأسئلة
الكبيرة: من نحن؟ من أين جئنا؟ ماذا نفعل هنا؟ وإلى أين نذهب
بعد الموت؟
العلم يعطي الدين ورجاله درسًا في التواضع، ويعلمّهم أنه لا
يوجد إجاباتٍ مطلقةٍ ولا حقائق مطلقة،
ليكفّوا أيديهم وألسنتهم عن البشر، وليكفّوا عن بيع الأوهام
لهم، ليتوقّفوا عن تجهيل العامة الممنهج والمقصود، حتى يبقى
الفقير فقيرًا وفوق هذا يدعو لهم بطيلة العمر وسعة العيش!
نحن لا نحتاج إلى وعّاظ سلاطين آخرين، يرسلون أبناءنا إلى
الموت، بينما يتنعّمون هم بين بنات الأصفر! نحن بحاجة لثورة
ثقافية شاملة، يفهم مفرداتها رجل الشارع البسيط كما
يفهمها المفكّر والفيلسوف، نحن بأمسّ الحاجة حاليًا لمن
يخاطب العامة، فهذه الحشود الجامحة والتي ما زالت تثور لأجل
رغيف الخبز، يزداد الظلم عليها بالاستمرار بتجهيلها، لن نفقد
الأمل منها، فأوروبا لم يحدث فيها التنوير إلا حين وصلت أصوات
النخبة من مفكرين وفلاسفة للعامة ولرجل الشارع البسيط.
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34 - انتم الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:36
انتم من تطالبون باالحق في الحياة وضد عقوبة الاعدام والمجرم يستطيع ان يدافع على نفسفه والان تطالبون بقتل جنين بدون حق والجنين لن يستطيع الدفاع عن نفسه اي تناقض هدا
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35 - medmod الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:37
المشكل ليس فقتي او غير ذلك المشكل يكمن في عدم تمكين الشباب في الحصول على عمل قار لكي يتمكن من شغل يسمح له بالزواج. الشباب دون عمل النساء عانسات ولماذا يدطر كل واحد ان يشبع رغباته الجنسية الوقة . والنساء يرتزقن من الدعارة . العيب في الدولة لم تعطي لكل حق حقه.
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36 - عبد الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:37
هذه الاراء الشاذة نتيجة لنضام الكوتا الذي يمكن كل من هب و دب من ولوج قبة البرلمان و تمثيل المراة المغربية الشريفة
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37 - مغربي مدوخ وأفتخر الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:37
عندما تسند الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة
ايتها البرلمانية عفوا البرمائية ان لم تستحيي فقولي ما شئت لاكن هيهات وهيهات لا حيات لمن تنادي. (بالصحة العلاقات الرضاءية والاجهاض والانتحار وووو يا قوم يأجوج ومأجوج)
وبما أن المسؤولين في هدا البلد السعيد والتعيس في واد والامة في واد آخر فسوف يكون لكي وجمعياتك المفسدة ما تريدون لاكن الاحرار سوف يتشبتون بدينهم رغما عنكم.
قال تعالى
" فمن شاء فليومن ومن شاء فليكر" وقال وكذلك "لكم دينكم ولي دين" صدق الله العظيم.
اللهم لا تواخدنا بما فعل السفهاء منا
اللهم اخرجنا من هدا المغرب فإن عدنا فإنا ضالمون.
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38 - محيي الدين الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:38
لمادا لا تريدون أن يتكاثر شعب المغرب هل تريدون ان تعيشوا وحدكم الله الواحد الأحد خلق الكون وجعل كل واحد برزقه
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39 - المهدي الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:40
البرلمنية تعلن الحرب على الأخلاق والنسل بل تشرعن لقلتل النفس بغير حق وبهذا تكون قد أعلنت الحرب على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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40 - عبدالواحد الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:41
نداء الى التحريض على الفساد ورفع الحرج على المومسات وتحليل ما خرمه الله عز وجل و لا حوله ولا قوة إلا بالله العظيم.
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41 - عبد الله الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:42
قال الله -عزّ وجل-: "ولقدْ خَلَقْنَا الْإِنسانَ من سلالَةٍ مِن طِينٍ، ثُمَّ جعلْناهُ نُطفةً في قرَارٍ مَكينٍ، ثُمَّ خلقنَا النُّطْفةَ علقةً فَخلَقنَا الْعلقةَ مضغةً فخلَقنَا الْمضغةَ عظَامًا فَكسوْنا الْعظَامَ لحمًا، ثُمَّ أَنشَأْناه خلقًا آخرَ فَتبارَكَ اللَّهُ أَحسن الْخالقينَ.

قول الله _عزّ وجل_: "وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ"[البقرة205] والإجهاض صورة من صور إهلاك النسل الذي انعقدت أسبابه وبدأ نموه. وهذا دليل على تحريم الإجهاض قبل نفخ الرّوح. قول الله _عز وجل_: "وَلا تقتلوا النَّفس الَّتي حرَّم اللَّه إِلَّا بالحقِّ" [الأنعام:151) وهذا دليل على التّحريم بعد نفخ الرّوح
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42 - هشام الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:43
اشمن عقلية فقهية ؟؟؟
في مختلف دول العالم الاجهاض ممنوع في العديد من الولايات في امريكا لا يمكن قتل الجنين دون خطر على صحة الأم. اسرائيل لا وجود لشيء اسمه اجهاض
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43 - غريب أمرك الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:43
لمادا بالظبط الاجهاض بدل حلول أخرى متلا تجبرو الاب البيولوجي بالاعتراف به هناك تحاليل متطورة متل ADN تتبت أنه والده ويجب تحمل مسؤوليته وبالقانون أم أنكم تريدون تقنين الإجهاض حتى يتسنى لكل بغية عندما تحمل تسقطه بسهولة وتواصل المشوار
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44 - Adilusa الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:44
قتل الجنين تحضر
حماية الجنين تخلف.
هزلت حتى بدى من هزالها كلاها...
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45 - الفقيه الرجعي الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:44
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
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46 - Mustapha ZA الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:44
شرعنة الإجهاض و تجاوز العقلية القديمة كما قالت تلك البرلمانية يعني شرعنة الزنا و العهر...لو هي مسلمة مؤمنة بكتاب الله و سنة رسوله اصلا ما تجرأت بهذا الطلب.
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47 - هشام الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:45
ان قتل روح بريئة لا علاقة له باي مسألة فقهية. بل هو جريمة شنيعة وغير إنسانية.
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48 - حفيظ الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:45
ادا سمحنا بالاجهاض سنعطي الضوء الاخضر للحمل غير المشرعن والرذيلةوقتل النفس.وهناك حالات يسمح فيها بالاجهاض هي عندما يشكل الحمل خطرا على الحامل.ذهب احد الأشخاص المغاربة عند صيدلي بدولة أوروبية ليشتري دواء يساعد زوجته لاسقاط الحمل فاجابه الصيدلي بالرفض لكونها جريمة يعاقب عليها قانونهم.
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49 - كبور الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:45
هذا الفعل من الالف الى الياء محرم شرعا وليس للفقيه اي دخل فيه وفاعله يجب معاقبته ذكرا و انثى اما بالنسبة للاجهاض فهو محرم في ديننا لانه يعتبر قتل نفس بغير نفس.الى jah هذا شرع الله ودينه الذي رضيه لعباده واذا كنت تظن نفسك عالم و متحضر عن هذا الدين.فكف لسانك واشتغل بتحضرك ودع عنك الدين لاهله
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50 - زينب المرواني الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:46
نظرة المجتمع السلبية لاطفال العلاقات الجنسية خارج ميثاق الزواج و افلات اىرجل من العقاب وتعقيد مساطر اثبات البنوة والعزوف عن الزواج .... عوامل يجب الاشتغال عليها لتفاذي الاقدام على فعل محرم شرعا الذي هو الاجهاض كغض البصر......
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51 - مغربي أين المفر الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:47
في هذا العصر أصبحت أرى بعض السلوكآت لدى بعض البشر لا تفعلها حتى الحيوانات وتنفر منها كنت أرعى الغنم ورأيت الخرفان تدافع وتصارع منن أجل الأنثى وترفض أن تقوم بأفعال قوم لوط فاستغربت انها حيوان يمشي بغريزته
ورأيت القطط لا تهاجم الأنثى الحبلى وتراعي حملها حتى عند الاكل فقلت انها حيوان
فما بال البشر قد حادوا عن فطرتهم السليمة
هل هو الحقد ام الأنانية والنرجسية .
أي منطق هذا ترفع أنثى رجليها من اجل ل الإجهاض لا لسبب إلا أنها استمتعت ولا تريد أن يشاركوا أو بحاسبها حملها عن فعلتها الهروب إلى الأمام
ستدركنا الموت ولو كنا في بروج مشيدة .فأين المفر
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52 - محمد تشراو الثلاثاء 02 يوليوز 2019 - 21:47
برلمانيۃ لا تفقه في الدين و تتطاول علينا .اباحۃ الاجهاض شرعنۃ للزنا و العلاقات الاباحيۃ يتماشی مع رفع تجريم العلاقات الرضایءيۃ في مجتمعات الحداثۃ المایءعۃ و السياحۃ الجنسيۃ .لقد اختلط الحابل بالنابل في المغرب حتی اعمت العلمانيۃ بصيرۃ العلماء و اغرقت المجتمع في غياهب المشتبهات .لقد حان الاوان لحوار العلمانيۃ مع الاسلام بذل حوار الديانات. انها وصمۃ عار علی جبين مجلس المتفيقهين في الدين الذين صدق فيهم "صم بكم عمي فهم لا يعقلون"
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