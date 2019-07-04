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الرئيسية | مجتمع | هاجس النقط المدرسية المرتفعة يثير مآسٍ اجتماعية.. الانتحار أو الاندثار

هاجس النقط المدرسية المرتفعة يثير مآسٍ اجتماعية.. الانتحار أو الاندثار

هاجس النقط المدرسية المرتفعة يثير مآسٍ اجتماعية.. الانتحار أو الاندثار
آسية العمراني*
الخميس 04 يوليوز 2019 - 11:00

مع نهاية كل فصل دراسي، يصيرُ النجاح هاجسا يقلقُ الكثير من التلاميذ، وقد يتحول إلى سبب مباشر في تفكيرهم في الاختفاء وإقدامهم على محاولة الانتحار أو الانتحار، خاصة إذا حصلوا على نقط غير جيدة أو رسبوا في الدراسة، سواء بالنسبة للتلاميذ الممتحنين في الباكالوريا أو تلاميذ المستوى الإعدادي أو الابتدائي.

وفي كثير من الأحيان، تُتهم الأسرة باعتبارها المحيط الذي يؤثر بشكل كبير على الطفل، خاصة على مستوى تعلمه وإدراكه، وتُمارس عليه رقابة مباشرة لكي يحصل على معدلات جد متميزة، وهو ما يعتبره علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، نتاج الثقافات السائدة عند الأسر المغربية التي "تركزُ كثيرا على النجاح، وتحولُ الدراسة إلى شبح مخيف وشيء مرعب، الشيء الذي يجعل هؤلاء الأطفال والشباب يعيشون مرحلة الإكراه والضغط النفسي القوي والخوف من الرسوب".

وقال الشعباني في تصريح لهسبريس: "في حالة ما وقع الرسوب، يجد الطفل نفسه محاصرا بين الأمر الواقع، أي الرسوب وضغوطات العائلة والمجتمع، ويُحمِّل مسؤولية الفشل لنفسه، وتضيق الأمور أمام عينه، فلا يبقى أمامه من بابا سوى باب الانتحار".

وتأسفُ أستاذ علم الاجتماع لـ"ما يأخذه النجاح من قيمة كبرى أكثر من قيمة الإنسان الذي قد يفقد حياته، خاصة أن هؤلاء الأطفال يتواجدون في مرحلة من العمر لا تسعفهم لكي يحللوا الأمور بواقعية، ويكونون غير قادرين على التركيز بشكل إيجابي".

"الدراسة يمكن أن تعرف حالتين: النجاح أو الرسوب، وهناك إكراهات وضغوطات وحالات خارجة عن الذات يمكن أن تتحكم في هذا النجاح أو الرسوب"، يضيف المتحدث، موضحا أن "هؤلاء الأطفال أو المراهقين غير قادرين على أن يضعوا هذه المسألة في إطارها الحقيقي، وبالتالي تضيق الأمور أمامهم ويفتقرون إلى التوجيه، لأن من يوجههم ومن يأخذ بيدهم هم من يضايقونهم وهم الذين يضغطون عليهم".

التوبيخ والإهانة والإهمال أمور سلبية تُمارس على الطفل غير المتفوق من طرف أسرته، وهو ما يشجبه الشعباني، معتبرا أن "الأسرة تجعلُ من الدراسة وكأنها آخر الدنيا، في حين المسألة قد تكون خطأ أو عثرة، ولكن لا أحد يمكنه أن يأخذ المسألة بهذه الرؤية والطفل لا يقدر أن يدافع على الأمر الواقع ويختار الباب السهل، وهو الانتحار".

من جهته، حمّل جواد مبروكي، طبيب ومحلل نفساني، مسؤولية إحباط الطفل ثم انتحاره إلى المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، معتبرا أن التعليم "غير عادل ولا يمنح بإنصاف كل الفرص لكل التلاميذ، ويضع حلا واحدا للجميع ومن لم يستطيع المرور من نفس القمع يبقى على الهامش، وهذا النظام التعليمي المبني على المنافسة لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تلميذ".

وأضاف مبروكي، في تصريح لهسبريس، أن "التعليم جعل من المدارس محلات للمباراة وليس فضاء لكسب وحب المعرفة، ولهذا حوّل المدارس إلى كازينوهات للربح والى فضاء لتحويل حب المعرفة إلى طريقة لكسب الراتب الشهري".

وفسر مبروكي اختفاء الأطفال وإقدامهم على الانتحار بعد تلقيهم نتيجة رسوبهم بـ"مشكل المقارنة"، فبالنسبة إليه، "الآباء يقارنون أبناءهم بأقرانهم من العائلة والجيران والأصدقاء وكأنهم معجبون بالآخرين وليس بأطفالهم بسبب النقط، ويفهم الطفل من هذه المقارنة أن الآباء يتمنون لو كان لهم أطفال مثل أطفال الآخرين، ويتهيأ له بالتالي أن الآباء يتمنون لو لم يكن لهم هذا الطفل، وكأنهم يتمنون موته، وأنه عار بالنسبة إليهم وهم ليسوا فخورين به"، وتساءل حول هدف حياة الطفل إذا غاب افتخار وإعجاب الآباء به.

وبخصوص انتحار التلاميذ الراسبين في امتحانات الباكالرويا، أوضح المحلل النفساني أن شهادة الباكالوريا هي "الوسيلة الوحيدة للهجرة من المنزل العائلي والابتعاد من مشاكله، بمعنى أن الباك يصبح علاجا نفسيا واجتماعيا بالنسبة للتلميذ، وبالخصوص للتلميذة، وعلى هذا الأساس يبني التلميذ كل آماله على نقطة الباك".

وشدد المتحدث على ضرورة "تغيير برامج وأساليب التعليم، والابتعاد عن منهج المنافسة الفردية والاقتراب من منهج العمل التشاركي داخل القسم، واعتبار النقط تعود إلى المجموعة وليس إلى التلميذ"، مؤكدا على التركيز على تنمية القدرة عند التلميذ على حب كسب المعرفة، وليس كسب النقط العالية.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خالد الخميس 04 يوليوز 2019 - 11:31
الآباء يريدون من أبنائهم ان يصنعوا ما عجزوا هم عنه. من لم يستطع ان يصبح طبيبا يريد من ابنه ان يصبح طبيبا و الآخر محامي....المطلوب من الابناء هو ان يتنازلوا عن اهدافهم و احلامهم و يحققوا احلام ابائهم بدون الاخد بعين الاعتبار قدرتهم الذهنية و النفسية.الضغط قوي على الابناء منذ الطفولة ليكونوا احسن من ابناء الجار و ابناء الاخ و....هل هو حب الاباء لابنائهم من يدفعهم لهذا ام هو حالة مرضية؟
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2 - قارىء التعاليق . وجدة الخميس 04 يوليوز 2019 - 11:36
العنوان في واد و مضمون المقال في واد اخر ... باختصار التعليم مرون في المغرب
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3 - مواطنة 1 الخميس 04 يوليوز 2019 - 11:40
التوجيه المدرسي والمهني المبكر هو الحل : يجب أن يكون لذى التلميذ مشروع شخصي منذ الابتدائي ، يجب أن يعرف ميولاته وكفاءاته ، أطر التوجيه يجب أن يعملوا على مواكبة توجيه التلاميذ منذ الصغر وليس فقط في الثالثة إعدادي وفي التأهيلي . الكثير من التلاميذ يختارون توجيههم علمي أو أدبي أو غيره برغبة العائلة والمحيط حتى لو كان هذا التلميذ لا يجد رغبة في هذا الاختيار مما يسبب فشله الدراسي . التلميذ يجب أن ينجح في حياته المهنية وأن يختار وجهته بنفسه . وعلى العائلة تشجيعه على ذلك حتى لو كان يريد الانقطاع عن الدراسة من أجل احتراف مهنة ما . الدراسة أساسا الغرض منها محاربة الأمية وليس شهادة من أجل العمل . فكثير من الناس نجحوا في حياتهم رغم مستواهم الدراسي المتواضع وفي المقابل نجد كثيرين أطباء ومحامون وغير سعداء في حياتهم . في الدول الغربية كثيرون تخلوا عن مهن في الطب وغيره من أجل مشروع مخبزة ، حلويات ، ميكانيك ، موسيقى وغيره ... المهم أن يعيش الانسان مرتاحا نفسيا ، فتحقيق الربح مع المتعة هو المبتغى . أنا شخصيا أفضل أن يختار الإنسان حرفة يحبها على أن يكون مثلا أستاذا يذهب لعمله مرغما وكارها لحياته ...
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